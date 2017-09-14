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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8225822682278228>
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:47

  _Mykola_ написав:
  pesikot написав:Що ж у вас за холодильник такий ... що потребує 1-2 кВт

Пусковий струм х*10 від номіналу, як мінімум, щоб не пішов у захист чрез перевантаження.

Починаєте казати по суті ...

Я зараз холодильник під"єднав на зарядну станцію - ~72 Вт
Пусковий - ~720 Вт

Але ж це не постійно. Холодильник постійно не працює

Тому, 1кВт зарядна станція, не так вже і дорого

2 кВт, звичайно краще, але не коштує всіх грошей світу
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:48

  pesikot написав:
  Xenon написав:Завтра то ще таке,

а от саме цікаве шоу почнеться після 18 липня 8)

Дійсно, почнеться.
І те, що ти оновив дані до 18.05, нічого не означає
Будешь оновлювати заново

Вчьора був в ТЦК, нічого не потрібно більше, у війсковому вклеєно вже ВІН код , сказали більше не потрібно нічього
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 18:52

  Xenon написав:
  pesikot написав:
  Xenon написав:Завтра то ще таке,

а от саме цікаве шоу почнеться після 18 липня 8)

Дійсно, почнеться.
І те, що ти оновив дані до 18.05, нічого не означає
Будешь оновлювати заново

Вчьора був в ТЦК, нічого не потрібно більше, у війсковому вклеєно вже ВІН код , сказали більше не потрібно нічього

ВІН код, як на авто ? То тобі на раму його вибили ?

Чи QR-code ? Ти завжди на дрібницях палишься

Пройдешь ще раз, так потребує законодавство )

PS. Не кажучи вже, про помилки граматики та орфографії твого допису
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Чи QR-code
Який QR? Там щось схоже на штрихкод...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:02

  pesikot написав:ВІН код, як на авто ? То тобі на раму його вибили ?

Чи QR-code ? Ти завжди на дрібницях палишься

Пройдешь ще раз, так потребує законодавство )
якеж ти дурнувате ))


PS. Не кажучи вже, про помилки граматики та орфографії твого допису

Зображення

а на останній сторінці цейже номер але у вигляді штрихкоду
Востаннє редагувалось Xenon в П'ят 17 тра, 2024 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:02

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Чи QR-code
Який QR? Там щось схоже на штрихкод...

А тобі вже на раму набили його ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:08

  Xenon написав:
  pesikot написав:ВІН код, як на авто ? То тобі на раму його вибили ?

Чи QR-code ? Ти завжди на дрібницях палишься

Пройдешь ще раз, так потребує законодавство )
якеж ти дурнувате ))


PS. Не кажучи вже, про помилки граматики та орфографії твого допису

Зображення

а на останній сторінці цейже номер але у вигляді штрихкоду

А ты обучаемый оказывается :)

То есть, всю херню, что ты постишь, ты постишь сознательно :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:11

  _Mykola_ написав:Не дотримуються, вже другу добу поспіль, відключення безперервні по 6 годин поспіль.

Блюетті більш технологічніше за екофлоу, за ті ж гроші та потужність.
Але, без "танців з бубном" як то докупівля додаткових зарядок щоб встигнути зарядити за гарантовані дві години, не закриває на 100%, в обох варіантах.
І, щоб витягувало холодильник, треба потужність ВІД 1-2 кВт.

І, поки нам везе, сонячна погода, сонячна енергетика працює на повну, буде пасмурно, ефективність панелей впаде у 10-20 разів і дефіцит зростатиме. Хоча за таку "секретну" інформацію, тут видаляють повідомлення. :mrgreen:

Что бы стартовал холодильник надо, а потом не надо :) и по планам отключения: вы расстроены, что в пятницу официально ДТЕК по Киеву дал свет до 19:00, т.е. весь рабочий день, и испортил планы не работать? ))) 18:56 отключили, у меня всё по графику, второй день подряд )))
Николай, а вы с вольтомером замеряете 24/7? У меня есть клиент, мы его прозвали "3 секундочки", дотошный жуть, имени так никто и не помнит, а кликуха прилипла не менее, чем унылый к Детройту )
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:14

  UA написав:Виявилося дуже просто.
Саме цікаве

Саме цікаве, що це за великим рахунком те з саме, як поділ на з якого боку розбивати яйце.
Тільки вдосконалена версія.

Це вдалося, вдається і буде вдаватися впроваджувати. Будь де...
Було б лише бажання та ресурси для реалізації. В можновладців.
І підставляй що хош -- хоч бік яйця, хоч сорт, хоч традиційні цінності, хоч колір шкіри, хоч воював не воював. Ланцюг бескінечний))
І що саме підставляють неважливо...

Незабаром буде модним світовий тренд -- як ото в *Дівергенті*. Тільки неофіційно...
Але це діє.
І хоча б має об'єктивні підстави.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:у воді повідомили румунські прикордонники.


Мабуть знову 'сам' потонув, вільна країна, це Успіх.
BeneFuckTor
 
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