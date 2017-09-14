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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82248225822682278228>
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:35

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Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 17 тра, 2024 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:37

  pesikot написав:Що ж у вас за холодильник такий ... що потребує 1-2 кВт

Пусковий струм х*10 від номіналу, як мінімум, щоб не пішов у захист чрез перевантаження.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:37

  Xenon написав:Завтра то ще таке,

а от саме цікаве шоу почнеться після 18 липня 8)

Дійсно, почнеться.
І те, що ти оновив дані до 18.05, нічого не означає
Будешь оновлювати заново
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:38

  Успіх написав:
  pesikot написав:Ти ще будешь благати, щоб мене повернули назад
Ти ще будеш благати, щоб тобі не вставили в зад))

Давно анальними іграми бавишься ? :)

Чи педерастом був завжди ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:40

  Ukrainian написав:
  Xenon написав:Завтра то ще таке,

а от саме цікаве шоу почнеться після 18 липня 8)

Нічого не буде. Закон про мобілізацію спізнився рівно на два роки.


для громадян які виїхали з України , залишилось одягати вишиванку на свята та викладати рілси.

про Харків , ТЦ що біля окружної вже не працюють . Таке враження що завдяки наявності вчора Зеленського у Харкові додало мотивації оркам щодо знищення міста України
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:41

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:Ти ще будешь благати, щоб мене повернули назад
Ти ще будеш благати, щоб тобі не вставили в зад))

Давно анальними іграми бавишься ? :)

Чи педерастом був завжди ? :)


стадія прийняття :mrgreen:
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:42

А що, модерацію ТЦК забрало?))

  pesikot написав:Давно анальними іграми бавишься ? :)

Чи педерастом був завжди ? :)
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 17 тра, 2024 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:44

  pesikot написав:
  Xenon написав:Завтра то ще таке,

а от саме цікаве шоу почнеться після 18 липня 8)

Дійсно, почнеться.
І те, що ти оновив дані до 18.05, нічого не означає
Будешь оновлювати заново


відтепер група ризику не заброньовані чи ті хто вчасно не оновив , а тим кому зробили відстрочку - вважайте що вас чекає повістка першим днем після закінчення бронювання :P
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:45

Кабмін виділив 1,5 мільярда для відновлення Зміївської і Трипільської ТЕС
шоб опять разбили?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:47

  detroytred написав:
  UA написав:
роблять (точніше вже зробили) щоб не бути

))

Хто такі нині тцк-ники? - вчорашні фронтовики.
Хто такі вчорашні фронтовики - позавчорашні гречкосії.

Ні на кого пенять.
Схотіли контракти та скорочення профармії, то тепер маємо.

І приклад отих кримських зрадників не підійде в якості контраргумента.
Бо всі! матерікові частини, підрозділи не зрадили. А навіть за контрактів та скорочень, нестачі техніки, озброєння, амуніції йшли та виконували задачі в 2014.

Ще рік тому я думав а яким дивом олігархам вдастся втримати існуючий суспільний лад?
Виявилося дуже просто.
Саме цікаве, методичка ше від глеба павлоського відмінно спрацювала.
UA
 
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