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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 тра, 2024 12:45
flyman написав:
Успіх оволодів не один раз бусоль і став взводним, тепер буде салаг нагинати в позу зю і черенком кулєбової лопати водити по затвору гармати
Успіх не має вищої освіти і ахвіцерського звання, та не може ж посаду взводного обійняти.
То ж ахвіцера напевно треба?
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_Mykola_
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Додано: Суб 18 тра, 2024 12:48
_Mykola_ написав: flyman написав:
Успіх оволодів не один раз бусоль і став взводним, тепер буде салаг нагинати в позу зю і черенком кулєбової лопати водити по затвору гармати
Успіх не має вищої освіти і ахвіцерського звання, та не може посаду взводного обійняти.
То ж ахвіцера треба чи як?
Начебто давно не так. Давно.
До майора включно може рости без закінчення ввузу.
Отримати сержанта, курси, молодшого л-та і т.д.
А комзводу і овсі сержант може бути.
Перед Успіхом великий шлях!
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 18 тра, 2024 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 тра, 2024 12:50
UA написав: Kate0000 написав:
«Виключений» - це списаний з відповідною відміткою у військовому квитку,
Хоч виключений з відповідною відміткою у військовому квитку, а кишеню позолоти
А шо ж робити злиденному пересічному якщо у нього лише кишені діряві та хвороби і вдень і вночі скрізь на старісті клюють як ті пузаті воєнкоми?
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барабашов
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Додано: Суб 18 тра, 2024 12:52
Всё больше и больше выкладывают видео, как ТЦК не просто огрызается, а начинает избивать людей на улице. И если их раньше ходило по 2-3 чел, то теперь по 10-14 чел. И что возмущает, что рядом стоит полиция, но они смотрят не на ситуацию с избиением, а уткнулись в смартфоны и смотрят ТИк Токи
Это что спецом так, что бы начались волнения внутри страны и тем самым уйти от проблем войны?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 18 тра, 2024 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 тра, 2024 12:53
барабашов написав: UA написав: Kate0000 написав:
«Виключений» - це списаний з відповідною відміткою у військовому квитку,
Хоч виключений з відповідною відміткою у військовому квитку, а кишеню позолоти
А шо ж робити злиденному пересічному якщо у нього лише кишені діряві та хвороби і вдень і вночі скрізь на старісті клюють як ті пузаті воєнкоми?
Цілющі води Тиси, Прип'яті, Дністра омолоджують, дають бадьорості
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Додано: Суб 18 тра, 2024 12:54
detroytred написав:
До майора включно може рости без закінчення ввузу.
Отримати сержанта, курси, молодшого л-та і т.д.
А комзводу і овсі сержант може бути.
Перед Успіхом великий шлях!
Ого, яка кар'єра перед Успіхом є, а він все за кицею звільнитися хоче. Дивний.
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_Mykola_
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Додано: Суб 18 тра, 2024 12:57
UA написав: Kate0000 написав:
«Виключений» - це списаний з відповідною відміткою у військовому квитку,
Хоч виключений з відповідною відміткою у військовому квитку, а кишеню позолоти
Не так...
Виключення могло бути корупційне.
Отже потрібно його повторити в іншому місці...
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Додано: Суб 18 тра, 2024 12:59
UA
Бадьорості надають просмотры ночью на 55'' фильмов про молодость - "Жмурки", "Брат", ну и "Пули" с Рурком и "Отчаянного", когда вокруг был Сальвадор с Тегусигальпой а тебе из окна Чирокеза было на это всё пох#й
Так что по вашему летом квартал с хриплым иисусиком тоже поплывёт через Тису с кассой???
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барабашов
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Додано: Суб 18 тра, 2024 13:00
Игорь Алексеевич написав:
Всё больше и больше выкладывают видео, как ТЦК не просто огрызается, а начинает избивать людей на улице. И если их раньше ходило по 2-3 чел, то теперь по 10-14 чел. И что возмущает, что рядом стоит полиция, но они смотрят не на ситуацию с избиением, а уткнулись в смартфоны и смотрят ТИк Токи
Это что спецом так, что бы начались волнения внутри страны и тем самым уйти от проблем войны?
Після закінчення війни, або рпв, коли "Успіхи" повернуться додому ще й не такі розбірки будуть
А ще я добре пам'ятаю кінець 80х початок 90х, коли були славнозвісні "бригади", от в їх складі було досить багато хлопців хто пройшли афган.
А чи не буде такого самого зара - коли вчорашні бійці отримуючі по 50-100к , повернуться додому, де нема вже роботи на такі зп.
Зато є сусід, який сидів вдома і в якого є ларьок або кавалірка що приносить дохід.
То чьомби не пояснити сусіду, що частину прибутку він "добровільно-примусово" буде віддавати ))
Востаннє редагувалось Xenon
в Суб 18 тра, 2024 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 тра, 2024 13:02
_Mykola_ написав: detroytred написав:
До майора включно може рости без закінчення ввузу.
Отримати сержанта, курси, молодшого л-та і т.д.
А комзводу і овсі сержант може бути.
Перед Успіхом великий шлях!
Ого, яка кар'єра перед Успіхом є, а він все за кицею звільнитися хоче. Дивний.
Війна...
Час надзвичайного зростання шансів.
У всьому.
Від загибелі і до злету.
Але не всі такі азартні.
Багатьох влаштовує рутина.
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