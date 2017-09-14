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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:35
Востаннє редагувалось Успіх
в П'ят 17 тра, 2024 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:37
pesikot написав:
Що ж у вас за холодильник такий ... що потребує 1-2 кВт
Пусковий струм х*10 від номіналу, як мінімум, щоб не пішов у захист чрез перевантаження.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:37
Xenon написав:
Завтра то ще таке,
а от саме цікаве шоу почнеться після 18 липня
Дійсно, почнеться.
І те, що ти оновив дані до 18.05, нічого не означає
Будешь оновлювати заново
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:38
Успіх написав: pesikot написав:
Ти ще будешь благати, щоб мене повернули назад
Ти ще будеш благати, щоб тобі не вставили в зад))
Давно анальними іграми бавишься ?
Чи педерастом був завжди ?
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:40
Ukrainian написав: Xenon написав:
Завтра то ще таке,
а от саме цікаве шоу почнеться після 18 липня
Нічого не буде. Закон про мобілізацію спізнився рівно на два роки.
для громадян які виїхали з України , залишилось одягати вишиванку на свята та викладати рілси.
про Харків , ТЦ що біля окружної вже не працюють . Таке враження що завдяки наявності вчора Зеленського у Харкові додало мотивації оркам щодо знищення міста України
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:41
pesikot написав: Успіх написав: pesikot написав:
Ти ще будешь благати, щоб мене повернули назад
Ти ще будеш благати, щоб тобі не вставили в зад))
Давно анальними іграми бавишься ?
Чи педерастом був завжди ?
стадія прийняття
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:42
pesikot написав:
Давно анальними іграми бавишься ?
Чи педерастом був завжди ?
Востаннє редагувалось Успіх
в П'ят 17 тра, 2024 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:44
pesikot написав: Xenon написав:
Завтра то ще таке,
а от саме цікаве шоу почнеться після 18 липня
Дійсно, почнеться.
І те, що ти оновив дані до 18.05, нічого не означає
Будешь оновлювати заново
відтепер група ризику не заброньовані чи ті хто вчасно не оновив , а тим кому зробили відстрочку - вважайте що вас чекає повістка першим днем після закінчення бронювання
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:45
Кабмін виділив 1,5 мільярда для відновлення Зміївської і Трипільської ТЕС
шоб опять разбили?
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:47
detroytred написав: UA написав:
роблять (точніше вже зробили) щоб не бути
))
Хто такі нині тцк-ники? - вчорашні фронтовики.
Хто такі вчорашні фронтовики - позавчорашні гречкосії.
Ні на кого пенять.
Схотіли контракти та скорочення профармії, то тепер маємо.
І приклад отих кримських зрадників не підійде в якості контраргумента.
Бо всі! матерікові частини, підрозділи не зрадили. А навіть за контрактів та скорочень, нестачі техніки, озброєння, амуніції йшли та виконували задачі в 2014.
Ще рік тому я думав а яким дивом олігархам вдастся втримати існуючий суспільний лад?
Виявилося дуже просто.
Саме цікаве, методичка ше від глеба павлоського відмінно спрацювала.
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UA
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