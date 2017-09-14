detroytred написав:Витримується рівень допустимої для виведення з ладу межі? Тобто і начебто виводяться-руйнуються, але не більше ніж 15%?
Не люблю гратися з процентами, бо там широке поле маніпуляцій. Подивіться росстат. Там є щотижневі дані по виробництву бензину. До початку ударів виробляли понад 900к тон,при споживанні 800. На піку березневих ударів виробництво впало до 750, потім була пауза і їм вдалося відновити до 820-830. Зараз удари відновилися і виробництво знову падає. Минулого тижня 750 було. Будем спостерігати...
Я випадково звернув увагу на відсотки в новині і пригадав, що чув їх раніше.
Справа не у % і не в абсолютних значеннях, а в меті. Яка мета? Просто втрати матеріальні, грошові? -- так може можна по чомусь більш вартісному бити? Якщо саме в паливі, то коли кількість перейде в якість? Бо втрати-оновлення 15% -- це ні про що. Бо перерозподілом регулюється: закуплять за кордоном; менше витратять палива на розкіш, але оборонка отримає, як і раніше. Мета? Ударів по НПЗ і саме отакої потужності ударів.
Це нагадує оту витрату ракет-шахедіа орками, коли вони били по розподільчій системі. Ми оновлювали... А от коли почали бити по потужностях регулювання... І то не до кінця... І то ми обмежуємо населенню, а оборонці навряд... Сенс отакої витрати ракет їми?
Я не спорю, можливо сенс є, але я поки не натрапив на ясний чіткий показ. Поки враження -- з метою захопливих історій...
❗️Если лицо не находится по адресу, указанному в ТЦК, и физически не получило повестку, она всё равно будет считаться врученной, - постановление Кабмина
Также надлежащим оповещением является: ▪️личное вручение повестки - личная подпись, видеозапись вручения или видеозапись отказа от получения повестки; ▪️видеозапись отказа в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.
detroytred написав:Якщо саме в паливі, то коли кількість перейде в якість? Бо втрати-оновлення 15% -- це ні про що. Бо перерозподілом регулюється: закуплять за кордоном; менше витратять палива на розкіш, але оборонка отримає, як і раніше. Мета? Ударів по НПЗ і саме отакої потужності ударів.
Я думаю ціль - загальне виснаження економіки. В цьому плані НПЗ - дорога, важко відновлювана і потрібна для економіки річ. А ще - легкозаймиста. Альтернативу важко знайти. І незрозуміло, чому була майже місячна перерва, яка дала їм відновитися. ІМХО, при поточних темпах ударів реально просадити виробництво до 500К, і тоді їм доведеится багато імпортувати. ЦЕ удар і по населенню, і по економіці в загальному
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 18 тра, 2024 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Да це взагалі ноу проблем. Отже Успіх не гірший за Зе!
Интересно у нас выборы когда будут?. Я думаю, если Трамп победит, то и у нас сразу назначат дату выборов. И думаю, что вся команда ЗЕ при этом будут упаковывать чемоданы. Типа полундра из страны. Победит Байден или его команда, то выборов у нас не будет ещё очень долго.
Під час спілкування з юристом, саме по темі закону про мобілізацію, хтось задав пряме питання: -- Я знятий з облік чи потрібно мені оновлювати дані ? Відповідь юриста: -- Так[/quote] У виключеного з обліку?