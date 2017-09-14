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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 822782288229823082318232>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 08:13

  Успіх написав:
Тож -
Все буде добре!
Все буде Україна!
Все буде ТЦК! :lol:

Гарного дня! :D

Навзаєм!

Ще й медалей, орденів, Перемоги та дембеля!
І відпустки в найближчі дні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 08:16

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  detroytred написав:
  Успіх написав:
Тож -
Все буде добре!
Все буде Україна!
Все буде ТЦК! :lol:

Гарного дня! :D

Навзаєм!

Ще й медалей, орденів, Перемоги та дембеля!
І відпустки в найближчі дні.

Дякую!
Та достатньо тільки перемоги і дембеля цього року! :D

Ну, і відпустка влітку не завадить! :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 08:32

18те!!! :)

  Успіх написав:Оооооо, молодці-молодці, що поспішаєте!👍

А я вам вже тут готую лопати, сокири, молотки, цвяхи, клейонку... - будете копати окопи і облаштовувати бойові позиції...
Зображення

Тож -
Все буде добре!
Все буде Україна!
Все буде ТЦК! :lol:

Гарного дня! :D


Всього 10тис+ завантажили. З 10млн... :(

Але нічо.
До всіх доберуться. :)

Цей день, цей день
Мені щоночі сниться.
Крізь сон, крізь сон
Вона [демобілізіція -- прим. Справедливостві] мені сміється.
Цей сон, цей сон
Мене не покидає.

:)
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 08:36

Bobua
Цікаво, а нам, фронтовикам - теж треба оновити дані? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 08:46

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:...........
Рекомендую, український виробник.
..........

Смысл в терморегуляторе и регулировке температуры при наших законах?
В прошлом году внял призывам экономить энергию и держал температуру в квартире +18.
В результате у меня расходы оказались ниже "необходимого" минимального значения и мне доначислили оплату за тепло. В следующем месяце экономить перестал.

Ви ж старий досвічений, а на мякиш знову повелися. Як так, доколє?!
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 08:54

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Bobua
Цікаво, а нам, фронтовикам - теж треба оновити дані? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

если умершим и инвалидам приходят повестки то да. Иначе пришлют тебе штраф по почте а может и не пришлют, сразу счета заблокируют, будешь с фронта что-то доказывать.



так, успішний Успіх, ти ж хоч відео дивився що сам постиш про "амаргедон ухилянтам"?
чи Успіх - "пєйсатєль", треба ж зробити боговибраним вищого сорту перепис кріпаків та рабів.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:02

  flyman написав:
  Investor_K написав:Через А банк також 404 сторінка.

Що це за фігня?

скоро всі реєстри працюватимуть в режимі 404

Всеукраїнський безстроковий страйк розпочато :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:05

  Успіх написав:І правильно робите, що поспішаєте!

20 000 + 100 000 + 70 000 = 190 000грн на місяць!!!

ДВА ЛЯМИ за 1 рік!!!

А ти смішний. Тебе демобілізують останнім. Сирський.jpeg
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:11

Путин отрицает планы захвата Харькова и связывает наступление с созданием «санитарной зоны»

https://www.bbc.com/russian/articles/cxr32nrg6nvo

Россия активизировала набор контрактников и значительно увеличила бонусы за регистрацию для мужчин, готовых воевать - почти до 10 000 долларов в некоторых регионах, что примерно в 15 раз превышает среднюю зарплату.


украинская армия с трудом выстраивает 250 000 человек на линии фронта. «Во всех бригадах не хватает 40% личного состава», - заявил французский военный источник в интервью Europe 1.


Bloomberg: Чтобы расширить круг потенциальных сотрудников, некоторые нефтегазовые компании РФ ввели политику «приведи друга и получи деньги», предлагая от 50 до 100 долларов за каждого нового работника. Отрасль на фоне дефицита кадров начинает обращаться к работникам старшего возраста. При этом отрасль продолжает бесперебойно работать, давая Москве средства, необходимые для отправки солдат на передовую и закупки оружия. В прошлом году темпы бурения нефтяных скважин установили постсоветский рекорд, а экспорт сырой нефти из России остается высоким..


The New York Post публикует материал «Ложь века» о пандемии COVID-19. Газета утверждает, вирус был создан человеком и просочился из китайской лаборатории в Ухане, которую частично финансировало правительство США. Попытки цензуры инакомыслия, такие как навешивание ярлыков теории заговора, были организованы для сокрытия истины. Участие США в рискованных исследованиях в Китае вызывает серьезные этические вопросы.

https://nypost.com/2024/05/16/opinion/w ... ists-lied/
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 18 тра, 2024 09:16, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex lem написав:А ти смішний

не смішний, а дивний.
як відповідь портала БанкІД на ідентифікацію в Резерві (Сталося щось дивне)
Goodman
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