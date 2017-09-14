stm написав:Что бы стартовал холодильник надо, а потом не надо и по планам отключения: вы расстроены, что в пятницу официально ДТЕК по Киеву дал свет до 19:00, т.е. весь рабочий день, и испортил планы не работать? ))) 18:56 отключили, у меня всё по графику, второй день подряд ))) Николай, а вы с вольтомером замеряете 24/7? У меня есть клиент, мы его прозвали "3 секундочки", дотошный жуть, имени так никто и не помнит, а кликуха прилипла не менее, чем унылый к Детройту )
У Вас явно немає технічних знань, да і шкільний курс фізики десь загубився. "Вольтомером" - це епічно Про логування на різних пристроях, хоча б навіть з простого регулятора для теплої підлоги, напевно не чули.
І, так по енергонезалежності, вистачить мінімум на три доби роботи, тому це не показник, але графіки зі стелі, не дозволяють планувати деякі процеси та івенти.
Цікавий у Вас підхід до праці, працюєте на процес, а не на результат? Навіщо міряти інших по собі?
_Mykola_ написав:Крім холодильника, ще є освітлення, гаджети, розетка на всякі невідкладні випадки.
Все це можливо вирішити по-іншому
Освітлення - гарний фонарь Гаджети - зарядна станція
Напевно, у кожного свій рівень побутового комфорту, мені простіше виділити на щиті критичних споживачів, та заживити іх через І-0-ІІ перемикач, щоб сім'я була зі штатним світлом, а те що можна жизьковольтним заживити, вже локально, якщо є потреба, чи непевний час на наступне включення електрики.
Поддерживаю! Военный эксперт экстра класса. Даже генералы, включая Залужного и Сырского, как эксперты ему и в подметки не годятся:
alex lem написав:vitaliiangel цього товстомордого витірана постійно пхають у новостну гілку. А чого він зараз не воює? Тільки повчає, лізе ікспердом усюди втелевізор, ютуб? Погуглив. Демобілізований по здоров'ю. На 5 недільну експедицію в Антарктику в нього здоров'я є. А воювати не годен.
Он даже в своем антарктическом центре, директором которого считается, уже больше года не появляется - переезды с одного ТВ на другое, интервью, как "военного эксперта", не оставляют ему времени. Но зарплату на карточку, как его директор, получает регулярно.
stm написав:Что бы стартовал холодильник надо, а потом не надо и по планам отключения: вы расстроены, что в пятницу официально ДТЕК по Киеву дал свет до 19:00, т.е. весь рабочий день, и испортил планы не работать? ))) 18:56 отключили, у меня всё по графику, второй день подряд ))) Николай, а вы с вольтомером замеряете 24/7? У меня есть клиент, мы его прозвали "3 секундочки", дотошный жуть, имени так никто и не помнит, а кликуха прилипла не менее, чем унылый к Детройту )
У Вас явно немає технічних знань, да і шкільний курс фізики десь загубився. "Вольтомером" - це епічно Про логування на різних пристроях, хоча б навіть з простого регулятора для теплої підлоги, напевно не чули.
І, так по енергонезалежності, вистачить мінімум на три доби роботи, тому це не показник, але графіки зі стелі, не дозволяють планувати деякі процеси та івенти.
Цікавий у Вас підхід до праці, працюєте на процес, а не на результат? Навіщо міряти інших по собі?
Терморегулятор для пола - это важно, особенно сейчас... Процессы, ивенты тоже... Не отвлекаю вас, надо еще столько всего измерить и просчитать, вы ведь на результат )
Так тому і ніхто марсін з СЗЧ і не шукає. Зараз їх немає де тримати, але якщо все скінчиться, це буде ціннійший ресурс для незаконних оборудок. Хочеш напряму видоюй, хочеш на "справу" посилай, а якщо жінка сзчешніка сподобалась, то поосто здай його ментам. Раб лампи.