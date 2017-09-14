Ukrainian написав:Упродовж двох місяців жодна з бригад не скаржиться на брак артснарядів. Це вперше за роки війни, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3489934
Сегодня получил подтверждение этой новости. Грохот стартов или вылетов слышен целый день. Наши наваливают так снарядами, что вероятно стволы орудий не то что красные, а аж пожелтели от перегрева. Зачистка Харьковской области уже началась от оккупантов? Этот вопрос сейчас волнует харьковчан, которые страдают от КАБов и С-300.
Преимущество росии в самолетах - единственное конкурентное преимущество, которое у нее еще есть. Как только она его лишится, то весь мир уже почувствует положительные перспективы в этой войне. И конечно, развязавший эту войну человек должен будет предстать перед международным судом.