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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82378238823982408241 ... 8244>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:23

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Витримується рівень допустимої для виведення з ладу межі?
Тобто і начебто виводяться-руйнуються, але не більше ніж 15%?

Не люблю гратися з процентами, бо там широке поле маніпуляцій.
Подивіться росстат. Там є щотижневі дані по виробництву бензину.
До початку ударів виробляли понад 900к тон,при споживанні 800.
На піку березневих ударів виробництво впало до 750, потім була пауза і їм вдалося відновити до 820-830.
Зараз удари відновилися і виробництво знову падає. Минулого тижня 750 було. Будем спостерігати...

Я випадково звернув увагу на відсотки в новині і пригадав, що чув їх раніше.

Справа не у % і не в абсолютних значеннях, а в меті. Яка мета?
Просто втрати матеріальні, грошові? -- так може можна по чомусь більш вартісному бити?
Якщо саме в паливі, то коли кількість перейде в якість? Бо втрати-оновлення 15% -- це ні про що. Бо перерозподілом регулюється: закуплять за кордоном; менше витратять палива на розкіш, але оборонка отримає, як і раніше.
Мета? Ударів по НПЗ і саме отакої потужності ударів.

Це нагадує оту витрату ракет-шахедіа орками, коли вони били по розподільчій системі. Ми оновлювали...
А от коли почали бити по потужностях регулювання...
І то не до кінця...
І то ми обмежуємо населенню, а оборонці навряд...
Сенс отакої витрати ракет їми?

Я не спорю, можливо сенс є, але я поки не натрапив на ясний чіткий показ.
Поки враження -- з метою захопливих історій...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:24

❗️Если лицо не находится по адресу, указанному в ТЦК, и физически не получило повестку, она всё равно будет считаться врученной, - постановление Кабмина

Также надлежащим оповещением является:
▪️личное вручение повестки - личная подпись, видеозапись вручения или видеозапись отказа от получения повестки;
▪️видеозапись отказа в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.


Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:26

  Vadim_ написав:Може в презеденти?

Да це взагалі ноу проблем.
Отже Успіх не гірший за Зе!
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:31

За крок до...©

  detroytred написав:Перед Успіхом великий шлях!
  _Mykola_ написав:Ого, яка кар'єра перед Успіхом є
  detroytred написав:Успіх не гірший за Зе!
  Vadim_ написав:Може в презеденти?
Я ваш вирок!© :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 18 тра, 2024 13:31, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Якщо саме в паливі, то коли кількість перейде в якість? Бо втрати-оновлення 15% -- це ні про що. Бо перерозподілом регулюється: закуплять за кордоном; менше витратять палива на розкіш, але оборонка отримає, як і раніше.
Мета? Ударів по НПЗ і саме отакої потужності ударів.

Я думаю ціль - загальне виснаження економіки. В цьому плані НПЗ - дорога, важко відновлювана і потрібна для економіки річ. А ще - легкозаймиста. Альтернативу важко знайти.
І незрозуміло, чому була майже місячна перерва, яка дала їм відновитися.
ІМХО, при поточних темпах ударів реально просадити виробництво до 500К, і тоді їм доведеится багато імпортувати.
ЦЕ удар і по населенню, і по економіці в загальному
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 18 тра, 2024 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:33

  detroytred написав:
  Vadim_ написав:Може в презеденти?

Да це взагалі ноу проблем.
Отже Успіх не гірший за Зе!

Давайте краще Bobua в президенти, тоді отовсьо набагато скоріше закінчиться. :D
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:34

  Xenon написав:Дело не в контроле, а в системе управления и менеджерах на местах

За последние года систему по максимуму уничтожили, управленцы на местах от самого верха и вниз максимальные дилетанты занятые набиванием карманов, а не решением задач.

Починаючи з розвалу СССР
  Xenon написав:
Они даже не знают ЧТО делать и зачем

Они просто умеют пиз ди ть ,пи з дить и пи з ди ть, починаючи з Кравчука( или дарагова Леонида Илльича).
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:34

  detroytred написав:
  Vadim_ написав:Може в презеденти?

Да це взагалі ноу проблем.
Отже Успіх не гірший за Зе!

Интересно у нас выборы когда будут?. Я думаю, если Трамп победит, то и у нас сразу назначат дату выборов. И думаю, что вся команда ЗЕ при этом будут упаковывать чемоданы. Типа полундра из страны. :shock:
Победит Байден или его команда, то выборов у нас не будет ещё очень долго. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:34

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Під час спілкування з юристом, саме по темі закону про мобілізацію, хтось задав пряме питання:
-- Я знятий з облік чи потрібно мені оновлювати дані ?
Відповідь юриста:
-- Так
но якщо знятий з обліку значить штраф од воєнкомату може зявитись лиш коли станеш на облік?

якщо знятий з обліку, то ти не військовозобов"язаний, фарш назад не прокручується

В ТЦК э дві печатки. Сині такі. На одній написано "Знятий з обліку" на другій "Виключений з обліку". Відчуйте різницю.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:37

  pesikot написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Bobua
Цікаво, а нам, фронтовикам - теж треба оновити дані? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Так. Такий от казус в законі

https://tsn.ua/ukrayina/u-kiyevi-tck-na ... 76942.html.
Як тцк повістку присилає ветерану без обоїх ніг. Як той же Деснянський тцк виключив його з військового обліку і випустив за кордон на протезування то певно що треба буде ще і ще оновлювати дані.

Під час спілкування з юристом, саме по темі закону про мобілізацію, хтось задав пряме питання:
-- Я знятий з облік чи потрібно мені оновлювати дані ?
Відповідь юриста:
-- Так[/quote]
У виключеного з обліку?
sens
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