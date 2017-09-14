Ukrainian написав:Російські війська розширили зону активних боїв на Харківщині майже на 70 кілометрів, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Президент Зеленський каже, що російські війська дійшли на Харківщині до першої із трьох ліній фортифікацій. Тим часом російський лідер Володимир Путін у Китаї заявив, що у Росії немає «на сьогодні» планів захопити Харків.
Спілкувалася сьогодні з військовим, який на фронті. Щодо Харкова: - укріплення є, їх дійсно будували, але треба було зробити більше, час для цього був; - у Харків кацапи не зайдуть, а руйнувати місто можуть довго. Щодо Херсонського напрямку: 7 днів тому ворог підтягнув туди поповнення, багато людей, тому нашим стало важче. Більше кацаподронів літають, нам треба більше РЕБ і не тільки. Від себе додам - за останні дні тривоги в Мико лунають частіше(((.
Ukrainian написав:Російські війська розширили зону активних боїв на Харківщині майже на 70 кілометрів, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Президент Зеленський каже, що російські війська дійшли на Харківщині до першої із трьох ліній фортифікацій. Тим часом російський лідер Володимир Путін у Китаї заявив, що у Росії немає «на сьогодні» планів захопити Харків.
Спілкувалася сьогодні з військовим, який на фронті. Щодо Харкова: - укріплення є, їх дійсно будували, але треба було зробити більше, час для цього був; - у Харків кацапи не зайдуть, а руйнувати місто можуть довго. Щодо Херсонського напрямку: 7 днів тому ворог підтягнув туди поповнення, багато людей, тому нашим стало важче. Більше кацаподронів літають, нам треба більше РЕБ і не тільки. Від себе додам - за останні дні тривоги в Мико лунають частіше(((.
У нас не знают как стоить "линию Суровикина". То количество исполнителей и заказчиков которые не знают даже что делают вообще наталкивает на сию печальную мысль...
detroytred написав:Головне ж, як вважає цей сам історик. А він каже на кону майбутнє Європи. Тому і віддав.
Дивно, що так мало.
Значить він сам у це не вірить раз так мало відав. Цікаво а самі українці в що вірять ? Продають хати на ЗСУ ?
Та невже? Продавати власну хату бо військові ,,голі-босі,,? Ось в мене на роботі чоловічок живе в домі де давали квартири військовим. Каже в нього сусід військовий і жінка в частині. Три машини- в дочки, в жінки й сусід на бусіку на службу їздить. А так під домом місця живого нема від машин і це не Київ. Дорохо-бахато стали жити військові. І на нуль не їздять. Є ж резерви у тилах Успіха ,,підмінити,,
fler написав:Спілкувалася сьогодні з військовим, який на фронті. Щодо Харкова: - укріплення є, їх дійсно будували, але треба було зробити більше, час для цього був; - у Харків кацапи не зайдуть, а руйнувати місто можуть довго. Щодо Херсонського напрямку: 7 днів тому ворог підтягнув туди поповнення, багато людей, тому нашим стало важче. Більше кацаподронів літають, нам треба більше РЕБ і не тільки. Від себе додам - за останні дні тривоги в Мико лунають частіше(((.
Осенью выборы в США. От этих выборов будут зависеть и наши выборы. Победит Трамп, ЗЕ тоже назначит выборы и будет не против, что бы его не переизбрали. Трамп нам не будет оказывать помощь, а значит кому то надо будет взять на себя ответственность за переговоры. Победа Байдена, то война продлится до смерти пуйла, но нам так и будут помогать медленно и неуверенно. Раша начнет сносить медленно, но уверенно днём за днём дом за домом в обл. центрах близким к фронту. Пока он здохнет, то обл. города превратятся в развалины.((
alex lem написав:Є ж резерви у тилах Успіха ,,підмінити,,
це все не скоро , пора спускатися на землю - а на Землі, такіє вот діла.
"«Відзавтра [з 18 травня] всі військовозобов'язані віком 18-60 років протягом 60 днів – до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані: мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності). Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом», – зазначили у Міноборони."
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