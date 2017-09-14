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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82318232823382348235 ... 8238>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:21

  Успіх написав:
  Banderlog написав:Різницю відчуваєш?
Так.
Тому 100% варіант - це догляд за кицею :D

За дочкою начальника тцк ? :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:22

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Під час спілкування з юристом, саме по темі закону про мобілізацію, хтось задав пряме питання:
-- Я знятий з облік чи потрібно мені оновлювати дані ?
Відповідь юриста:
-- Так
но якщо знятий з обліку значить штраф од воєнкомату може зявитись лиш коли станеш на облік?

Від факту не оновлення даних
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:22

  _Mykola_ написав:
  stm написав:Терморегулятор для пола - это важно, особенно сейчас... Процессы, ивенты тоже... Не отвлекаю вас, надо еще столько всего измерить и просчитать, вы ведь на результат )

Рекомендую, український виробник.
Не дякуйте.

Злив по фізиці та вольтометеру зараховано. :D

Так я же бландинка, какая физика?!
И, Николай, если вы замечаете фуфло, вы просто не доработали систему до полной отказоустойчивости, при всех неоспоримых знаниях физики и природы явлений )
stm
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:24

  alex lem написав:
  Успіх написав:
  Banderlog написав:Різницю відчуваєш?
Так.
Тому 100% варіант - це догляд за кицею :D

За дочкою начальника тцк ? :D

Як варіант!👍 :D
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:но якщо знятий з обліку значить штраф од воєнкомату може зявитись лиш коли станеш на облік?

Знятий мав би стати за тиждень, а якщо довше - то штраф за порушення правил випишуть коли зловлять. От виключеним з обліку наче й не треба ставати, але ТЦК дуже хочуть...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 18 тра, 2024 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:но якщо знятий з обліку значить штраф од воєнкомату може зявитись лиш коли станеш на облік?

Нє, коли блок-пост проїжджать будеш
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:42

  serg1974 написав:buratinyo

Какая том зачистка. Скорее это сдерживание. Без разрешения бить по территории агрессора и самолёты не помогут.


Ну, к снарядом то это ограничение относиться никак не может. Возможно к ракетам американского производства, которых у нас нет, этот запрет применять по территории агрессора и существует. Но признаюсь, лично я его не видел. По базе законодательства украинского он не проходил.

Да, Вы правы. К сожалению, про зачистку территории шириной 10 км, захваченной кремлем в Харьковской области вдоль границы, говорить пока не приходится. Действительно это пока сдерживание (и уничтожение всех, кто пересек нашу границу, массированным артиллерийским огнем).
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:42

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Під час спілкування з юристом, саме по темі закону про мобілізацію, хтось задав пряме питання:
-- Я знятий з облік чи потрібно мені оновлювати дані ?
Відповідь юриста:
-- Так
но якщо знятий з обліку значить штраф од воєнкомату може зявитись лиш коли станеш на облік?

Треба подивитися визначення *військовозобов'язаний*.

По логіці, якщо зняли з обліку, то -- зняли, тому що втратив статус *військовозобов'язаний*. Вже не є військовозобов'язаним.

А на військовий облік ставлять (обліку підлягають!) лише саме військовозобов'язані.

Точніше -- не знімання з вобліку, а виключення з вобліку. Саме виключення.
А зняття -- це зняття, наприклад, з вобліку в одному ТЦК у зв'язку з переїздом в інше місце проживання, й постановка на облік і іншому ТЦК. Або зняття з вобліку тцк у зв'язку з убуттям на вслужбу в ЗСУ))
Або вступом до військового вишу. І т!д.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:49

  Успіх написав:Bobua
Цікаво, а нам, фронтовикам - теж треба оновити дані? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Все. Пізно. Резерв+ зник з плеймаркету... :(
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex lem написав:За дочкою начальника тцк ?

А якщо там син? Теперь ясно чого наші можновладці топили за ЛГБТ :D
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