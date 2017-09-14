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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 823382348235823682378238>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 11:18

  Успіх написав:
  Bobua написав:
  Успіх написав:Bobua
Цікаво, а нам, фронтовикам - теж треба оновити дані? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Все. Пізно. Резерв+ зник з плеймаркету... :(

Що, знову бусікам приготуватись? [/url]

А вони нікуди і не подівалися. Поглядаю місцеву телегу. Катаються як і раніше по дворах поліцейські дастери (1 поліцай+2 ухилянта) виглядають підходящих штурмовиків. Та на цивільних номерах, на цих більший екіпаж ухилянтів. ,,Налови норму, а то сам поїдеш на Часів Яр,,. :D
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 11:27

Тю, а зараз в тельавізорі розказують що працює їхній ,,Резерв,,. Говоряча голова у камуфляжі розказує що була невеличка проблема. ,,Дуже потужна креативна команда працює,, :)
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Можливо використовують час щоб забетонуваьись саме по кордону. Поки ми туди не дістаємо.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

alex lem написав:
  Bobua написав:
  Успіх написав:Bobua
Цікаво, а нам, фронтовикам - теж треба оновити дані?


Все. Пізно. Резерв+ зник з плеймаркету...

Таки ж хтось хто приймає рішення зрозуміли що то є глючна дурість. Альфа тестерам заброньовано місця у штурмових батальйонах. Всім дякуємо. Розходимось. :D
З понеділка ніжками в тцк. :mrgreen:
Виявилося, резерв+ зробили на базі електронного щоденника для школярів
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 11:37

  Faceless написав:Виявилося, резерв+ зробили на базі електронного щоденника для школярів

Цікаво, скільки зелені чоловічки попиляли мільйонів ще й на цьому проекті
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 11:41

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Під час спілкування з юристом, саме по темі закону про мобілізацію, хтось задав пряме питання:
-- Я знятий з облік чи потрібно мені оновлювати дані ?
Відповідь юриста:
-- Так
но якщо знятий з обліку значить штраф од воєнкомату може зявитись лиш коли станеш на облік?

якщо знятий з обліку, то ти не військовозобов"язаний, фарш назад не прокручується

Відокремим мух від покрученого фаршу:

Що відомо про оновлення даних обмежено придатними та знятими з обліку

Юрій Глущенко відповів на питання, чи потрібно громадянам, які є обмежено придатними чи мають "білий білет" також оновлювати дані в ТЦК та СП.

Законом передбачено, що громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі, наголошую на цьому, зобов'язані оновити свої дані. Це тісно пов'язано з тим, що у нас у країні зараз введено правовий режим воєнного стану, оголошена мобілізація і держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку. Попри те, що він придатний або обмежено придатний, непридатний до військової служби,
– пояснив представник Генштабу ЗСУ.



Також він розповів, що обмежено придатні, згідно з законом 10313, були виключені. Проте наразі громадяни матимуть статус або придатний, або непридатний до військової служби.

"Таким чином ця інформація буде внесена до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це буде оновлена інформація, вона буде використана ТЦК для виконання заходів мобілізації", – заявив представник Генштабу ЗСУ.

Полковник Юрій Глущенко уточнив, що у випадку, якщо чоловік у віці з 18 до 60 років виключений з військового обліку, то йому не потрібно приходити в ТЦК та СП для оновлення своїх даних. Проте виключення з обліку повинно бути зазначеним у відповідних державних реєстрах, у військовому квитку.



Проте в Генштабі ЗСУ пояснили, що під час дії правового режиму воєнного стану і мобілізації кожен чоловік повинен мати при собі військово-обліковий документ із відповідними відмітками.

"Якщо в цьому документі немає відмітки, що він виключений з військового обліку, то під час перевірки цих документів до цього громадянина виникнуть питання з боку працівників ТЦК для уточнення", – пояснив представник Генштабу ЗСУ.

https://24tv.ua/onovlennya-danih-ttsk-p ... 553240/amp
Kate0000
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 11:46

  Kate0000 написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав:] но якщо знятий з обліку значить штраф од воєнкомату може зявитись лиш коли станеш на облік?

