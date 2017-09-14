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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82278228822982308231>
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:50

  UA написав:Пропонуєте, від завтра, оголосити Всеукраїнський безстроковий страйк?
кто я такой чтобы предлагать? там свои сверхразумы есть.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:53

Встиг/не встиг?

  flyman написав:зробив всіх разом! радій далі
Щось ти пропускаєш...
Старієш...
  Успіх написав:
  flyman написав:тобто офіційні шанси 31/11000 = 0.002818 або ж 0.2818%
Як ти оцінюєш свої шанси потрапити до рук ТЦК?

Ну, якщо жити на дачі, харчуватись з городу і сільського магазину, їздити виключно на ровері і в масці "сивого дідуся" - то шанси оминути ТЦКашників, наче є))
Але як бути потім з купою штрафів, присланих на певну адресу? А потім - і конфіскація кавалірок...?

Чи ти встиг все переписати на колишню дружину?))
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:55

  Ukrainian написав:
  detroytred написав:
  Ukrainian написав:Британський історик домівку та сім’ю якого непотрібно захищати чомусь дає гроші ЗСУ.

Британський історик віддав $ 50 000 своєї премії на ЗСУ
https://chytomo.com/brytanskyj-istoryk- ... ii-na-zsu/

Так він віддав на захист не те що домівки та сім'ї, а:
*Адже на кону в цій війні стоїть не що інше, як майбутнє Європи», — пояснив історик.

За майбутнє Європи він мав продати свою хату і всі свої заощадження віддати ЗСУ.
А не тільки премію..

Європа в НАТО їй нічого не загрожує незалежно від того як закінчиться ця війна.

Головне ж, як вважає цей сам історик.
А він каже на кону майбутнє Європи.
Тому і віддав.

Дивно, що так мало.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 20:58

Російські війська розширили зону активних боїв на Харківщині майже на 70 кілометрів, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Також він попередив про тяжкі бої, до яких варто готуватися через наступ армії РФ. Президент України Володимир Зеленський каже, що російські війська дійшли на Харківщині до першої із трьох ліній фортифікацій. Тим часом російський лідер Володимир Путін у Китаї заявив, що у Росії немає «на сьогодні» планів захопити Харків.
За день розпочинає діяти новий закон про мобілізацію. Що відбувається у київських ТЦК? Що кажуть чоловіки у чергах? Кореспондентка Радіо Свобода знову побувала у центрах комплектування. Особливості бронювання. Як спрацює нова мобілізація?
https://www.radiosvoboda.org/a/svoboda- ... 51887.html
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 21:01

  detroytred написав:Головне ж, як вважає цей сам історик.
А він каже на кону майбутнє Європи.
Тому і віддав.

Дивно, що так мало.

Значить він сам у це не вірить раз так мало відав. Цікаво а самі українці в що вірять ? Продають хати на ЗСУ ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 21:05

  Ukrainian написав:Що там Новоросійськ ?

Всьо харашо, прєкрасная маркіза! :D
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 21:08

  Howl написав:
  fox767676 написав:просто яке це має значення, якщо людина останній раз мала справу з військовой підготовкой ще в школі, і звісно ніякими знаннями по "дефіцинтному" ВОСу не володіє
Це питання до тих, хто розроблював цей законопроект.
Скоріше за все, це ідентифікація військовозобов'язанного, що це він, а не хтось інший.
Це па каковски?

Багато військово зобов’язаних не обновили адресу постійного проживання що особливо актуально для тих хто з окупованих територій.
Ніякого зла в тому щоб елементарний порядок немає.[/quote]

Справу до суду направили пра па крашанки па 17 ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 21:11

Vadim_
як саме це відносить до оновлення адреси проживання мені не зрозуміло. :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 21:11

  Howl написав:
  fox767676 написав:просто яке це має значення, якщо людина останній раз мала справу з військовой підготовкой ще в школі, і звісно ніякими знаннями по "дефіцинтному" ВОСу не володіє
Це питання до тих, хто розроблював цей законопроект.
Скоріше за все, це ідентифікація військовозобов'язанного, що це він, а не хтось інший.
Це па каковски?

Багато військово зобов’язаних не обновили адресу постійного проживання що особливо актуально для тих хто з окупованих територій.
Ніякого зла в тому щоб елементарний порядок немає.[/quote]

Справу до суду направили пра па крашанки па 17 ?
Хто арестован , посажен?
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 21:14

За крок до перевороту думок©

  fler написав:Всьо харашо, прєкрасная маркіза!

Що Мосійчук - нема що сказати? ;) >>>
  Успіх написав:
  detroytred написав:
  fox767676 написав:Їх хунвейбіни

Я задав декілька днів тому хунвейбінам просте питання: за яких умов вони особисто прям зараз підуть в оті окопи, не дивлячись що вони "хворі, допомагають, донатять, заброньовані, мають відстрочку; знаходяться там, де потрібні державі" та ін. особисті причини не знаходження досі на фронті добровольцями, працівниками ЗСУ в тилу.

Усі хунвейбіни, як води в рота набрали...
В той час, як військо волає про вкрай потребу в саме отаких добровольцях. Вмотивованих по саме неможу.
Ехххххххх... - а було б так цікаво прочитати відповіді на це від Василя з Рівного, Будівельника, Песікота... - та навіть, коментар від Флер... - чому її чоловік 2р ухилявся, а тепер як "притиснули" то пішов туди, де можна забронюватись!
Одним словом - "любе/рябе, а лиш би не в ЗСУ!"
Чому?

Хоч відповідь, наче, і відома/на поверхні - але чому ЧЕСНО її не озвучити, а ще й вимагати від інших кордонів 91го і щоб ті, що вже 2р.+ на фронті не хотіли жодних домовленостей/заморозки війни???

Що за хитродупість чужими руками жар загортати?

  Investor_K написав:Ви там поруч. Коли все буде гаразд?

Та от коли Ви і більшість тутешніх форумчан буде поруч мене - от тоді і зразу все буде гаразд))

А то якось некомільфо, що з арти висмикують на облаштування оборон-ліній...(хто ж тоді має гатити по орках?)

А так прийдете - домоможете ...

А якщо ще і Флер забажає до нас приєднатись, то там дивіться і кордони 91го можуть замаячити на горизонті!))
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 17 тра, 2024 21:16, всього редагувалось 2 разів.
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