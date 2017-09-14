Не соблюдают - в смысле выключают в другое время или выключают на 4+х (х в в пределах 3 часов "Можливо відключення"?)?
Не понятно, почему в Киеве такой жёсткий график. В Харькове так было только в первые дни после сильных прилётов.
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Додано: Суб 18 тра, 2024 01:27
Не соблюдают - в смысле выключают в другое время или выключают на 4+х (х в в пределах 3 часов "Можливо відключення"?)?
Не понятно, почему в Киеве такой жёсткий график. В Харькове так было только в первые дни после сильных прилётов.
Додано: Суб 18 тра, 2024 01:50
До українських військових не дійшла західна допомога
Військові, з якими спілкувалися журналісти, підтвердили, що ні боєприпаси, пов'язані з "чеським планом", ні пакет допомоги від США, до них не дійшли.
"Ми читаємо новини, але ми реалісти. Ми покладаємося тільки на те, що у нас дійсно є під рукою. У нас не бракує боєприпасів для стрілецької зброї, але нам не вистачає всього іншого: дронів, засобів боротьби з дронами, снарядів, ракет... І ми бачимо, що поставки продовжують знижуватися і стають дедалі нестабільнішими. Вони покривають тільки самий мінімум", — сказав один із бійців.
За словами інших, до втрат веде відсутність безпілотників і артилерійської вогневої підтримки.
"Ми також втрачаємо багато техніки через ворожі FPV. Нам абсолютно необхідні постановники перешкод. Мій батальйон втратив свій останній шифратор два дні тому", — розповів український військовий.
А танкова рота 28-ї бригади заявила, що відчуває брак снарядів і палива.
"Антидронова установка перешкод у нас всього одна на всю роту, що складається з десяти танків Т-64. На кожну пару танків потрібен хоча б один глушник", — каже захисник.
Додано: Суб 18 тра, 2024 01:58
Смысл в терморегуляторе и регулировке температуры при наших законах?
В прошлом году внял призывам экономить энергию и держал температуру в квартире +18.
В результате у меня расходы оказались ниже "необходимого" минимального значения и мне доначислили оплату за тепло. В следующем месяце экономить перестал.
Додано: Суб 18 тра, 2024 07:14
Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії. Про це пише The Wall Street Journal.
Це прохання з'явилося в час, коли Росія отримала найбільші територіальні здобутки в Україні за майже 18 місяців у північно-східній частині Харківської області.
"Вони дійсно просили про допомогу, щоб завдати удару по Росії. Це не стосувалося конкретної системи озброєнь, а додаткової допомоги в нанесенні удару по росіянах", — сказав генерал ВПС США Сі Кей Браун.
Інші американські посадовці заявили, що запит України, який був зроблений минулого тижня, розглядається.
Речник Білого дому заявив, що нинішня політика США не підтримує надання такої допомоги у виборі цілей або використання американської зброї на території Росії.
WSJ пише, що США надали ракетні комплекси класу "земля-земля" та інші системи озброєнь ATACMS за умови, що вони не будуть використовуватися для нанесення ударів по цілях на території Росії. Це застереження, на яке Україна погодилася як на умову отримання зброї, мало на меті зменшити ризик переростання конфлікту у пряме зіткнення між США та Росією.
Додано: Суб 18 тра, 2024 07:18
Вчорашнє відео.
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 18 тра, 2024 07:35
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Вчорашнє відео.
Напад росії і білорусі на Україну
Посилання на джерело буде достатньо.
Додано: Суб 18 тра, 2024 07:37
Резерв+
Через Приват не подучається
Додано: Суб 18 тра, 2024 07:56
Додано: Суб 18 тра, 2024 08:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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