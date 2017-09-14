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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8235823682378238
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:02

  Игорь Алексеевич написав:Всё больше и больше выкладывают видео, как ТЦК не просто огрызается, а начинает избивать людей на улице. И если их раньше ходило по 2-3 чел, то теперь по 10-14 чел. И что возмущает, что рядом стоит полиция, но они смотрят не на ситуацию с избиением, а уткнулись в смартфоны и смотрят ТИк Токи
Это что спецом так, что бы начались волнения внутри страны и тем самым уйти от проблем войны? :shock:

хуйло своїми "розумними" діями викликав хвилю українізації, тепер ТЦКуни проводять скажену агітацію з руцкій мир
Поліцаї не хочуть на війну, а хочуть пенсію в 45.
Також поліцаї розуміють що влада має звичку змінюватись
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:08

не реклама

против тцк появились в продаже маски
Продаємо реалістичні маски для різних розіграшів, наприклад розіграти своїх рідних людей на відстані пів метра та ближче виглядає як живе натуральне обличчя старого, розіграти друзів, на корпоративи , знімати пранки, для колекції без передоплати, прийшли на пошту перевірили та оплатили! Багато масок щомісяця не робим і не завжди є всі маски в наявності, можна під замовлення. Маски ручної роботи, це не штампування заводська! Маска добре та щільно обтягує голову, другий підборіддя в старого притискається до шиї й подовжує і зливається з вашою шиєю, можна одягнути светр із невеликим коміром, перуку або кепку! Розмір підходить на будь-яку дорослу голову, худу, довгу, повну. Маска зі 100% точністю імітує людське тіло, передає частково міміку обличчя, відкривається рот, рухаються губи, можна говорити, пити, їсти Маска дуже м'яка приємна на дотик і еластична, сильно тягнеться й не рветься!

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:13

  барабашов написав:UA
Бадьорості надають просмотры ночью на 55'' фильмов про молодость - "Жмурки", "Брат", ну и "Пули" с Рурком и "Отчаянного", когда вокруг был Сальвадор с Тегусигальпой а тебе из окна Чирокеза было на это всё пох#й
Так что по вашему летом квартал с хриплым иисусиком тоже поплывёт через Тису с кассой???

На Тисе навалят дамбу из пачек с долларами и проедут кортежем.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:14

  Игорь Алексеевич написав:Это что спецом так, что бы начались волнения внутри страны и тем самым уйти от проблем войны?
либо ситуация неуправляемая и полностью делегирована на места. Это же подтверждают зубы дракона раскиданные вдоль трассы, изготовили, вывезли на бумаге всё есть, а по факту главного нет. Контроль такая же важная функция управления, как и постановка задач. Там где нет контроля ситуация становится неуправляемой, потому что в итоге каждый делает как ему удобно.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:17

  vitaliiangel написав:против тцк появились в продаже маски
Продаємо реалістичні маски для різних розіграшів, наприклад розіграти своїх рідних людей на відстані пів метра та ближче виглядає як живе натуральне обличчя старого, розіграти друзів, на корпоративи , знімати пранки, для колекції без передоплати, прийшли на пошту перевірили та оплатили! Багато масок щомісяця не робим і не завжди є всі маски в наявності, можна під замовлення. Маски ручної роботи, це не штампування заводська! Маска добре та щільно обтягує голову, другий підборіддя в старого притискається до шиї й подовжує і зливається з вашою шиєю, можна одягнути светр із невеликим коміром, перуку або кепку! Розмір підходить на будь-яку дорослу голову, худу, довгу, повну. Маска зі 100% точністю імітує людське тіло, передає частково міміку обличчя, відкривається рот, рухаються губи, можна говорити, пити, їсти Маска дуже м'яка приємна на дотик і еластична, сильно тягнеться й не рветься!

Зображення

Пару дней назад в рафе. Парень заходит в отделение на костилях с наколенниками (короч травмированный), при выходе встал и пчесал на выход забыв костыли.
Короче факт исцеления посредсвом закрытия депозита зафиксирован.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:18

  барабашов написав:UA
Так что по вашему летом квартал с хриплым иисусиком тоже поплывёт через Тису с кассой???

Та ні, коли усі учтьонні ,,Резерв+,, будуть саперними лопатками відбиватися від русні, білі люди не будуть плисти через Тиск. Кирпичи з пачок доларів не додають плавучості.Їх на хелікоптері Хотаб вивезе по зеленому коридору за кордон.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:19

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Это что спецом так, что бы начались волнения внутри страны и тем самым уйти от проблем войны?
либо ситуация неуправляемая и полностью делегирована на места. Это же подтверждают зубы дракона раскиданные вдоль трассы, изготовили, вывезли на бумаге всё есть, а по факту главного нет. Контроль такая же важная функция управления, как и постановка задач. Там где нет контроля ситуация становится неуправляемой, потому что в итоге каждый делает как ему удобно.

Дело не в контроле, а в системе управления и менеджерах на местах

За последние года систему по максимуму уничтожили, управленцы на местах от самого верха и вниз максимальные дилетанты занятые набиванием карманов, а не решением задач.
Они даже не знают ЧТО делать и зачем
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:20

  Goodman написав:
  alex lem написав:Є ж резерви у тилах Успіха ,,підмінити,,

це все не скоро ,
пора спускатися на землю - а на Землі, такіє вот діла.

"«Відзавтра [з 18 травня] всі військовозобов'язані віком 18-60 років протягом 60 днів – до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані: мобільний телефон, фактичне місце проживання та e-mail (за наявності). Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом», – зазначили у Міноборони."

чергові 60днів плюс без ВЛК

Дастаю из широких штанин(шароварів) серпасто/молоткастый ссср ивськый красный военный билет, так как все немного моложе падизносились и им не положено па закону, стряхну пыль.
Vadim_
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