Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:18
Xenon написав: pesikot написав:
ВІН код, як на авто ? То тобі на раму його вибили ?
Чи QR-code ? Ти завжди на дрібницях палишься
Пройдешь ще раз, так потребує законодавство )
якеж ти дурнувате ))
PS. Не кажучи вже, про помилки граматики та орфографії твого допису
а на останній сторінці цейже номер але у вигляді штрихкоду
Оце я розумію!👍👍👍
Тепер чекаю на аналогічні фото(чи скріни ел-кабінету) від Будівельника, Василя-Рівне, Песікота, ну і інших по бажанню!
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:21
stm написав:
У меня есть клиент, мы его прозвали "3 секундочки", дотошный жуть, имени так никто и не помнит, а кликуха прилипла не менее, чем унылый к Детройту )
Коли нема об'єктивних підстав-заперечень, то приходиться вигадувати суб'єктивні - аля дотошный, унылый.
Тобто будувати на вигадках.
Старо, як світ.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:22
Успіх написав:
Тепер чекаю на аналогічні фото(чи скріни ел-кабінету) від Будівельника, Василя-Рівне, Песікота, ну і інших по бажанню!
Від мене - тебе позбавити від аватарства, чекай
Буде жорстоко, але справедливо
pesikot
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:26
Успіх написав:
Тепер чекаю на аналогічні фото(чи скріни ел-кабінету) від Будівельника, Василя-Рівне, Песікота, ну і інших по бажанню!
Це не проблема для перелічених. Зроблять. Папізже. Офіційно і нормально.
Якщо чекати, то відповіді на оте питання: що йому потрібно, щоб прям завтра на фронт, не дивлячись на хвороби, відстрочку по будь-якій причині, бронь, волонтерство, донати, допомогу, *там, де потрібен державі*?
І саме в цій формуліровці.
Тут не зіскочеш.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:27
pesikot написав:
чекай
Вже майже 27місяців чекаю!
Давай конкретизуй - коли тебе чекати?
В червні?
В липні?
Якого року?))
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