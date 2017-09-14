detroytred написав:Якщо саме в паливі, то коли кількість перейде в якість? Бо втрати-оновлення 15% -- це ні про що. Бо перерозподілом регулюється: закуплять за кордоном; менше витратять палива на розкіш, але оборонка отримає, як і раніше. Мета? Ударів по НПЗ і саме отакої потужності ударів.
Я думаю ціль - загальне виснаження економіки. В цьому плані НПЗ - дорога, важко відновлювана і потрібна для економіки річ. А ще - легкозаймиста. Альтернативу важко знайти.
Можна глянути росходи населення оркостану та оркодержави на усяку хфігню... Витрачати свої зброю (зброю! яка вкрай необхідна для відбиття військової навали на Україну) на сумнівне виснаження їх економіки (який отой рівень виснаження?) - ??? Саме це питання мене і зацікавило.
zxzx777 написав:Це мені нагадує масовий психоз з примусовим щепленням всіх. Напівлегальними методами від влади. На роботі багатьох наказом/списком усунили від роботи. А тут читаю судове рішення. Людина через 4 місяці оскаржила, повернулася на роботу, ще й зарплату отримала за вимушений прогул.
Через два роки ще краще,тим паче коли пройшов всі інстанції та окремим рішенням задоволення правничої допомоги та моральної шкоди.
detroytred написав:Якщо саме в паливі, то коли кількість перейде в якість? Бо втрати-оновлення 15% -- це ні про що. Бо перерозподілом регулюється: закуплять за кордоном; менше витратять палива на розкіш, але оборонка отримає, як і раніше. Мета? Ударів по НПЗ і саме отакої потужності ударів.
Я думаю ціль - загальне виснаження економіки. В цьому плані НПЗ - дорога, важко відновлювана і потрібна для економіки річ. А ще - легкозаймиста. Альтернативу важко знайти.
Звичайно з тими можливостями що ми маємо (це легкі літачки з невеликою боєвою частиною), це найкращий варіант. Добре що в наших є яйця не слухатися заборони дядька Сема обстрілювати НПЗ. Треба й далі вибивати установки переробки нафти.
detroytred написав:Якщо саме в паливі, то коли кількість перейде в якість? Бо втрати-оновлення 15% -- це ні про що. Бо перерозподілом регулюється: закуплять за кордоном; менше витратять палива на розкіш, але оборонка отримає, як і раніше. Мета? Ударів по НПЗ і саме отакої потужності ударів.
Я думаю ціль - загальне виснаження економіки. В цьому плані НПