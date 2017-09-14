Що відомо про оновлення даних обмежено придатними та знятими з обліку



Юрій Глущенко відповів на питання, чи потрібно громадянам, які є обмежено придатними чи мають "білий білет" також оновлювати дані в ТЦК та СП.



Законом передбачено, що громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі, наголошую на цьому, зобов'язані оновити свої дані. Це тісно пов'язано з тим, що у нас у країні зараз введено правовий режим воєнного стану, оголошена мобілізація і держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку. Попри те, що він придатний або обмежено придатний, непридатний до військової служби,

– пояснив представник Генштабу ЗСУ.







Також він розповів, що обмежено придатні, згідно з законом 10313, були виключені. Проте наразі громадяни матимуть статус або придатний, або непридатний до військової служби.



"Таким чином ця інформація буде внесена до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це буде оновлена інформація, вона буде використана ТЦК для виконання заходів мобілізації", – заявив представник Генштабу ЗСУ.



Полковник Юрій Глущенко уточнив, що у випадку, якщо чоловік у віці з 18 до 60 років виключений з військового обліку, то йому не потрібно приходити в ТЦК та СП для оновлення своїх даних. Проте виключення з обліку повинно бути зазначеним у відповідних державних реєстрах, у військовому квитку.







Проте в Генштабі ЗСУ пояснили, що під час дії правового режиму воєнного стану і мобілізації кожен чоловік повинен мати при собі військово-обліковий документ із відповідними відмітками.



"Якщо в цьому документі немає відмітки, що він виключений з військового обліку, то під час перевірки цих документів до цього громадянина виникнуть питання з боку працівників ТЦК для уточнення", – пояснив представник Генштабу ЗСУ.

