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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8225822682278228
Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 22:33

  Ukrainian написав:Упродовж двох місяців жодна з бригад не скаржиться на брак артснарядів. Це вперше за роки війни, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3489934

То що, вже стволів не вистачає? бо співвідношення ударів 1/10.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 22:45

  Schmit написав:
  Ukrainian написав:Упродовж двох місяців жодна з бригад не скаржиться на брак артснарядів. Це вперше за роки війни, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3489934

То що, вже стволів не вистачає? бо співвідношення ударів 1/10.

Звідки інформація що співвідношення влучних ударів 1 до 10 ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 23:00

  Ukrainian написав:Упродовж двох місяців жодна з бригад не скаржиться на брак артснарядів. Це вперше за роки війни, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3489934

Сегодня получил подтверждение этой новости. Грохот стартов или вылетов слышен целый день. Наши наваливают так снарядами, что вероятно стволы орудий не то что красные, а аж пожелтели от перегрева. Зачистка Харьковской области уже началась от оккупантов? Этот вопрос сейчас волнует харьковчан, которые страдают от КАБов и С-300.

Преимущество росии в самолетах - единственное конкурентное преимущество, которое у нее еще есть. Как только она его лишится, то весь мир уже почувствует положительные перспективы в этой войне. И конечно, развязавший эту войну человек должен будет предстать перед международным судом.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 23:17

buratinyo

Какая том зачистка. Скорее это сдерживание. Без разрешения бить по территории агрессора и самолёты не помогут.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 23:26

  stm написав:Терморегулятор для пола - это важно, особенно сейчас... Процессы, ивенты тоже... Не отвлекаю вас, надо еще столько всего измерить и просчитать, вы ведь на результат )

Рекомендую, український виробник.
Не дякуйте.

Злив по фізиці та вольтометеру зараховано. :D
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 23:48

Аналітики стверджують, що удар по НПЗ у Туапсе був показовим та вказує на відсутність ППО в росіян.
https://www.rbc.ua/rus/news/pislya-atak ... 67817.html
Ukrainian
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