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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8225822682278228
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:18

Все буде ТЦК!®

  Xenon написав:
  pesikot написав:ВІН код, як на авто ? То тобі на раму його вибили ?

Чи QR-code ? Ти завжди на дрібницях палишься

Пройдешь ще раз, так потребує законодавство )
якеж ти дурнувате ))


PS. Не кажучи вже, про помилки граматики та орфографії твого допису

Зображення

а на останній сторінці цейже номер але у вигляді штрихкоду

Оце я розумію!👍👍👍

Тепер чекаю на аналогічні фото(чи скріни ел-кабінету) від Будівельника, Василя-Рівне, Песікота, ну і інших по бажанню! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:21

  stm написав:У меня есть клиент, мы его прозвали "3 секундочки", дотошный жуть, имени так никто и не помнит, а кликуха прилипла не менее, чем унылый к Детройту )

Коли нема об'єктивних підстав-заперечень, то приходиться вигадувати суб'єктивні - аля дотошный, унылый.
Тобто будувати на вигадках.

Старо, як світ.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:22

  Успіх написав:Тепер чекаю на аналогічні фото(чи скріни ел-кабінету) від Будівельника, Василя-Рівне, Песікота, ну і інших по бажанню! :D

Від мене - тебе позбавити від аватарства, чекай :)

Буде жорстоко, але справедливо
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:26

  Успіх написав:
Тепер чекаю на аналогічні фото(чи скріни ел-кабінету) від Будівельника, Василя-Рівне, Песікота, ну і інших по бажанню! :D

Це не проблема для перелічених. Зроблять. Папізже. Офіційно і нормально.

Якщо чекати, то відповіді на оте питання: що йому потрібно, щоб прям завтра на фронт, не дивлячись на хвороби, відстрочку по будь-якій причині, бронь, волонтерство, донати, допомогу, *там, де потрібен державі*?
І саме в цій формуліровці.
Тут не зіскочеш.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:27

Ох вже мені ті "хоробрі тушканчики")))

  pesikot написав:чекай
Вже майже 27місяців чекаю!

Давай конкретизуй - коли тебе чекати?
В червні?
В липні?
Якого року?))
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