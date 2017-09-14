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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8229823082318232
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:02

  Faceless написав:
Успіх написав:Bobua
Цікаво, а нам, фронтовикам - теж треба оновити дані? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Так. Такий от казус в законі

https://tsn.ua/ukrayina/u-kiyevi-tck-na ... 76942.html.
Як тцк повістку присилає ветерану без обоїх ніг. Як той же Деснянський тцк виключив його з військового обліку і випустив за кордон на протезування то певно що треба буде ще і ще оновлювати дані.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:04

  pesikot написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Bobua
Цікаво, а нам, фронтовикам - теж треба оновити дані? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Так. Такий от казус в законі

Знову зробили всіх разом .... і себе також

Якби рік тому підписали Стамбульські угоди їх би з'їли всередині країни.
Підпишуть зараз припинення вогню, 80% населення скажу фух, нарешті + засобами ТЦК дискредитована людина в зеленій формі напередодні виборів.
Але, думаю зе все ж витче з країни. Напевно на лікування виїде.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:05

Зробили всіх разом!©)))

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
Та бо з 18го числа, наче вступає закон про те, що "якщо ще є близькі родичі, які можуть доглянути людину, яка потребує догляду, то військового не можуть звільнити по догляду".


не так . Подати на звільнення по догляду можно ,якщо нема більше кому доглядати... вроді все те саме, но є нюанс)
Презумція винуватості. Даже якщо і нема більш кому ,то треба принести бумажку.

Менше з тим))
Факт того, що раніше проканувало(за тестем, тещею - хоч і були в них ще сини/дочки) - а тепер ні!

Більше того - всі мої "колишні" побратими, які позвільнялись по догляду ще рік-півтора тому - напряглись! :shock: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 18 тра, 2024 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:07

  alex lem написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Bobua
Цікаво, а нам, фронтовикам - теж треба оновити дані? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Так. Такий от казус в законі

https://tsn.ua/ukrayina/u-kiyevi-tck-na ... 76942.html.
Як тцк повістку присилає ветерану без обоїх ніг. Як той же Деснянський тцк виключив його з військового обліку і випустив за кордон на протезування то певно що треба буде ще і ще оновлювати дані.

Нет, это и есть попытка единой, централизованной электронной системы.
С бумагами ТЦК всегда не знаешь что делал предыдущий человек, а разбираться влом, проще выписать ещё повесточку )
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Цікаво, а нам, фронтовикам - теж треба оновити дані?

Колега пішов добровольцем служити в перші дні. За станом здоров'я, на 6 місяців, звільнився восени 2023. Виявилось, що за чей час його встигли подати до розшуку як злісного ухилянта, який не з'являється на повістки.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:10

  alex lem написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Bobua
Цікаво, а нам, фронтовикам - теж треба оновити дані? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Так. Такий от казус в законі

https://tsn.ua/ukrayina/u-kiyevi-tck-na ... 76942.html.
Як тцк повістку присилає ветерану без обоїх ніг. Як той же Деснянський тцк виключив його з військового обліку і випустив за кордон на протезування то певно що треба буде ще і ще оновлювати дані.

Під час спілкування з юристом, саме по темі закону про мобілізацію, хтось задав пряме питання:
-- Я знятий з облік чи потрібно мені оновлювати дані ?
Відповідь юриста:
-- Так
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:17

  Успіх написав:
  Banderlog написав:
  Успіх написав:
Та бо з 18го числа, наче вступає закон про те, що "якщо ще є близькі родичі, які можуть доглянути людину, яка потребує догляду, то військового не можуть звільнити по догляду".


не так . Подати на звільнення по догляду можно ,якщо нема більше кому доглядати... вроді все те саме, но є нюанс)
Презумція винуватості. Даже якщо і нема більш кому ,то треба принести бумажку.

Менше з тим))
Факт того, що раніше проканувало(за тестем, тещею - хоч і були в них ще сини/дочки)
а тепер не факт, що проканає за рідними батьками, якщо є інші брати ,сестри, може й невістки чи зяті. Різницю відчуваєш?
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:19

  Успіх написав:Більше того - всі мої "колишні" побратими, які позвільнялись по догляду ще рік-півтора тому - напряглись! :shock: :mrgreen:

Взагалі не здивуюсь коли оцих що ,,сприснули за доглядом за тещею,, дрібним ситом процідять під час цього ,,оновлення,, і знов мобілізують. Військовий досвід мають.
ТЦК такі ,,погуляли і фатіт, хай ваша жінка доглядає за вашою тещею,,.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:19

  Banderlog написав:Різницю відчуваєш?
Так.
Тому 100% варіант - це догляд за кицею :D
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