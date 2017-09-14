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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8226822782288229
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:46

  detroytred написав:
  Ukrainian написав:Британський історик домівку та сім’ю якого непотрібно захищати чомусь дає гроші ЗСУ.

Британський історик віддав $ 50 000 своєї премії на ЗСУ
https://chytomo.com/brytanskyj-istoryk- ... ii-na-zsu/

Так він віддав на захист не те що домівки та сім'ї, а:
*Адже на кону в цій війні стоїть не що інше, як майбутнє Європи», — пояснив історик.

За майбутнє Європи він мав продати свою хату і всі свої заощадження віддати ЗСУ.
А не тільки премію..

Європа в НАТО їй нічого не загрожує незалежно від того як закінчиться ця війна.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:48

  vitaliiangel написав:
"Зуби дракона", які валяються за 10 км від кордону були помічені в Сумській області, — ЗМІ
Зображення

Нічого, мяском закидають.
Пропонуєте, від завтра, оголосити Всеукраїнський безстроковий страйк?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:49

  Vadim_ написав:
  Howl написав:
  fox767676 написав:просто яке це має значення, якщо людина останній раз мала справу з військовой підготовкой ще в школі, і звісно ніякими знаннями по "дефіцинтному" ВОСу не володіє
Це питання до тих, хто розроблював цей законопроект.
Скоріше за все, це ідентифікація військовозобов'язанного, що це він, а не хтось інший.

Це па каковски?

Багато військово зобов’язаних не обновили адресу постійного проживання що особливо актуально для тих хто з окупованих територій.
Ніякого зла в тому щоб елементарний порядок немає.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:50

  UA написав:Пропонуєте, від завтра, оголосити Всеукраїнський безстроковий страйк?
кто я такой чтобы предлагать? там свои сверхразумы есть.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:53

  UA написав:
  vitaliiangel написав:
"Зуби дракона", які валяються за 10 км від кордону були помічені в Сумській області, — ЗМІ
Зображення

Нічого, мяском закидають.
Пропонуєте, від завтра, оголосити Всеукраїнський безстроковий страйк?

Ти не хочеш за важелі крана який буде ці зуби розкладати ? Чи ти думав кацапи будуть мовчки на таке дивитися ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:53

Встиг/не встиг?

  flyman написав:зробив всіх разом! радій далі
Щось ти пропускаєш...
Старієш...
  Успіх написав:
  flyman написав:тобто офіційні шанси 31/11000 = 0.002818 або ж 0.2818%
Як ти оцінюєш свої шанси потрапити до рук ТЦК?

Ну, якщо жити на дачі, харчуватись з городу і сільського магазину, їздити виключно на ровері і в масці "сивого дідуся" - то шанси оминути ТЦКашників, наче є))
Але як бути потім з купою штрафів, присланих на певну адресу? А потім - і конфіскація кавалірок...?

Чи ти встиг все переписати на колишню дружину?))
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:55

  Ukrainian написав:
  detroytred написав:
  Ukrainian написав:Британський історик домівку та сім’ю якого непотрібно захищати чомусь дає гроші ЗСУ.

Британський історик віддав $ 50 000 своєї премії на ЗСУ
https://chytomo.com/brytanskyj-istoryk- ... ii-na-zsu/

Так він віддав на захист не те що домівки та сім'ї, а:
*Адже на кону в цій війні стоїть не що інше, як майбутнє Європи», — пояснив історик.

За майбутнє Європи він мав продати свою хату і всі свої заощадження віддати ЗСУ.
А не тільки премію..

Європа в НАТО їй нічого не загрожує незалежно від того як закінчиться ця війна.

Головне ж, як вважає цей сам історик.
А він каже на кону майбутнє Європи.
Тому і віддав.

Дивно, що так мало.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:58

Російські війська розширили зону активних боїв на Харківщині майже на 70 кілометрів, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Також він попередив про тяжкі бої, до яких варто готуватися через наступ армії РФ. Президент України Володимир Зеленський каже, що російські війська дійшли на Харківщині до першої із трьох ліній фортифікацій. Тим часом російський лідер Володимир Путін у Китаї заявив, що у Росії немає «на сьогодні» планів захопити Харків.
За день розпочинає діяти новий закон про мобілізацію. Що відбувається у київських ТЦК? Що кажуть чоловіки у чергах? Кореспондентка Радіо Свобода знову побувала у центрах комплектування. Особливості бронювання. Як спрацює нова мобілізація?
https://www.radiosvoboda.org/a/svoboda- ... 51887.html
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