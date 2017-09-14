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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82288229823082318232>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ха ха, кабинет не работает


«Букмекери та кур'єри Glovo би краще впоралися»:
У додатку «Резерв+» від Міноборони для уточнення даних військовозобов'язаних не можна пройти авторизацію , — нардеп Бужанський про свою шосту невдалу спробу

«Букмекери і кур'єри Глобо реально тут краще впоралися б і потрібніше виявилися. Цікаво, ким, як і в якому розмірі була оплачена робота зі створення цієї чудо-програми, і як виглядав акт прийому передачі результату», — пише він.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:36

Шах і мат!©

А пам'ятаєте - я вам розказував свій сон)), що в нас один побратим ще на початку квітня(тобто, 1,5міс. тому) подав документи на звільнення по догляду за котом(тобто тестем) :)
Так от, декілька днів тому, наш комбат сказав йому:
а) потрібно донести довідку(на горі вимагають) що та людина(яку будете доглядати) на моменті є жива!🤦🏻🤦‍♂️🤦
б) на гору поступила команда/наказ(мабуть, неофіційний) щоб до 18го(тобто до сьогодні) ніякі документи по догляду не приймати!

Шах і мат!
Чому?

Та бо з 18го числа, наче вступає закон про те, що "якщо ще є близькі родичі, які можуть доглянути людину, яка потребує догляду, то військового не можуть звільнити по догляду".

Мабуть, в нас намалювався наступний кандидат в сзч...

Але то все мені приснилось))
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:38

  Бетон написав:«Букмекери і кур'єри Глобо реально тут краще впоралися б і потрібніше виявилися. Цікаво, ким, як і в якому розмірі була оплачена робота зі створення цієї чудо-програми, і як виглядав акт прийому передачі результату», — пише він.

Кого спіймали на вулиці по мобілізації зі схожою професією, назначили писати цей додаток. За миску супу. А бабло пішло в чий треба карман.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:Bobua
Цікаво, а нам, фронтовикам - теж треба оновити дані? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Так. Такий от казус в законі
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дорогі форумчани.
Пропоную зробити 18 травня державним святом - днем ухилянта :D
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:43

  Faceless написав:
Успіх написав:Bobua
Цікаво, а нам, фронтовикам - теж треба оновити дані? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Так. Такий от казус в законі

Знову зробили всіх разом .... і себе також
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:43

  Успіх написав:А пам'ятаєте - я вам розказував свій сон)), що в нас один побратим ще на початку квітня(тобто, 1,5міс. тому) подав документи на звільнення по догляду за котом(тобто тестем) :)
Так от, декілька днів тому, наш комбат сказав йому:
а) потрібно донести довідку(на горі вимагають) що та людина(яку будете доглядати) на моменті є жива!🤦🏻🤦‍♂️🤦
б) на гору поступила команда/наказ(мабуть, неофіційний) щоб до 18го(тобто до сьогодні) ніякі документи по догляду не приймати!

Шах і мат!
Чому?

Та бо з 18го числа, наче вступає закон про те, що "якщо ще є близькі родичі, які можуть доглянути людину, яка потребує догляду, то військового не можуть звільнити по догляду".

Мабуть, в нас намалювався наступний кандидат в сзч...

Але то все мені приснилось))

Успіху черговий облом намалювався спроби вискочити з потягу на ходу, залишилося знайти яку бабу і шпокнути, щоб через 9 міс. +1 багатодітний захисник на алімєнтах
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:44

Ікона для Успіха

  alex lem написав:
  Бетон написав:«Букмекери і кур'єри Глобо реально тут краще впоралися б і потрібніше виявилися. Цікаво, ким, як і в якому розмірі була оплачена робота зі створення цієї чудо-програми, і як виглядав акт прийому передачі результату», — пише він.

Кого спіймали на вулиці по мобілізації зі схожою професією, назначили писати цей додаток. За миску супу. А бабло пішло в чий треба карман.


Зображення
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:45

  dimo_0n написав:Дорогі форумчани.
Пропоную зробити 18 травня державним святом - днем ухилянта :D

забагато честі, ліпше: "день Успіха", теж на "У"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:46

Застосунок резерв+ не працює. І, до речі, доступний лише з України (зась закордонним ухилянтам :) ).
А електронний кабінет існує в природі?
kyk
 
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