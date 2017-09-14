якщо не перебуваєш на військовому обліку, то нема що поновлювати
«Не перебуваєш» і «виключений» трохи різне, ні? І відповідальність тоді є або нема, відповідно. Не перебувати можна вирісши у лісі у землянці, чи на гілці сосни як Мауглі. Або при переїзді в одному місці знявся, а у інше не прибув. «Виключений» - це списаний з відповідною відміткою у військовому квитку,
а що там написано, "всім з МПХ 18..60рр зареєструватися як М1860 в якомусь там реєстрі" бо креативна влада з шаленим принтером хоче надрукувати актуальний перелік кріпаків та рабів (і щоб на болотах його зкачали як недавно КС, почитали та зробили нотатки)?
Це мені нагадує масовий психоз з примусовим щепленням всіх. Напівлегальними методами від влади. На роботі багатьох наказом/списком усунили від роботи. А тут читаю судове рішення. Людина через 4 місяці оскаржила, повернулася на роботу, ще й зарплату отримала за вимушений прогул.
ВІВТОРОК 19 БЕРЕЗНЯ 2024 Внаслідок ударів українських безпілотників були виведені з ладу потужності російських НПЗ обсягом від 600 до 900 тисяч барелів, що становить від 10% до 15% щоденної нафтопереробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg https://www.rbc.ua/rus/news/droni-vivel ... 31744.html
18.05.24 Україна атаками БПЛА вивела з ладу близько 14% російських нафтопереробних потужностей. "Удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі на початку цього року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей країни https://www.unian.ua/economics/energeti ... 39348.html
Витримується рівень допустимої для виведення з ладу межі? Тобто і начебто виводяться-руйнуються, але не більше ніж 15%?
Хоча може: в першому випадку -- в товарі; в другому -- в виробничих потужностях. Типу тепле-м'яке))
Зи. 15 АПРЕЛЯ 2024 Россия смогла быстро отремонтировать некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов, которые подверглись ударам украинских беспилотников. Так, мощности российских НПЗ, простаивавших из-за атак, сократились до около 10% с почти 14% в конце марта. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/04/15/712434/
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 18 тра, 2024 12:23, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Витримується рівень допустимої для виведення з ладу межі? Тобто і начебто виводяться-руйнуються, але не більше ніж 15%?
Не люблю гратися з процентами, бо там широке поле маніпуляцій. Подивіться росстат. Там є щотижневі дані по виробництву бензину. До початку ударів виробляли понад 900к тон,при споживанні 800. На піку березневих ударів виробництво впало до 750, потім була пауза і їм вдалося відновити до 820-830. Зараз удари відновилися і виробництво знову падає. Минулого тижня 750 було. Будем спостерігати...
Успіх написав:Більше того - всі мої "колишні" побратими, які позвільнялись по догляду ще рік-півтора тому - напряглись!
Так вони ж тепер повинні оновити дані, і відстрочки вже немає, тому прийдуть тобі на підсилення назад, тим більше це оперативний такий собі резерв, люди відразу можуть і в бойові частини, готувати не треба. От такий собі бумеранг тим хто топив за посилення.
Успіх написав:Більше того - всі мої "колишні" побратими, які позвільнялись по догляду ще рік-півтора тому - напряглись!
Так вони ж тепер повинні оновити дані, і відстрочки вже немає, тому прийдуть тобі на підсилення назад, тим більше це оперативний такий собі резерв, люди відразу можуть і в бойові частини, готувати не треба. От такий собі бумеранг тим хто топив за посилення.
поки вони там "волохатий валік ганяли" Успіх оволодів не один раз бусоль і став взводним, тепер буде салаг нагинати в позу зю і черенком кулєбової лопати водити по затвору гармати