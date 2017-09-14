До речі, ухилянти - а чого ви думаєте, що "нас багато - всіх не пересаджують/в'язниці не витримають"? Чого думаєте, що вас будуть саджати? А якщо буде все простіше - вас просто повезуть на виправні роботи на другу лінію оборони/облаштовувати її Все буде добре! Все буде ТЦК!
stm написав:в Киеве на сайте ясно есть планы отключения, их соблюдают. По энергии, есть экофлоу, блюетти (быстро, безопасно) я работаю нормально, газовые туристические горелки (тут учитывая вашу удачу, может не надо, там есть опасность).
Не дотримуються, вже другу добу поспіль, відключення безперервні по 6 годин поспіль.
Блюетті більш технологічніше за екофлоу, за ті ж гроші та потужність. Але, без "танців з бубном" як то докупівля додаткових зарядок щоб встигнути зарядити за гарантовані дві години, не закриває на 100%, в обох варіантах. І, щоб витягувало холодильник, треба потужність ВІД 1-2 кВт.
І, поки нам везе, сонячна погода, сонячна енергетика працює на повну, буде пасмурно, ефективність панелей впаде у 10-20 разів і дефіцит зростатиме. Хоча за таку "секретну" інформацію, тут видаляють повідомлення.
Зимою буде ще гірше. Готуйте сані влітку. Будинок в селі та дрова.
UA написав: роблять (точніше вже зробили) щоб не бути
))
Хто такі нині тцк-ники? - вчорашні фронтовики. Хто такі вчорашні фронтовики - позавчорашні гречкосії.
Ні на кого пенять. Схотіли контракти та скорочення профармії, то тепер маємо.
І приклад отих кримських зрадників не підійде в якості контраргумента. Бо всі! матерікові частини, підрозділи не зрадили. А навіть за контрактів та скорочень, нестачі техніки, озброєння, амуніції йшли та виконували задачі в 2014.
До речі, ухилянти - а чого ви думаєте, що "нас багато - всіх не пересаджують/в'язниці не витримають"? Чого думаєте, що вас будуть саджати? А якщо буде все простіше - вас просто повезуть на виправні роботи на другу лінію оборони/облаштовувати її Все буде добре! Все буде ТЦК!
andrijk777 написав:Нажаль не бачу чіткої логіки в цього чувака. Якщо Кремль 100% підтримує план Китаю, а план Китаю передбачає "територіальну цілісність України", то в чому взагалі проблема? Чому війна не закінчується сьогодні? Чому Кремль не виводить війська сьогодні? Прикольно, але він і відповідь дає на це питання - "Тому що Китай зберігає таким чином ричаг впливу і на Захід і на РФ". Ок. Але тоді і в мене питання. А якщо Китай буде "зберігати цей ричаг впливу" ще 10 років? Будем ще 10 років воювати поки Китай не застосує цей "ричаг впливу"? Чи як?
чувак хотел сделать позитивную новость, типа пу с челядью поехали на поклон, но получилось что Китай не просто поддерживает войну, а возможно он её идейный вдохновитель. Увы из этого никак не вытекает что Китай заинтересован в ее завершении. Ну и сам факт дружбы с диктатором о многом говорит, какое место Китай ложил на мировой порядок, суверенитет и моральные принципы. Кроме Си больше путена в гости никто не приглашает. Ну может еще Индия пригласит.