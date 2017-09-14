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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 822382248225822682278228>
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:17

А до "покращення" залишилось 5 годин 43 хвилини))

  pesikot написав:А ось тебе засмучувати я буду
Ну,ну - розкажеш потім з окопу))

До речі, ухилянти - а чого ви думаєте, що "нас багато - всіх не пересаджують/в'язниці не витримають"?
Чого думаєте, що вас будуть саджати?
А якщо буде все простіше - вас просто повезуть на виправні роботи на другу лінію оборони/облаштовувати її ;)
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Все буде добре!
Все буде ТЦК! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:19

  _Mykola_ написав:
  stm написав:в Киеве на сайте ясно есть планы отключения, их соблюдают. По энергии, есть экофлоу, блюетти (быстро, безопасно) я работаю нормально, газовые туристические горелки (тут учитывая вашу удачу, может не надо, там есть опасность).

Не дотримуються, вже другу добу поспіль, відключення безперервні по 6 годин поспіль.

Блюетті більш технологічніше за екофлоу, за ті ж гроші та потужність.
Але, без "танців з бубном" як то докупівля додаткових зарядок щоб встигнути зарядити за гарантовані дві години, не закриває на 100%, в обох варіантах.
І, щоб витягувало холодильник, треба потужність ВІД 1-2 кВт.

І, поки нам везе, сонячна погода, сонячна енергетика працює на повну, буде пасмурно, ефективність панелей впаде у 10-20 разів і дефіцит зростатиме. Хоча за таку "секретну" інформацію, тут видаляють повідомлення. :mrgreen:

Зимою буде ще гірше. Готуйте сані влітку. Будинок в селі та дрова.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:22

  UA написав:
роблять (точніше вже зробили) щоб не бути

))

Хто такі нині тцк-ники? - вчорашні фронтовики.
Хто такі вчорашні фронтовики - позавчорашні гречкосії.

Ні на кого пенять.
Схотіли контракти та скорочення профармії, то тепер маємо.

І приклад отих кримських зрадників не підійде в якості контраргумента.
Бо всі! матерікові частини, підрозділи не зрадили. А навіть за контрактів та скорочень, нестачі техніки, озброєння, амуніції йшли та виконували задачі в 2014.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:24

  Успіх написав:
  pesikot написав:А ось тебе засмучувати я буду
Ну,ну - розкажеш потім з окопу))

До речі, ухилянти - а чого ви думаєте, що "нас багато - всіх не пересаджують/в'язниці не витримають"?
Чого думаєте, що вас будуть саджати?
А якщо буде все простіше - вас просто повезуть на виправні роботи на другу лінію оборони/облаштовувати її ;)
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Все буде добре!
Все буде ТЦК! :mrgreen:

Ви там поруч. Коли все буде гаразд?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:28

  Успіх написав:
  pesikot написав:А ось тебе засмучувати я буду
Ну,ну - розкажеш потім з окопу))

Коли я буду в окопі, то ти аватарство своє покинешь

Я все для цього зроблю :)

Ти ще будешь благати, щоб мене повернули назад :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:28

Завтра то ще таке,

а от саме цікаве шоу почнеться після 18 липня 8)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:29

  andrijk777 написав:Нажаль не бачу чіткої логіки в цього чувака.
Якщо Кремль 100% підтримує план Китаю, а план Китаю передбачає "територіальну цілісність України", то в чому взагалі проблема? Чому війна не закінчується сьогодні? Чому Кремль не виводить війська сьогодні?
Прикольно, але він і відповідь дає на це питання - "Тому що Китай зберігає таким чином ричаг впливу і на Захід і на РФ".
Ок. Але тоді і в мене питання. А якщо Китай буде "зберігати цей ричаг впливу" ще 10 років? Будем ще 10 років воювати поки Китай не застосує цей "ричаг впливу"? Чи як?
чувак хотел сделать позитивную новость, типа пу с челядью поехали на поклон, но получилось что Китай не просто поддерживает войну, а возможно он её идейный вдохновитель. Увы из этого никак не вытекает что Китай заинтересован в ее завершении. Ну и сам факт дружбы с диктатором о многом говорит, какое место Китай ложил на мировой порядок, суверенитет и моральные принципы. Кроме Си больше путена в гости никто не приглашает. Ну может еще Индия пригласит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:30

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Investor_K написав:Ви там поруч. Коли все буде гаразд?
Та от коли Ви і більшість тутешніх форумчан буде поруч мене - от тоді і зразу все буде гаразд))

А то якось некомільфо, що з арти висмикують на облаштування оборон-ліній...(хто ж тоді має гатити по орках?)

А так прийдете - домоможете ...

А якщо ще і Флер забажає до нас приєднатись, то там дивіться і кордони 91го можуть замаячити на горизонті!))
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:32

  Xenon написав:Завтра то ще таке,

а от саме цікаве шоу почнеться після 18 липня 8)

Нічого не буде. Закон про мобілізацію спізнився рівно на два роки.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:32

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 17 тра, 2024 18:44, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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  #<1 ... 822382248225822682278228>
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