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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8228822982308231>
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 21:14

  Ukrainian написав:Російські війська розширили зону активних боїв на Харківщині майже на 70 кілометрів, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Президент Зеленський каже, що російські війська дійшли на Харківщині до першої із трьох ліній фортифікацій. Тим часом російський лідер Володимир Путін у Китаї заявив, що у Росії немає «на сьогодні» планів захопити Харків.

Спілкувалася сьогодні з військовим, який на фронті.
Щодо Харкова: - укріплення є, їх дійсно будували, але треба було зробити більше, час для цього був; - у Харків кацапи не зайдуть, а руйнувати місто можуть довго.
Щодо Херсонського напрямку: 7 днів тому ворог підтягнув туди поповнення, багато людей, тому нашим стало важче. Більше кацаподронів літають, нам треба більше РЕБ і не тільки.
Від себе додам - за останні дні тривоги в Мико лунають частіше(((.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 21:16

  Ukrainian написав:Vadim_
як саме це відносить до оновлення адреси проживання мені не зрозуміло. :lol:

зе влада , те еще долбоёбы
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 21:29

  fler написав:
  Ukrainian написав:Російські війська розширили зону активних боїв на Харківщині майже на 70 кілометрів, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Президент Зеленський каже, що російські війська дійшли на Харківщині до першої із трьох ліній фортифікацій. Тим часом російський лідер Володимир Путін у Китаї заявив, що у Росії немає «на сьогодні» планів захопити Харків.

Спілкувалася сьогодні з військовим, який на фронті.
Щодо Харкова: - укріплення є, їх дійсно будували, але треба було зробити більше, час для цього був; - у Харків кацапи не зайдуть, а руйнувати місто можуть довго.
Щодо Херсонського напрямку: 7 днів тому ворог підтягнув туди поповнення, багато людей, тому нашим стало важче. Більше кацаподронів літають, нам треба більше РЕБ і не тільки.
Від себе додам - за останні дні тривоги в Мико лунають частіше(((.

У нас не знают как стоить "линию Суровикина". То количество исполнителей и заказчиков которые не знают даже что делают вообще наталкивает на сию печальную мысль...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 21:33

В єдності сила народу!

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Тут - на МАРСІ, від усіх лише чути:

Не знаю на що розраховують Марсіани, якщо досі не було ні одного ролика на Ютюбі з 10 млн. переглядів, в якому б вони виказали свої побажання. Навіть в москалів Був Пригожін...

Треба всім записувати такі ролики...
Проблема тільки згуртуватись/на кшталт "1 за всіх і всі за одного!"©
https://youtube.com/shorts/GSnWt9LrMek? ... F1UZx-UHtZ
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 21:54

  Ukrainian написав:
  detroytred написав:Головне ж, як вважає цей сам історик.
А він каже на кону майбутнє Європи.
Тому і віддав.

Дивно, що так мало.

Значить він сам у це не вірить раз так мало відав. Цікаво а самі українці в що вірять ? Продають хати на ЗСУ ?

Та невже? Продавати власну хату бо військові ,,голі-босі,,? Ось в мене на роботі чоловічок живе в домі де давали квартири військовим. Каже в нього сусід військовий і жінка в частині. Три машини- в дочки, в жінки й сусід на бусіку на службу їздить. А так під домом місця живого нема від машин і це не Київ. Дорохо-бахато стали жити військові. І на нуль не їздять. Є ж резерви у тилах Успіха ,,підмінити,,
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 21:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Спілкувалася сьогодні з військовим, який на фронті.
Щодо Харкова: - укріплення є, їх дійсно будували, але треба було зробити більше, час для цього був; - у Харків кацапи не зайдуть, а руйнувати місто можуть довго.
Щодо Херсонського напрямку: 7 днів тому ворог підтягнув туди поповнення, багато людей, тому нашим стало важче. Більше кацаподронів літають, нам треба більше РЕБ і не тільки.
Від себе додам - за останні дні тривоги в Мико лунають частіше(((.
Осенью выборы в США. От этих выборов будут зависеть и наши выборы. Победит Трамп, ЗЕ тоже назначит выборы и будет не против, что бы его не переизбрали. Трамп нам не будет оказывать помощь, а значит кому то надо будет взять на себя ответственность за переговоры. Победа Байдена, то война продлится до смерти пуйла, но нам так и будут помогать медленно и неуверенно. Раша начнет сносить медленно, но уверенно днём за днём дом за домом в обл. центрах близким к фронту. Пока он здохнет, то обл. города превратятся в развалины.((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 22:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex lem написав:Є ж резерви у тилах Успіха ,,підмінити,,

це все не скоро ,
пора спускатися на землю - а на Землі, такіє вот діла.

"«Відзавтра [з 18 травня] всі військовозобов'язані віком 18-60 років протягом 60 днів – до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані: мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності). Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом», – зазначили у Міноборони."

чергові 60днів плюс без ВЛК
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 22:10

Интересно а долб. из ТЦК так и будут бегать по улицам с повестками? А то получается есть время 60 дней, но эти кренделя будут вручать пригл. билет раньше.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 22:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Проблема тільки згуртуватись/на кшталт

дядю, ви відео попутали, завтра буде гуртування :

https://www.youtube.com/watch?time_cont ... =emb_title
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 22:10

❗️Якщо громадянин не знаходиться за адресою, яка вказана у ТЦК, і фізично не отримав повістку, вона все одно буде вважатися врученою, – судово-юридична газета.

Так працює у разі надсилання повістки поштою. Повістка вважається врученою:

▪️В день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;
▪️В день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи;

https://sud.ua/uk/news/publication/3009 ... e_vignette
Xenon
 
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