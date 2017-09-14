Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:24
"Зуби дракона", які валяються за 10 км від кордону були помічені в Сумській області, — ЗМІ
vitaliiangel
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:27
Howl написав: fox767676 написав:
А що це за чіпляння за ВОС, ви служили реально чи воєнка ?
ВОС це один із пунктів даних, яких зазначається в наказі про бронь. У витягу з наказу цей ВОС також зазначається.
я в курсі.
просто яке це має значення, якщо людина останній раз мала справу з військовой підготовкой ще в школі, і звісно ніякими знаннями по "дефіцинтному" ВОСу не володіє
fox767676
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:32
Успіх написав:
І всееееееее буде добре, для кожного з нас!
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(до речі де він зараз?)
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:35
Британський історик домівку та сім’ю якого непотрібно захищати чомусь дає гроші ЗСУ.
Британський історик віддав $ 50 000 своєї премії на ЗСУ
https://chytomo.com/brytanskyj-istoryk- ... ii-na-zsu/
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:40
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vitaliiangel
в П'ят 17 тра, 2024 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:40
_Mykola_ написав: Успіх написав: alex lem написав:
Не радуйтесь
"Помирати - так з музикою!©😁😁😁
Що рабу втрачати, крім кайданів?😁😁😁
alex lem написав:
Може ви раніше будете рити окоп для піхоти на нулі. Чим шановне панство з форуму заїде до вас. Чи ви командира з потрохами купили і вас не пошлють?
1. Все в руках Божих!
2. Прикинусь "дурачком"
- тут же на форумі мені стільки років це гарно вдається
Так Ви мені так і не відповіли, чи на інший профіль на копачів відсилають простих, чи і піджачників з марсіанського космофлоту також?
Простих...
Гречкосії - завжди універсальні солдати!
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:41
Ст.211 КУпАП
[quote]
а також вчинення такого порушення в особливий період -
тягнуть за собою накладення штрафу
від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
А шо тягнуть за собою і накладають покарання крашанки па 17 ?
Виявляється - нічого.
Красти вагонами можна ...
п.с. кстати , єтот министр бил в ТЦК?
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Vadim_
в П'ят 17 тра, 2024 20:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:42
fox767676 написав:
просто яке це має значення, якщо людина останній раз мала справу з військовой підготовкой ще в школі, і звісно ніякими знаннями по "дефіцинтному" ВОСу не володіє
Це питання до тих, хто розроблював цей законопроект.
Скоріше за все, це ідентифікація військовозобов'язанного, що це він, а не хтось інший.
Howl
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:43
Так він віддав на захист не те що домівки та сім'ї, а:
*Адже на кону в цій війні стоїть не що інше, як майбутнє Європи», — пояснив історик.
За майбутнє Європи він мав продати свою хату і всі свої заощадження віддати ЗСУ.
А не тільки премію..
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:44
Howl написав: fox767676 написав:
просто яке це має значення, якщо людина останній раз мала справу з військовой підготовкой ще в школі, і звісно ніякими знаннями по "дефіцинтному" ВОСу не володіє
Це питання до тих, хто розроблював цей законопроект.
Скоріше за все, це ідентифікація військовозобов'язанного,
що це він, а не хтось інший
.
Це па каковски?
Vadim_
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