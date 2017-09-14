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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82328233823482358236 ... 8238>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:50

  pesikot написав:
  alex lem написав:https://tsn.ua/ukrayina/u-kiyevi-tck-na ... 76942.html.
Як тцк повістку присилає ветерану без обоїх ніг. Як той же Деснянський тцк виключив його з військового обліку і випустив за кордон на протезування то певно що треба буде ще і ще оновлювати дані.

Під час спілкування з юристом, саме по темі закону про мобілізацію, хтось задав пряме питання:
-- Я знятий з облік чи потрібно мені оновлювати дані ?
Відповідь юриста:
-- Так


Прочитав актуальне законодавство стосовно мобілізації. Думаю, що юрист абсолютно правий. Оновити свої данні зобов'язані усі чоловіки віком до 60 років.

ВІН код, що має бути занесений до військового квитка, є найкращим підтверженням оновлення ваших данних у ТЦК.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:56

  Bobua написав:
  Успіх написав:Bobua
Цікаво, а нам, фронтовикам - теж треба оновити дані?


Все. Пізно. Резерв+ зник з плеймаркету...

Таки ж хтось хто приймає рішення зрозуміли що то є глючна дурість. Альфа тестерам заброньовано місця у штурмових батальйонах. Всім дякуємо. Розходимось. :D
З понеділка ніжками в тцк. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:58

  Bobua написав:
  Успіх написав:Bobua
Цікаво, а нам, фронтовикам - теж треба оновити дані? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Все. Пізно. Резерв+ зник з плеймаркету... :(

Що, знову бусікам приготуватись? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 10:59

  dimo_0n написав:
  alex lem написав:За дочкою начальника тцк ?

А якщо там син? Теперь ясно чого наші топили за ЛГБТ :D

Пересічні вирішили поміняти касту через одруження на іншокастовій?)))

Такий джек-пот випадає не тільки лішь всім.

Тоді нафіг ота тцк-ниця, одружуватися одразу на ...
Або дочці генерала. І служити.

Тіко можна помилитися. В нашій частині лейтеха одружився на дочці зама дивизії, й гадав, що зловив отой Джек. От тіко той виявився стійким вояком. Й сказав: служи, як всі, синку.
Тоді той згоря зарядив снодійного в тортик черговій ланкці пілотів, дремнув в літак і за кордон. Правда, чатовий вспів його поранити. Але все пучком -- джек-пот піймав ще більший. Начебто став комеском в Штатах.

Лотерея...
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 11:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

alex lem написав:
  Bobua написав:
  Успіх написав:Bobua
Цікаво, а нам, фронтовикам - теж треба оновити дані?


Все. Пізно. Резерв+ зник з плеймаркету...

Таки ж хтось хто приймає рішення зрозуміли що то є глючна дурість. Альфа тестерам заброньовано місця у штурмових батальйонах. Всім дякуємо. Розходимось. :D
З понеділка ніжками в тцк. :mrgreen:
Так пєродовєками були кульгаві, косі та криві, які на 100% впевненні, що їх не мобілізують або броньовані ;)
Востаннє редагувалось GALeon в Суб 18 тра, 2024 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 11:02

  alex lem написав:Розходимось.
Далеко не розходьтесь, бо через 60 днів >>>
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 11:02

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Під час спілкування з юристом, саме по темі закону про мобілізацію, хтось задав пряме питання:
-- Я знятий з облік чи потрібно мені оновлювати дані ?
Відповідь юриста:
-- Так
но якщо знятий з обліку значить штраф од воєнкомату може зявитись лиш коли станеш на облік?

якщо знятий з обліку, то ти не військовозобов"язаний, фарш назад не прокручується
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 11:04

  buratinyo написав:
  serg1974 написав:buratinyo

Какая том зачистка. Скорее это сдерживание. Без разрешения бить по территории агрессора и самолёты не помогут.


Ну, к снарядом то это ограничение относиться никак не может. Возможно к ракетам американского производства, которых у нас нет, этот запрет применять по территории агрессора и существует. Но признаюсь, лично я его не видел. По базе законодательства украинского он не проходил.

Да, Вы правы. К сожалению, про зачистку территории шириной 10 км, захваченной кремлем в Харьковской области вдоль границы, говорить пока не приходится. Действительно это пока сдерживание (и уничтожение всех, кто пересек нашу границу, массированным артиллерийским огнем).

погранці тільки для того щоб відстрілювати цивільних втікачів на західному кордоні?
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 11:07

  Успіх написав:А пам'ятаєте - я вам розказував свій сон)), що в нас один побратим ще на початку квітня(тобто, 1,5міс. тому) подав документи на звільнення по догляду за котом(тобто тестем) :)
Так от, декілька днів тому, наш комбат сказав йому:
а) потрібно донести довідку(на горі вимагають) що та людина(яку будете доглядати) на моменті є жива!🤦🏻🤦‍♂️🤦
б) на гору поступила команда/наказ(мабуть, неофіційний) щоб до 18го(тобто до сьогодні) ніякі документи по догляду не приймати!

Шах і мат!
Чому?

Та бо з 18го числа, наче вступає закон про те, що "якщо ще є близькі родичі, які можуть доглянути людину, яка потребує догляду, то військового не можуть звільнити по догляду".

Мабуть, в нас намалювався наступний кандидат в сзч...

Але то все мені приснилось))


А до цього така довідка не треба була?
А після цього треба буде?
Цікаво, цікаво... Але трохи неясно -- наскільки законно?
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В маркеті пише, що додаток скачало всього 10 тисяч користувачів і система лягла... Хоча в міністерстві звітують, що 150 тисяч уже успішно оновли дані. Невже в 140 тис. Айфони і там все нормально працює?
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 18 тра, 2024 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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