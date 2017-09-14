Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 тра, 2024 10:02
Faceless написав:
Так. Такий от казус в законі
https://tsn.ua/ukrayina/u-kiyevi-tck-na ... 76942.html
.
Як тцк повістку присилає ветерану без обоїх ніг. Як той же Деснянський тцк виключив його з військового обліку і випустив за кордон на протезування то певно що треба буде ще і ще оновлювати дані.
alex lem
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Додано: Суб 18 тра, 2024 10:04
pesikot написав: Faceless написав:
Так. Такий от казус в законі
Знову зробили всіх разом .... і себе також
Якби рік тому підписали Стамбульські угоди їх би з'їли всередині країни.
Підпишуть зараз припинення вогню, 80% населення скажу фух, нарешті + засобами ТЦК дискредитована людина в зеленій формі напередодні виборів.
Але, думаю зе все ж витче з країни. Напевно на лікування виїде.
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Додано: Суб 18 тра, 2024 10:05
Banderlog написав: Успіх написав:
Та бо з 18го числа, наче вступає закон про те, що "якщо ще є близькі родичі, які можуть доглянути людину, яка потребує догляду, то військового не можуть звільнити по догляду".
не так . Подати на звільнення по догляду можно ,якщо нема більше кому доглядати... вроді все те саме, но є нюанс)
Презумція винуватості. Даже якщо і нема більш кому ,то треба принести бумажку.
Менше з тим))
Факт того, що раніше проканувало(за тестем, тещею - хоч і були в них ще сини/дочки) - а тепер ні!
Більше того - всі мої "колишні" побратими, які позвільнялись по догляду ще рік-півтора тому - напряглись!
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в Суб 18 тра, 2024 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 тра, 2024 10:07
alex lem написав: Faceless написав:
Так. Такий от казус в законі
https://tsn.ua/ukrayina/u-kiyevi-tck-na ... 76942.html
.
Як тцк повістку присилає ветерану без обоїх ніг. Як той же Деснянський тцк виключив його з військового обліку і випустив за кордон на протезування то певно що треба буде ще і ще оновлювати дані.
Нет, это и есть попытка единой, централизованной электронной системы.
С бумагами ТЦК всегда не знаешь что делал предыдущий человек, а разбираться влом, проще выписать ещё повесточку )
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Додано: Суб 18 тра, 2024 10:08
Успіх написав:
Цікаво, а нам, фронтовикам - теж треба оновити дані?
Колега пішов добровольцем служити в перші дні. За станом здоров'я, на 6 місяців, звільнився восени 2023. Виявилось, що за чей час його встигли подати до розшуку як злісного ухилянта, який не з'являється на повістки.
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Додано: Суб 18 тра, 2024 10:10
alex lem написав: Faceless написав:
Так. Такий от казус в законі
https://tsn.ua/ukrayina/u-kiyevi-tck-na ... 76942.html
.
Як тцк повістку присилає ветерану без обоїх ніг. Як той же Деснянський тцк виключив його з військового обліку і випустив за кордон на протезування то певно що треба буде ще і ще оновлювати дані.
Під час спілкування з юристом, саме по темі закону про мобілізацію, хтось задав пряме питання:
-- Я знятий з облік чи потрібно мені оновлювати дані ?
Відповідь юриста:
-- Так
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Додано: Суб 18 тра, 2024 10:17
Успіх написав: Banderlog написав: Успіх написав:
Та бо з 18го числа, наче вступає закон про те, що "якщо ще є близькі родичі, які можуть доглянути людину, яка потребує догляду, то військового не можуть звільнити по догляду".
не так . Подати на звільнення по догляду можно ,якщо нема більше кому доглядати... вроді все те саме, но є нюанс)
Презумція винуватості. Даже якщо і нема більш кому ,то треба принести бумажку.
Менше з тим))
Факт того, що раніше проканувало(за тестем, тещею - хоч і були в них ще сини/дочки)
а тепер не факт, що проканає за рідними батьками, якщо є інші брати ,сестри, може й невістки чи зяті. Різницю відчуваєш?
Banderlog
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Додано: Суб 18 тра, 2024 10:19
Взагалі не здивуюсь коли оцих що ,,сприснули за доглядом за тещею,, дрібним ситом процідять під час цього ,,оновлення,, і знов мобілізують. Військовий досвід мають.
ТЦК такі ,,погуляли і фатіт, хай ваша жінка доглядає за вашою тещею,,.
alex lem
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Додано: Суб 18 тра, 2024 10:19
Banderlog написав:
Різницю відчуваєш?
Так.
Тому 100% варіант - це догляд за кицею
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