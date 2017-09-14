Ukrainian написав:Упродовж двох місяців жодна з бригад не скаржиться на брак артснарядів. Це вперше за роки війни, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3489934
Сегодня получил подтверждение этой новости. Грохот стартов или вылетов слышен целый день. Наши наваливают так снарядами, что вероятно стволы орудий не то что красные, а аж пожелтели от перегрева. Зачистка Харьковской области уже началась от оккупантов? Этот вопрос сейчас волнует харьковчан, которые страдают от КАБов и С-300.
Преимущество росии в самолетах - единственное конкурентное преимущество, которое у нее еще есть. Как только она его лишится, то весь мир уже почувствует положительные перспективы в этой войне. И конечно, развязавший эту войну человек должен будет предстать перед международным судом.
Ха́вкін Володи́мир Аро́нович (автентичне ім'я Валдемар Мордехай Волф Хавкін; 15 березня 1860, Одеса — 26 жовтня 1930, Лозанна) — український, французький, швейцарський та індійський бактеріолог єврейського походження. Творець перших вакцин проти чуми та холери.[5] ........ Навчався в Одеському університеті (нині — Одеський національний університет імені І. І. Мечникова), звідки був відрахований за участь у політичній організації «Народна воля».
Працював у лабораторії Іллі Мечникова спочатку в Одесі, а пізніше в Парижі.
Из англ. Вики (гугл-перевод):
Вальдемар Мордехай Вольф Хавкин CIE , урожденный Владимир Аронович (Маркус-Вольф) Хавкин ( русский : Владимир Аронович (Маркус-Вольф) Хавкин ; 15 марта 1860 — 26 октября 1930) — российско-французский бактериолог , известный своей новаторской работой в области вакцин .
Хавкин получил образование в Императорском Новороссийском университете , а затем эмигрировал сначала в Швейцарию , затем во Францию , работая в Институте Пастера в Париже , где разработал вакцину против холеры , которую успешно опробовал в Индии . Он признан первым микробиологом , разработавшим и применившим вакцины против холеры и бубонной чумы . Он испытал вакцину на себе. Джозеф Листер назвал его «спасителем человечества». [1] [2] .......... Он натурализовался как британский подданный в 1900 году. [4]
_Mykola_ написав:........... Не дотримуються, вже другу добу поспіль, відключення безперервні по 6 годин поспіль. ...........
Не соблюдают - в смысле выключают в другое время или выключают на 4+х (х в в пределах 3 часов "Можливо відключення"?)? Не понятно, почему в Киеве такой жёсткий график. В Харькове так было только в первые дни после сильных прилётов.
До українських військових не дійшла західна допомога Військові, з якими спілкувалися журналісти, підтвердили, що ні боєприпаси, пов'язані з "чеським планом", ні пакет допомоги від США, до них не дійшли. "Ми читаємо новини, але ми реалісти. Ми покладаємося тільки на те, що у нас дійсно є під рукою. У нас не бракує боєприпасів для стрілецької зброї, але нам не вистачає всього іншого: дронів, засобів боротьби з дронами, снарядів, ракет... І ми бачимо, що поставки продовжують знижуватися і стають дедалі нестабільнішими. Вони покривають тільки самий мінімум", — сказав один із бійців. За словами інших, до втрат веде відсутність безпілотників і артилерійської вогневої підтримки. "Ми також втрачаємо багато техніки через ворожі FPV. Нам абсолютно необхідні постановники перешкод. Мій батальйон втратив свій останній шифратор два дні тому", — розповів український військовий. А танкова рота 28-ї бригади заявила, що відчуває брак снарядів і палива. "Антидронова установка перешкод у нас всього одна на всю роту, що складається з десяти танків Т-64. На кожну пару танків потрібен хоча б один глушник", — каже захисник. https://war.novyny.live/ukrayinski-viis ... 73625.html
Смысл в терморегуляторе и регулировке температуры при наших законах? В прошлом году внял призывам экономить энергию и держал температуру в квартире +18. В результате у меня расходы оказались ниже "необходимого" минимального значения и мне доначислили оплату за тепло. В следующем месяце экономить перестал.