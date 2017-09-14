flyman написав:тобто офіційні шанси 31/11000 = 0.002818 або ж 0.2818%
Як ти оцінюєш свої шанси потрапити до рук ТЦК?
Ну, якщо жити на дачі, харчуватись з городу і сільського магазину, їздити виключно на ровері і в масці "сивого дідуся" - то шанси оминути ТЦКашників, наче є)) Але як бути потім з купою штрафів, присланих на певну адресу? А потім - і конфіскація кавалірок...?
Російські війська розширили зону активних боїв на Харківщині майже на 70 кілометрів, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Також він попередив про тяжкі бої, до яких варто готуватися через наступ армії РФ. Президент України Володимир Зеленський каже, що російські війська дійшли на Харківщині до першої із трьох ліній фортифікацій. Тим часом російський лідер Володимир Путін у Китаї заявив, що у Росії немає «на сьогодні» планів захопити Харків. За день розпочинає діяти новий закон про мобілізацію. Що відбувається у київських ТЦК? Що кажуть чоловіки у чергах? Кореспондентка Радіо Свобода знову побувала у центрах комплектування. Особливості бронювання. Як спрацює нова мобілізація? https://www.radiosvoboda.org/a/svoboda- ... 51887.html
Я задав декілька днів тому хунвейбінам просте питання: за яких умов вони особисто прям зараз підуть в оті окопи, не дивлячись що вони "хворі, допомагають, донатять, заброньовані, мають відстрочку; знаходяться там, де потрібні державі" та ін. особисті причини не знаходження досі на фронті добровольцями, працівниками ЗСУ в тилу.
Усі хунвейбіни, як води в рота набрали... В той час, як військо волає про вкрай потребу в саме отаких добровольцях. Вмотивованих по саме неможу.
Ехххххххх... - а було б так цікаво прочитати відповіді на це від Василя з Рівного, Будівельника, Песікота... - та навіть, коментар від Флер... - чому її чоловік 2р ухилявся, а тепер як "притиснули" то пішов туди, де можна забронюватись! Одним словом - "любе/рябе, а лиш би не в ЗСУ!" Чому?
Хоч відповідь, наче, і відома/на поверхні - але чому ЧЕСНО її не озвучити, а ще й вимагати від інших кордонів 91го і щоб ті, що вже 2р.+ на фронті не хотіли жодних домовленостей/заморозки війни???
Що за хитродупість чужими руками жар загортати?
Investor_K написав:Ви там поруч. Коли все буде гаразд?
Та от коли Ви і більшість тутешніх форумчан буде поруч мене - от тоді і зразу все буде гаразд))
А то якось некомільфо, що з арти висмикують на облаштування оборон-ліній...(хто ж тоді має гатити по орках?)
А так прийдете - домоможете ...
А якщо ще і Флер забажає до нас приєднатись, то там дивіться і кордони 91го можуть замаячити на горизонті!))
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 17 тра, 2024 21:16, всього редагувалось 2 разів.