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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8226822782288229>
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:24

"Зуби дракона", які валяються за 10 км від кордону були помічені в Сумській області, — ЗМІ
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:27

  Howl написав:
  fox767676 написав:А що це за чіпляння за ВОС, ви служили реально чи воєнка ?
ВОС це один із пунктів даних, яких зазначається в наказі про бронь. У витягу з наказу цей ВОС також зазначається.


я в курсі.
просто яке це має значення, якщо людина останній раз мала справу з військовой підготовкой ще в школі, і звісно ніякими знаннями по "дефіцинтному" ВОСу не володіє
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:32

  Успіх написав:І всееееееее буде добре, для кожного з нас!
І всееееееее буде добре - настане той час!© :D
Святослав Вакарчук
(до речі де він зараз?)

зробив всіх разом! радій далі
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:35

Британський історик домівку та сім’ю якого непотрібно захищати чомусь дає гроші ЗСУ.

Британський історик віддав $ 50 000 своєї премії на ЗСУ
https://chytomo.com/brytanskyj-istoryk- ... ii-na-zsu/
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:40

календарь ДПСУ на май

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 17 тра, 2024 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:40

  _Mykola_ написав:
  Успіх написав:
  alex lem написав:Не радуйтесь
"Помирати - так з музикою!©😁😁😁
Що рабу втрачати, крім кайданів?😁😁😁
  alex lem написав:Може ви раніше будете рити окоп для піхоти на нулі. Чим шановне панство з форуму заїде до вас. Чи ви командира з потрохами купили і вас не пошлють?
1. Все в руках Божих!
2. Прикинусь "дурачком" :mrgreen: - тут же на форумі мені стільки років це гарно вдається :lol: :mrgreen:

Так Ви мені так і не відповіли, чи на інший профіль на копачів відсилають простих, чи і піджачників з марсіанського космофлоту також?

Простих...
Гречкосії - завжди універсальні солдати! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:41

  Kate0000 написав:
  Schmit написав:
  Vadim_ написав:А шо буде якщо є але нема вінкода? :?

Тоді краще заявити про втрату - штраф від 510 до 1700 грн або вкрали - взагалі ніякого покарання.

Ст.211 КУпАП
[quote]
а також вчинення такого порушення в особливий період -

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
А шо тягнуть за собою і накладають покарання крашанки па 17 ?
Виявляється - нічого.
Красти вагонами можна ...
п.с. кстати , єтот министр бил в ТЦК? :twisted:
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 17 тра, 2024 20:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:42

  fox767676 написав:просто яке це має значення, якщо людина останній раз мала справу з військовой підготовкой ще в школі, і звісно ніякими знаннями по "дефіцинтному" ВОСу не володіє
Це питання до тих, хто розроблював цей законопроект.
Скоріше за все, це ідентифікація військовозобов'язанного, що це він, а не хтось інший.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:43

  Ukrainian написав:Британський історик домівку та сім’ю якого непотрібно захищати чомусь дає гроші ЗСУ.

Британський історик віддав $ 50 000 своєї премії на ЗСУ
https://chytomo.com/brytanskyj-istoryk- ... ii-na-zsu/

Так він віддав на захист не те що домівки та сім'ї, а:
*Адже на кону в цій війні стоїть не що інше, як майбутнє Європи», — пояснив історик.

За майбутнє Європи він мав продати свою хату і всі свої заощадження віддати ЗСУ.
А не тільки премію..
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:44

  Howl написав:
  fox767676 написав:просто яке це має значення, якщо людина останній раз мала справу з військовой підготовкой ще в школі, і звісно ніякими знаннями по "дефіцинтному" ВОСу не володіє
Це питання до тих, хто розроблював цей законопроект.
Скоріше за все, це ідентифікація військовозобов'язанного, що це він, а не хтось інший.

Це па каковски?
Vadim_
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