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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82348235823682378238>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 11:51

detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 11:56

  Kate0000 написав:flyman
якщо не перебуваєш на військовому обліку, то нема що поновлювати

«Не перебуваєш» і «виключений» трохи різне, ні? І відповідальність тоді є або нема, відповідно.
Не перебувати можна вирісши у лісі у землянці, чи на гілці сосни як Мауглі. Або при переїзді в одному місці знявся, а у інше не прибув.
«Виключений» - це списаний з відповідною відміткою у військовому квитку,

а що там написано, "всім з МПХ 18..60рр зареєструватися як М1860 в якомусь там реєстрі" бо креативна влада з шаленим принтером хоче надрукувати актуальний перелік кріпаків та рабів (і щоб на болотах його зкачали як недавно КС, почитали та зробили нотатки)?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Це мені нагадує масовий психоз з примусовим щепленням всіх.
Напівлегальними методами від влади.
На роботі багатьох наказом/списком усунили від роботи.
А тут читаю судове рішення. Людина через 4 місяці оскаржила, повернулася на роботу, ще й зарплату отримала за вимушений прогул.
zxzx777
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:02

  Kate0000 написав:«Виключений» - це списаний з відповідною відміткою у військовому квитку,

Хоч виключений з відповідною відміткою у військовому квитку, а кишеню позолоти
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:06

  UA написав:
  Kate0000 написав:«Виключений» - це списаний з відповідною відміткою у військовому квитку,

Хоч виключений з відповідною відміткою у військовому квитку, а кишеню позолоти


Тут вроді і виключений раніше за віком, і відмітки всі є у військовому і у паспорті. Але щось з "представниками закону" спілкуватися на вулиці нема бажання.
zxzx777
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:13

ВІВТОРОК 19 БЕРЕЗНЯ 2024
Внаслідок ударів українських безпілотників були виведені з ладу потужності російських НПЗ обсягом від 600 до 900 тисяч барелів, що становить від 10% до 15% щоденної нафтопереробки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg
https://www.rbc.ua/rus/news/droni-vivel ... 31744.html

18.05.24
Україна атаками БПЛА вивела з ладу близько 14% російських нафтопереробних потужностей.
"Удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі на початку цього року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей країни
https://www.unian.ua/economics/energeti ... 39348.html

Витримується рівень допустимої для виведення з ладу межі?
Тобто і начебто виводяться-руйнуються, але не більше ніж 15%?

Хоча може: в першому випадку -- в товарі; в другому -- в виробничих потужностях. Типу тепле-м'яке))

Зи.
15 АПРЕЛЯ 2024
Россия смогла быстро отремонтировать некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов, которые подверглись ударам украинских беспилотников. Так, мощности российских НПЗ, простаивавших из-за атак, сократились до около 10% с почти 14% в конце марта.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/04/15/712434/
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 18 тра, 2024 12:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:14

  zxzx777 написав:
  UA написав:
  Kate0000 написав:«Виключений» - це списаний з відповідною відміткою у військовому квитку,

Хоч виключений з відповідною відміткою у військовому квитку, а кишеню позолоти


Тут вроді і виключений раніше за віком, і відмітки всі є у військовому і у паспорті. Але щось з "представниками закону" спілкуватися на вулиці нема бажання.

Я регулярно спілкуюся. Зелені тцкуни -70% б...ло з освітою 9 класів.
Менти переважно спостерігають за шапіто, бо трохи клепки є. Розуміють що маятник завжди хитаєтеся в інший бік.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Витримується рівень допустимої для виведення з ладу межі?
Тобто і начебто виводяться-руйнуються, але не більше ніж 15%?

Не люблю гратися з процентами, бо там широке поле маніпуляцій.
Подивіться росстат. Там є щотижневі дані по виробництву бензину.
До початку ударів виробляли понад 900к тон,при споживанні 800.
На піку березневих ударів виробництво впало до 750, потім була пауза і їм вдалося відновити до 820-830.
Зараз удари відновилися і виробництво знову падає. Минулого тижня 750 було. Будем спостерігати...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:27

  Успіх написав:Більше того - всі мої "колишні" побратими, які позвільнялись по догляду ще рік-півтора тому - напряглись! :shock: :mrgreen:

Так вони ж тепер повинні оновити дані, і відстрочки вже немає, тому прийдуть тобі на підсилення назад, тим більше це оперативний такий собі резерв, люди відразу можуть і в бойові частини, готувати не треба. :mrgreen:
От такий собі бумеранг тим хто топив за посилення. :D
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:41

  _Mykola_ написав:
  Успіх написав:Більше того - всі мої "колишні" побратими, які позвільнялись по догляду ще рік-півтора тому - напряглись! :shock: :mrgreen:

Так вони ж тепер повинні оновити дані, і відстрочки вже немає, тому прийдуть тобі на підсилення назад, тим більше це оперативний такий собі резерв, люди відразу можуть і в бойові частини, готувати не треба. :mrgreen:
От такий собі бумеранг тим хто топив за посилення. :D

поки вони там "волохатий валік ганяли" Успіх оволодів не один раз бусоль і став взводним, тепер буде салаг нагинати в позу зю і черенком кулєбової лопати водити по затвору гармати
flyman
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