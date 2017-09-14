Успіх написав:

потрібно донести довідку(на горі вимагають) що та людина(яку будете доглядати) на моменті є жива

А пам'ятаєте - я вам розказував свій сон)), що в нас один побратим ще на початку квітня(тобто, 1,5міс. тому) подав документи на звільнення по догляду за котом(тобто тестем)Так от, декілька днів тому, наш комбат сказав йому:а)!🤦🏻🤦‍♂️🤦б) на гору поступила команда/наказ(мабуть, неофіційний) щоб до 18го(тобто до сьогодні) ніякі документи по догляду не приймати!Шах і мат!Чому?Та бо з 18го числа, наче вступає закон про те, що "якщо ще є близькі родичі, які можуть доглянути людину, яка потребує догляду, то військового не можуть звільнити по догляду".Мабуть, в нас намалювався наступний кандидат в сзч...Але то все мені приснилось))