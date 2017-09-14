UA написав: роблять (точніше вже зробили) щоб не бути
))
Хто такі нині тцк-ники? - вчорашні фронтовики. Хто такі вчорашні фронтовики - позавчорашні гречкосії.
Ні на кого пенять. Схотіли контракти та скорочення профармії, то тепер маємо.
І приклад отих кримських зрадників не підійде в якості контраргумента. Бо всі! матерікові частини, підрозділи не зрадили. А навіть за контрактів та скорочень, нестачі техніки, озброєння, амуніції йшли та виконували задачі в 2014.
Ще рік тому я думав а яким дивом олігархам вдастся втримати існуючий суспільний лад? Виявилося дуже просто. Саме цікаве, методичка ше від глеба павлоського відмінно спрацювала.
_Mykola_ написав:Не дотримуються, вже другу добу поспіль, відключення безперервні по 6 годин поспіль.
Блюетті більш технологічніше за екофлоу, за ті ж гроші та потужність. Але, без "танців з бубном" як то докупівля додаткових зарядок щоб встигнути зарядити за гарантовані дві години, не закриває на 100%, в обох варіантах. І, щоб витягувало холодильник, треба потужність ВІД 1-2 кВт.
І, поки нам везе, сонячна погода, сонячна енергетика працює на повну, буде пасмурно, ефективність панелей впаде у 10-20 разів і дефіцит зростатиме. Хоча за таку "секретну" інформацію, тут видаляють повідомлення.
Что бы стартовал холодильник надо, а потом не надо и по планам отключения: вы расстроены, что в пятницу официально ДТЕК по Киеву дал свет до 19:00, т.е. весь рабочий день, и испортил планы не работать? ))) 18:56 отключили, у меня всё по графику, второй день подряд ))) Николай, а вы с вольтомером замеряете 24/7? У меня есть клиент, мы его прозвали "3 секундочки", дотошный жуть, имени так никто и не помнит, а кликуха прилипла не менее, чем унылый к Детройту )
Саме цікаве, що це за великим рахунком те з саме, як поділ на з якого боку розбивати яйце. Тільки вдосконалена версія.
Це вдалося, вдається і буде вдаватися впроваджувати. Будь де... Було б лише бажання та ресурси для реалізації. В можновладців. І підставляй що хош -- хоч бік яйця, хоч сорт, хоч традиційні цінності, хоч колір шкіри, хоч воював не воював. Ланцюг бескінечний)) І що саме підставляють неважливо...
Незабаром буде модним світовий тренд -- як ото в *Дівергенті*. Тільки неофіційно... Але це діє. І хоча б має об'єктивні підстави.
До речі, ухилянти - а чого ви думаєте, що "нас багато - всіх не пересаджують/в'язниці не витримають"? Чого думаєте, що вас будуть саджати? А якщо буде все простіше - вас просто повезуть на виправні роботи на другу лінію оборони/облаштовувати її Все буде добре! Все буде ТЦК!
Казав сліпий, поживемо побачимо. Українець ще той хвахівець у виживанні. Не радуйтесь і не рийте яму іншим. Може ви раніше будете рити окоп для піхоти на нулі. Чим шановне панство з форуму заїде до вас. Чи ви командира з потрохами купили і вас не пошлють?