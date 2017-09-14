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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 тра, 2024 09:22
Ха ха, кабинет не работает
«Букмекери та кур'єри Glovo би краще впоралися»:
У додатку «Резерв+» від Міноборони для уточнення даних військовозобов'язаних не можна пройти авторизацію , — нардеп Бужанський про свою шосту невдалу спробу
«Букмекери і кур'єри Глобо реально тут краще впоралися б і потрібніше виявилися. Цікаво, ким, як і в якому розмірі була оплачена робота зі створення цієї чудо-програми, і як виглядав акт прийому передачі результату», — пише він.
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Бетон
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Додано: Суб 18 тра, 2024 09:36
А пам'ятаєте - я вам розказував свій сон)), що в нас один побратим ще на початку квітня(тобто, 1,5міс. тому) подав документи на звільнення по догляду за котом(тобто тестем)
Так от, декілька днів тому, наш комбат сказав йому:
а) потрібно донести довідку(на горі вимагають) що та людина(яку будете доглядати) на моменті є жива!🤦🏻🤦♂️🤦
б) на гору поступила команда/наказ(мабуть, неофіційний) щоб до 18го(тобто до сьогодні) ніякі документи по догляду не приймати!
Шах і мат!
Чому?
Та бо з 18го числа, наче вступає закон про те, що "якщо ще є близькі родичі, які можуть доглянути людину, яка потребує догляду, то військового не можуть звільнити по догляду".
Мабуть, в нас намалювався наступний кандидат в сзч...
Але то все мені приснилось))
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Успіх
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Додано: Суб 18 тра, 2024 09:38
Бетон написав:
«Букмекери і кур'єри Глобо реально тут краще впоралися б і потрібніше виявилися. Цікаво, ким, як і в якому розмірі була оплачена робота зі створення цієї чудо-програми, і як виглядав акт прийому передачі результату», — пише він.
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Кого спіймали на вулиці по мобілізації зі схожою професією, назначили писати цей додаток. За миску супу. А бабло пішло в чий треба карман.
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alex lem
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Додано: Суб 18 тра, 2024 09:39
Так. Такий от казус в законі
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Faceless
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Додано: Суб 18 тра, 2024 09:43
Дорогі форумчани.
Пропоную зробити 18 травня державним святом - днем ухилянта
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dimo_0n
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Додано: Суб 18 тра, 2024 09:43
Faceless написав:
Так. Такий от казус в законі
Знову зробили всіх разом .... і себе також
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pesikot
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Додано: Суб 18 тра, 2024 09:43
Успіх написав:
А пам'ятаєте - я вам розказував свій сон)), що в нас один побратим ще на початку квітня(тобто, 1,5міс. тому) подав документи на звільнення по догляду за котом(тобто тестем)
Так от, декілька днів тому, наш комбат сказав йому:
а) потрібно донести довідку(на горі вимагають) що та людина(яку будете доглядати) на моменті є жива!🤦🏻🤦♂️🤦
б) на гору поступила команда/наказ(мабуть, неофіційний) щоб до 18го(тобто до сьогодні) ніякі документи по догляду не приймати!
Шах і мат!
Чому?
Та бо з 18го числа, наче вступає закон про те, що "якщо ще є близькі родичі, які можуть доглянути людину, яка потребує догляду, то військового не можуть звільнити по догляду".
Мабуть, в нас намалювався наступний кандидат в сзч...
Але то все мені приснилось))
Успіху черговий облом намалювався спроби вискочити з потягу на ходу, залишилося знайти яку бабу і шпокнути, щоб через 9 міс. +1 багатодітний захисник на алімєнтах
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flyman
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Додано: Суб 18 тра, 2024 09:45
dimo_0n написав:
Дорогі форумчани.
Пропоную зробити 18 травня державним святом - днем ухилянта
забагато честі, ліпше: "день Успіха", теж на "У"
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flyman
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Додано: Суб 18 тра, 2024 09:46
Застосунок резерв+ не працює. І, до речі, доступний лише з України (зась закордонним ухилянтам
).
А електронний кабінет існує в природі?
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kyk
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