Какая том зачистка. Скорее это сдерживание. Без разрешения бить по территории агрессора и самолёты не помогут.
Ну, к снарядом то это ограничение относиться никак не может. Возможно к ракетам американского производства, которых у нас нет, этот запрет применять по территории агрессора и существует. Но признаюсь, лично я его не видел. По базе законодательства украинского он не проходил.
Да, Вы правы. К сожалению, про зачистку территории шириной 10 км, захваченной кремлем в Харьковской области вдоль границы, говорить пока не приходится. Действительно это пока сдерживание (и уничтожение всех, кто пересек нашу границу, массированным артиллерийским огнем).
pesikot написав:Під час спілкування з юристом, саме по темі закону про мобілізацію, хтось задав пряме питання: -- Я знятий з облік чи потрібно мені оновлювати дані ? Відповідь юриста: -- Так
но якщо знятий з обліку значить штраф од воєнкомату може зявитись лиш коли станеш на облік?
Треба подивитися визначення *військовозобов'язаний*.
По логіці, якщо зняли з обліку, то -- зняли, тому що втратив статус *військовозобов'язаний*. Вже не є військовозобов'язаним.
А на військовий облік ставлять (обліку підлягають!) лише саме військовозобов'язані.
Точніше -- не знімання з вобліку, а виключення з вобліку. Саме виключення. А зняття -- це зняття, наприклад, з вобліку в одному ТЦК у зв'язку з переїздом в інше місце проживання, й постановка на облік і іншому ТЦК. Або зняття з вобліку тцк у зв'язку з убуттям на вслужбу в ЗСУ)) Або вступом до військового вишу. І т!д.