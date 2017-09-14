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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8229823082318232>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  dimo_0n написав:Пропоную зробити 18 травня державним святом - днем ухилянта
Днем ухилянта по неволе
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:47

  kyk написав:Застосунок резерв+ не працює. І, до речі, доступний лише з України (зась закордонним ухилянтам :) ).
А електронний кабінет існує в природі?

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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:48

Допоки сонце сяє, поки вода тече - ооооо, надія є!©))

  flyman написав:
  Успіх написав:А пам'ятаєте - я вам розказував свій сон)), що в нас один побратим ще на початку квітня(тобто, 1,5міс. тому) подав документи на звільнення по догляду за котом(тобто тестем) :)
Так от, декілька днів тому, наш комбат сказав йому:
а) потрібно донести довідку(на горі вимагають) що та людина(яку будете доглядати) на моменті є жива!🤦🏻🤦‍♂️🤦
б) на гору поступила команда/наказ(мабуть, неофіційний) щоб до 18го(тобто до сьогодні) ніякі документи по догляду не приймати!

Шах і мат!
Чому?

Та бо з 18го числа, наче вступає закон про те, що "якщо ще є близькі родичі, які можуть доглянути людину, яка потребує догляду, то військового не можуть звільнити по догляду".

Мабуть, в нас намалювався наступний кандидат в сзч...

Але то все мені приснилось))

Успіху черговий облом намалювався спроби вискочити з потягу на ходу, залишилося знайти яку бабу і шпокнути, щоб через 9 міс. +1 багатодітний захисник на алімєнтах
Це мені наснилось - це раз!
Це не мені облом, а побратиму - це 2!

А все чому?
Бо треба було документи робити не по догляду за котом, а за кицею! :D

І все б було добре! :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:50

Успіх ну й не дивно. На хитродупого марсіянина найдеться ще вумніший начальник з гвинтом. Знаю чоловіка що таким варіантом звільнився з ЗСУ. Хто встиг, той сприснув. Лавочка прикривається. Продовжуйте містер У. писати Марсіанські Хроніки.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:52

  Успіх написав:
Та бо з 18го числа, наче вступає закон про те, що "якщо ще є близькі родичі, які можуть доглянути людину, яка потребує догляду, то військового не можуть звільнити по догляду".


не так . Подати на звільнення по догляду можно ,якщо нема більше кому доглядати... вроді все те саме, но є нюанс)
Презумція винуватості. Даже якщо і нема більш кому ,то треба принести бумажку.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Успіху черговий облом намалювався спроби вискочити з потягу на ходу, залишилося знайти яку бабу і шпокнути, щоб через 9 міс. +1 багатодітний захисник на алімєнтах


Для надійності тре інший варіант, бо ті, хто више ростом не відпустять.
"В тропическом лесу купил я дачу,
Она была без окон, без дверей.
И дали мне жену впридачу -
Красавицу Марусю без ушей.

Одна нога другой была короче,
Другая деревянная была,
А левый глаз фанерой заколочен,
А правый глаз не видел ни фига.

Сидели мы у речки, у вонючки.
Сидели мы в двенадцатом часу,
Она мне тихо-тихо пела песню
И громко ковырялася в носу."
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  kyk написав:закордонним ухилянтам


Наче від регіону налаштувань акаунта залежить, для укр все доступне)

Люди не зря через тису пливли, з життям своїм на кону та кулями в жопі. Тут колись постили як 'потонув' 20 років хлопчина, як так навіщо, а що йому робити 2й курс навчання, і що все насмарку сидіти у баби в селі годувати свиней)

Успіх, там хлопчину не випустили, а ти хочеш щоб здорового дядька додому відпустили)
Востаннє редагувалось BeneFuckTor в Суб 18 тра, 2024 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 09:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
Путин отрицает планы захвата Харькова и связывает наступление с созданием «санитарной зоны»

https://www.bbc.com/russian/articles/cxr32nrg6nvo



Рф хочет оккупировать Харьков, хоть и понимает, что это сложно, - Зеленский в интервью AFP
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:00

День Успіха буде через 60 днів!)))

  flyman написав:
  dimo_0n написав:Дорогі форумчани.
Пропоную зробити 18 травня державним святом - днем ухилянта :D

забагато честі, ліпше: "день Успіха", теж на "У"

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Востаннє редагувалось Успіх в Суб 18 тра, 2024 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

kyk написав:Застосунок резерв+ не працює. І, до речі, доступний лише з України (зась закордонним ухилянтам :) ).
А електронний кабінет існує в природі?
Ще й схоже не на всякому Андроїді працює
Faceless
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