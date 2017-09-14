Игорь Алексеевич написав:Всё больше и больше выкладывают видео, как ТЦК не просто огрызается, а начинает избивать людей на улице. И если их раньше ходило по 2-3 чел, то теперь по 10-14 чел. И что возмущает, что рядом стоит полиция, но они смотрят не на ситуацию с избиением, а уткнулись в смартфоны и смотрят ТИк Токи Это что спецом так, что бы начались волнения внутри страны и тем самым уйти от проблем войны?
хуйло своїми "розумними" діями викликав хвилю українізації, тепер ТЦКуни проводять скажену агітацію з руцкій мир Поліцаї не хочуть на війну, а хочуть пенсію в 45. Також поліцаї розуміють що влада має звичку змінюватись
Продаємо реалістичні маски для різних розіграшів, наприклад розіграти своїх рідних людей на відстані пів метра та ближче виглядає як живе натуральне обличчя старого, розіграти друзів, на корпоративи , знімати пранки, для колекції без передоплати, прийшли на пошту перевірили та оплатили! Багато масок щомісяця не робим і не завжди є всі маски в наявності, можна під замовлення. Маски ручної роботи, це не штампування заводська! Маска добре та щільно обтягує голову, другий підборіддя в старого притискається до шиї й подовжує і зливається з вашою шиєю, можна одягнути светр із невеликим коміром, перуку або кепку! Розмір підходить на будь-яку дорослу голову, худу, довгу, повну. Маска зі 100% точністю імітує людське тіло, передає частково міміку обличчя, відкривається рот, рухаються губи, можна говорити, пити, їсти Маска дуже м'яка приємна на дотик і еластична, сильно тягнеться й не рветься!
барабашов написав:UA Бадьорості надають просмотры ночью на 55'' фильмов про молодость - "Жмурки", "Брат", ну и "Пули" с Рурком и "Отчаянного", когда вокруг был Сальвадор с Тегусигальпой а тебе из окна Чирокеза было на это всё пох#й Так что по вашему летом квартал с хриплым иисусиком тоже поплывёт через Тису с кассой???
На Тисе навалят дамбу из пачек с долларами и проедут кортежем.
Игорь Алексеевич написав:Это что спецом так, что бы начались волнения внутри страны и тем самым уйти от проблем войны?
либо ситуация неуправляемая и полностью делегирована на места. Это же подтверждают зубы дракона раскиданные вдоль трассы, изготовили, вывезли на бумаге всё есть, а по факту главного нет. Контроль такая же важная функция управления, как и постановка задач. Там где нет контроля ситуация становится неуправляемой, потому что в итоге каждый делает как ему удобно.
vitaliiangel написав:против тцк появились в продаже маски
Продаємо реалістичні маски для різних розіграшів, наприклад розіграти своїх рідних людей на відстані пів метра та ближче виглядає як живе натуральне обличчя старого, розіграти друзів, на корпоративи , знімати пранки, для колекції без передоплати, прийшли на пошту перевірили та оплатили! Багато масок щомісяця не робим і не завжди є всі маски в наявності, можна під замовлення. Маски ручної роботи, це не штампування заводська! Маска добре та щільно обтягує голову, другий підборіддя в старого притискається до шиї й подовжує і зливається з вашою шиєю, можна одягнути светр із невеликим коміром, перуку або кепку! Розмір підходить на будь-яку дорослу голову, худу, довгу, повну. Маска зі 100% точністю імітує людське тіло, передає частково міміку обличчя, відкривається рот, рухаються губи, можна говорити, пити, їсти Маска дуже м'яка приємна на дотик і еластична, сильно тягнеться й не рветься!
Пару дней назад в рафе. Парень заходит в отделение на костилях с наколенниками (короч травмированный), при выходе встал и пчесал на выход забыв костыли. Короче факт исцеления посредсвом закрытия депозита зафиксирован.
барабашов написав:UA Так что по вашему летом квартал с хриплым иисусиком тоже поплывёт через Тису с кассой???
Та ні, коли усі учтьонні ,,Резерв+,, будуть саперними лопатками відбиватися від русні, білі люди не будуть плисти через Тиск. Кирпичи з пачок доларів не додають плавучості.Їх на хелікоптері Хотаб вивезе по зеленому коридору за кордон.
Игорь Алексеевич написав:Это что спецом так, что бы начались волнения внутри страны и тем самым уйти от проблем войны?
либо ситуация неуправляемая и полностью делегирована на места. Это же подтверждают зубы дракона раскиданные вдоль трассы, изготовили, вывезли на бумаге всё есть, а по факту главного нет. Контроль такая же важная функция управления, как и постановка задач. Там где нет контроля ситуация становится неуправляемой, потому что в итоге каждый делает как ему удобно.
Дело не в контроле, а в системе управления и менеджерах на местах
За последние года систему по максимуму уничтожили, управленцы на местах от самого верха и вниз максимальные дилетанты занятые набиванием карманов, а не решением задач. Они даже не знают ЧТО делать и зачем
alex lem написав:Є ж резерви у тилах Успіха ,,підмінити,,
це все не скоро , пора спускатися на землю - а на Землі, такіє вот діла.
"«Відзавтра [з 18 травня] всі військовозобов'язані віком 18-60 років протягом 60 днів – до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані: мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності). Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом», – зазначили у Міноборони."
чергові 60днів плюс без ВЛК
Дастаю из широких штанин(шароварів) серпасто/молоткастый ссср ивськый красный военный билет, так как все немного моложе падизносились и им не положено па закону, стряхну пыль.