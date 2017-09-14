Смысл в терморегуляторе и регулировке температуры при наших законах? В прошлом году внял призывам экономить энергию и держал температуру в квартире +18. В результате у меня расходы оказались ниже "необходимого" минимального значения и мне доначислили оплату за тепло. В следующем месяце экономить перестал.
Ви ж старий досвічений, а на мякиш знову повелися. Як так, доколє?!
Россия активизировала набор контрактников и значительно увеличила бонусы за регистрацию для мужчин, готовых воевать - почти до 10 000 долларов в некоторых регионах, что примерно в 15 раз превышает среднюю зарплату.
украинская армия с трудом выстраивает 250 000 человек на линии фронта. «Во всех бригадах не хватает 40% личного состава», - заявил французский военный источник в интервью Europe 1.
Bloomberg: Чтобы расширить круг потенциальных сотрудников, некоторые нефтегазовые компании РФ ввели политику «приведи друга и получи деньги», предлагая от 50 до 100 долларов за каждого нового работника. Отрасль на фоне дефицита кадров начинает обращаться к работникам старшего возраста. При этом отрасль продолжает бесперебойно работать, давая Москве средства, необходимые для отправки солдат на передовую и закупки оружия. В прошлом году темпы бурения нефтяных скважин установили постсоветский рекорд, а экспорт сырой нефти из России остается высоким..
The New York Post публикует материал «Ложь века» о пандемии COVID-19. Газета утверждает, вирус был создан человеком и просочился из китайской лаборатории в Ухане, которую частично финансировало правительство США. Попытки цензуры инакомыслия, такие как навешивание ярлыков теории заговора, были организованы для сокрытия истины. Участие США в рискованных исследованиях в Китае вызывает серьезные этические вопросы.