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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82258226822782288229>
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:А що це за чіпляння за ВОС, ви служили реально чи воєнка ?
ВОС це один із пунктів даних, яких зазначається в наказі про бронь. У витягу з наказу цей ВОС також зазначається.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:48


Усвідомлення ситуації на фронті, співвідношення арт/авіа ударів 1/10 увігнало в песимізм навіть завжди оптимістичного діда Славка - прозріває. А послухали б Соскіна рік назад, то...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:48

  stm написав:Что бы стартовал холодильник надо, а потом не надо :) и по планам отключения: вы расстроены, что в пятницу официально ДТЕК по Киеву дал свет до 19:00, т.е. весь рабочий день, и испортил планы не работать? ))) 18:56 отключили, у меня всё по графику, второй день подряд )))
Николай, а вы с вольтомером замеряете 24/7? У меня есть клиент, мы его прозвали "3 секундочки", дотошный жуть, имени так никто и не помнит, а кликуха прилипла не менее, чем унылый к Детройту )

У Вас явно немає технічних знань, да і шкільний курс фізики десь загубився. "Вольтомером" - це епічно :lol:
Про логування на різних пристроях, хоча б навіть з простого регулятора для теплої підлоги, напевно не чули. :lol:

І, так по енергонезалежності, вистачить мінімум на три доби роботи, тому це не показник, але графіки зі стелі, не дозволяють планувати деякі процеси та івенти.

Цікавий у Вас підхід до праці, працюєте на процес, а не на результат?
Навіщо міряти інших по собі? :D
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex lem написав:Не радуйтесь
"Помирати - так з музикою!©😁😁😁
Що рабу втрачати, крім кайданів?😁😁😁
  alex lem написав:Може ви раніше будете рити окоп для піхоти на нулі. Чим шановне панство з форуму заїде до вас. Чи ви командира з потрохами купили і вас не пошлють?
1. Все в руках Божих!
2. Прикинусь "дурачком" :mrgreen: - тут же на форумі мені стільки років це гарно вдається :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:54

  pesikot написав:
  _Mykola_ написав:Крім холодильника, ще є освітлення, гаджети, розетка на всякі невідкладні випадки.

Все це можливо вирішити по-іншому

Освітлення - гарний фонарь
Гаджети - зарядна станція

Напевно, у кожного свій рівень побутового комфорту, мені простіше виділити на щиті критичних споживачів, та заживити іх через І-0-ІІ перемикач, щоб сім'я була зі штатним світлом, а те що можна жизьковольтним заживити, вже локально, якщо є потреба, чи непевний час на наступне включення електрики.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:57

  Успіх написав:
  alex lem написав:Не радуйтесь
"Помирати - так з музикою!©😁😁😁
Що рабу втрачати, крім кайданів?😁😁😁
  alex lem написав:Може ви раніше будете рити окоп для піхоти на нулі. Чим шановне панство з форуму заїде до вас. Чи ви командира з потрохами купили і вас не пошлють?
1. Все в руках Божих!
2. Прикинусь "дурачком" :mrgreen: - тут же на форумі мені стільки років це гарно вдається :lol: :mrgreen:

Так Ви мені так і не відповіли, чи на інший профіль на копачів відсилають простих, чи і піджачників з марсіанського космофлоту також?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 17 тра, 2024 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:59

  vitaliiangel написав:интервью с Диким


Поддерживаю! Военный эксперт экстра класса. Даже генералы, включая Залужного и Сырского, как эксперты ему и в подметки не годятся:

Зображення

  alex lem написав:vitaliiangel цього товстомордого витірана постійно пхають у новостну гілку. А чого він зараз не воює? Тільки повчає, лізе ікспердом усюди втелевізор, ютуб? Погуглив. Демобілізований по здоров'ю. На 5 недільну експедицію в Антарктику в нього здоров'я є. А воювати не годен.


Он даже в своем антарктическом центре, директором которого считается, уже больше года не появляется - переезды с одного ТВ на другое, интервью, как "военного эксперта", не оставляют ему времени. Но зарплату на карточку, как его директор, получает регулярно.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:10

  _Mykola_ написав:
  stm написав:Что бы стартовал холодильник надо, а потом не надо :) и по планам отключения: вы расстроены, что в пятницу официально ДТЕК по Киеву дал свет до 19:00, т.е. весь рабочий день, и испортил планы не работать? ))) 18:56 отключили, у меня всё по графику, второй день подряд )))
Николай, а вы с вольтомером замеряете 24/7? У меня есть клиент, мы его прозвали "3 секундочки", дотошный жуть, имени так никто и не помнит, а кликуха прилипла не менее, чем унылый к Детройту )

У Вас явно немає технічних знань, да і шкільний курс фізики десь загубився. "Вольтомером" - це епічно :lol:
Про логування на різних пристроях, хоча б навіть з простого регулятора для теплої підлоги, напевно не чули. :lol:

І, так по енергонезалежності, вистачить мінімум на три доби роботи, тому це не показник, але графіки зі стелі, не дозволяють планувати деякі процеси та івенти.

Цікавий у Вас підхід до праці, працюєте на процес, а не на результат?
Навіщо міряти інших по собі? :D

Терморегулятор для пола - это важно, особенно сейчас... Процессы, ивенты тоже... Не отвлекаю вас, надо еще столько всего измерить и просчитать, вы ведь на результат )
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:12

  Успіх написав:
  detroytred написав:А от що можете сказати, якщо й (значна? або яка?) частина ваших побратимів з фронту те ж бажають "кордонів 91" і "ми за ціною не постоїм"
Тут - на МАРСІ, від усіх лише чути:
- "коли це все закінчиться?"
- "коли вже той дембель?"
- "зробили з нас рабів..."
- " може йдем в сзч?"
- "вони дограються, що ми всі підемо в сзч"
- і т.п.

Але ж добре, що це не в нас, правда?
Добре, що це все десь на Марсі у фантастичних фільмах, правда?

А що, якщо...
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... eDS-cq0Rqc

Так тому і ніхто марсін з СЗЧ і не шукає. Зараз їх немає де тримати, але якщо все скінчиться, це буде ціннійший ресурс для незаконних оборудок. Хочеш напряму видоюй, хочеш на "справу" посилай, а якщо жінка сзчешніка сподобалась, то поосто здай його ментам. Раб лампи.
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:20

Що там Новоросійськ ?
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