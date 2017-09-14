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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8235823682378238>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:45

  flyman написав:Успіх оволодів не один раз бусоль і став взводним, тепер буде салаг нагинати в позу зю і черенком кулєбової лопати водити по затвору гармати

Успіх не має вищої освіти і ахвіцерського звання, та не може ж посаду взводного обійняти.
То ж ахвіцера напевно треба?
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:48

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:Успіх оволодів не один раз бусоль і став взводним, тепер буде салаг нагинати в позу зю і черенком кулєбової лопати водити по затвору гармати

Успіх не має вищої освіти і ахвіцерського звання, та не може посаду взводного обійняти.
То ж ахвіцера треба чи як?

Начебто давно не так. Давно.

До майора включно може рости без закінчення ввузу.
Отримати сержанта, курси, молодшого л-та і т.д.
А комзводу і овсі сержант може бути.

Перед Успіхом великий шлях!
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 18 тра, 2024 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:50

  UA написав:
  Kate0000 написав:«Виключений» - це списаний з відповідною відміткою у військовому квитку,

Хоч виключений з відповідною відміткою у військовому квитку, а кишеню позолоти

А шо ж робити злиденному пересічному якщо у нього лише кишені діряві та хвороби і вдень і вночі скрізь на старісті клюють як ті пузаті воєнкоми?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:52

Всё больше и больше выкладывают видео, как ТЦК не просто огрызается, а начинает избивать людей на улице. И если их раньше ходило по 2-3 чел, то теперь по 10-14 чел. И что возмущает, что рядом стоит полиция, но они смотрят не на ситуацию с избиением, а уткнулись в смартфоны и смотрят ТИк Токи
Это что спецом так, что бы начались волнения внутри страны и тем самым уйти от проблем войны? :shock:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 18 тра, 2024 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:53

  барабашов написав:
  UA написав:
  Kate0000 написав:«Виключений» - це списаний з відповідною відміткою у військовому квитку,

Хоч виключений з відповідною відміткою у військовому квитку, а кишеню позолоти

А шо ж робити злиденному пересічному якщо у нього лише кишені діряві та хвороби і вдень і вночі скрізь на старісті клюють як ті пузаті воєнкоми?

Цілющі води Тиси, Прип'яті, Дністра омолоджують, дають бадьорості
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:54

  detroytred написав:До майора включно може рости без закінчення ввузу.
Отримати сержанта, курси, молодшого л-та і т.д.
А комзводу і овсі сержант може бути.

Перед Успіхом великий шлях!

Ого, яка кар'єра перед Успіхом є, а він все за кицею звільнитися хоче. Дивний. :D
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:57

  UA написав:
  Kate0000 написав:«Виключений» - це списаний з відповідною відміткою у військовому квитку,

Хоч виключений з відповідною відміткою у військовому квитку, а кишеню позолоти

Не так...

Виключення могло бути корупційне.
Отже потрібно його повторити в іншому місці...
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:59

UA
Бадьорості надають просмотры ночью на 55'' фильмов про молодость - "Жмурки", "Брат", ну и "Пули" с Рурком и "Отчаянного", когда вокруг был Сальвадор с Тегусигальпой а тебе из окна Чирокеза было на это всё пох#й
Так что по вашему летом квартал с хриплым иисусиком тоже поплывёт через Тису с кассой???
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:00

  Игорь Алексеевич написав:Всё больше и больше выкладывают видео, как ТЦК не просто огрызается, а начинает избивать людей на улице. И если их раньше ходило по 2-3 чел, то теперь по 10-14 чел. И что возмущает, что рядом стоит полиция, но они смотрят не на ситуацию с избиением, а уткнулись в смартфоны и смотрят ТИк Токи
Это что спецом так, что бы начались волнения внутри страны и тем самым уйти от проблем войны? :shock:

Після закінчення війни, або рпв, коли "Успіхи" повернуться додому ще й не такі розбірки будуть

А ще я добре пам'ятаю кінець 80х початок 90х, коли були славнозвісні "бригади", от в їх складі було досить багато хлопців хто пройшли афган.

А чи не буде такого самого зара - коли вчорашні бійці отримуючі по 50-100к , повернуться додому, де нема вже роботи на такі зп.
Зато є сусід, який сидів вдома і в якого є ларьок або кавалірка що приносить дохід.
То чьомби не пояснити сусіду, що частину прибутку він "добровільно-примусово" буде віддавати ))
Востаннє редагувалось Xenon в Суб 18 тра, 2024 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:02

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:До майора включно може рости без закінчення ввузу.
Отримати сержанта, курси, молодшого л-та і т.д.
А комзводу і овсі сержант може бути.

Перед Успіхом великий шлях!

Ого, яка кар'єра перед Успіхом є, а він все за кицею звільнитися хоче. Дивний. :D

Війна...
Час надзвичайного зростання шансів.
У всьому.
Від загибелі і до злету.

Але не всі такі азартні.
Багатьох влаштовує рутина.
detroytred
 
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