RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8228822982308231
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 22:14

  Игорь Алексеевич написав:Интересно а долб. из ТЦК так и будут бегать по улицам с повестками? А то получается есть время 60 дней, но эти кренделя будут вручать пригл. билет раньше.

Поновлення це по закону,спіймати під час рейду і не відмовитися від премії готівкою це по поняттям зробити.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16742
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 22:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Интересно а долб. из ТЦК так и будут бегать по улицам с повестками? А то получается есть время 60 дней, но эти кренделя будут вручать пригл. билет раньше.

не будут, уже сегодня репетиция була - на вьезде в нас.пункт бронированний мусор і 2 пікселя.
Раді такого сафарі будут снимать бойцов с полигонов для загона.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6596
З нами з: 23.11.14
Подякував: 759 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 22:17

Xenon має врятувати проставлене мило в кабінеті
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6596
З нами з: 23.11.14
Подякував: 759 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 22:17

Сегодня смотрю стоит полиц. машина. Эти недоеб..ки останавливают все машины и бегут к машинам кренделя из ТЦК. Посчитал этих вояк из ТЦК стояло 2 отделения. :shock:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7955
З нами з: 13.09.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 22:27

Упродовж двох місяців жодна з бригад не скаржиться на брак артснарядів. Це вперше за роки війни, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3489934
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11996
З нами з: 18.06.08
Подякував: 56 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8228822982308231
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 34907
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 196255
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 640934
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1901)
17.05.2024 20:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.