якщо знятий з обліку, то ти не військовозобов"язаний, фарш назад не прокручується

Відокремим мух від покрученого фаршу:

Що відомо про оновлення даних обмежено придатними та знятими з обліку

Юрій Глущенко відповів на питання, чи потрібно громадянам, які є обмежено придатними чи мають "білий білет" також оновлювати дані в ТЦК та СП.

Законом передбачено, що громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі, наголошую на цьому, зобов'язані оновити свої дані. Це тісно пов'язано з тим, що у нас у країні зараз введено правовий режим воєнного стану, оголошена мобілізація і держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку. Попри те, що він придатний або обмежено придатний, непридатний до військової служби,
– пояснив представник Генштабу ЗСУ.



Також він розповів, що обмежено придатні, згідно з законом 10313, були виключені. Проте наразі громадяни матимуть статус або придатний, або непридатний до військової служби.

"Таким чином ця інформація буде внесена до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це буде оновлена інформація, вона буде використана ТЦК для виконання заходів мобілізації", – заявив представник Генштабу ЗСУ.

Полковник Юрій Глущенко уточнив, що у випадку, якщо чоловік у віці з 18 до 60 років виключений з військового обліку, то йому не потрібно приходити в ТЦК та СП для оновлення своїх даних. Проте виключення з обліку повинно бути зазначеним у відповідних державних реєстрах, у військовому квитку.



Проте в Генштабі ЗСУ пояснили, що під час дії правового режиму воєнного стану і мобілізації кожен чоловік повинен мати при собі військово-обліковий документ із відповідними відмітками.

"Якщо в цьому документі немає відмітки, що він виключений з військового обліку, то під час перевірки цих документів до цього громадянина виникнуть питання з боку працівників ТЦК для уточнення", – пояснив представник Генштабу ЗСУ.

https://24tv.ua/onovlennya-danih-ttsk-p ... 553240/amp


якщо не перебуваєш на військовому обліку, то нема що поновлювати

Законом передбачено, що громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі, наголошую на цьому, зобов'язані оновити свої дані. Це тісно пов'язано з тим, що у нас у країні зараз введено правовий режим воєнного стану, оголошена мобілізація і держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку. Попри те, що він придатний або обмежено придатний, непридатний до військової служби,
– пояснив представник Генштабу ЗСУ.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 18 тра, 2024 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 11:47

  Faceless написав:
alex lem написав:
  Bobua написав:

uote="5726865:Успіх"]Bobua
Цікаво, а нам, фронтовикам - теж треба оновити дані? [/quot



Все. Пізно. Резерв+ зник з плеймаркету...

Таки ж хтось хто приймає рішення зрозуміли що то є глючна дурість. Альфа тестерам заброньовано місця у штурмових батальйонах. Всім дякуємо. Розходимось. :D
З понеділка ніжками в тцк. :mrgreen:
Виявилося, резерв+ зробили на базі електронного щоденника для школярів


Правильно.
Елої віку непідвладні.
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 11:48

  Bobua написав:
  Faceless написав:Виявилося, резерв+ зробили на базі електронного щоденника для школярів


Правильно.
Елої віку непідвладні.

готуй сани літом, а неелоїв з шкільного щоденнника, бо виростуть як мауглі з неконтактного племені і будуть шугатися кожного пікселя
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 11:51

flyman
якщо не перебуваєш на військовому обліку, то нема що поновлювати

«Не перебуваєш» і «виключений» трохи різне, ні? І відповідальність тоді є або нема, відповідно.
Не перебувати можна вирісши у лісі у землянці, чи на гілці сосни як Мауглі. Або при переїзді в одному місці знявся, а у інше не прибув.
«Виключений» - це списаний з відповідною відміткою у військовому квитку,
Kate0000
 
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