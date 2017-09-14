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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 22:14
Игорь Алексеевич написав:
Интересно а долб. из ТЦК так и будут бегать по улицам с повестками? А то получается есть время 60 дней, но эти кренделя будут вручать пригл. билет раньше.
Поновлення це по закону,спіймати під час рейду і не відмовитися від премії готівкою це по поняттям зробити.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 22:16
Игорь Алексеевич написав:
Интересно а долб. из ТЦК так и будут бегать по улицам с повестками? А то получается есть время 60 дней, но эти кренделя будут вручать пригл. билет раньше.
не будут, уже сегодня репетиция була - на вьезде в нас.пункт бронированний мусор і 2 пікселя.
Раді такого сафарі будут снимать бойцов с полигонов для загона.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 22:17
Xenon має врятувати проставлене мило в кабінеті
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 22:17
Сегодня смотрю стоит полиц. машина. Эти недоеб..ки останавливают все машины и бегут к машинам кренделя из ТЦК. Посчитал этих вояк из ТЦК стояло 2 отделения.
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 22:27
Упродовж двох місяців жодна з бригад не скаржиться на брак артснарядів. Це вперше за роки війни, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3489934
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