flyman написав:тобто офіційні шанси 31/11000 = 0.002818 або ж 0.2818%
Як ти оцінюєш свої шанси потрапити до рук ТЦК?
Ну, якщо жити на дачі, харчуватись з городу і сільського магазину, їздити виключно на ровері і в масці "сивого дідуся" - то шанси оминути ТЦКашників, наче є)) Але як бути потім з купою штрафів, присланих на певну адресу? А потім - і конфіскація кавалірок...?
Російські війська розширили зону активних боїв на Харківщині майже на 70 кілометрів, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Також він попередив про тяжкі бої, до яких варто готуватися через наступ армії РФ. Президент України Володимир Зеленський каже, що російські війська дійшли на Харківщині до першої із трьох ліній фортифікацій. Тим часом російський лідер Володимир Путін у Китаї заявив, що у Росії немає «на сьогодні» планів захопити Харків. За день розпочинає діяти новий закон про мобілізацію. Що відбувається у київських ТЦК? Що кажуть чоловіки у чергах? Кореспондентка Радіо Свобода знову побувала у центрах комплектування. Особливості бронювання. Як спрацює нова мобілізація? https://www.radiosvoboda.org/a/svoboda- ... 51887.html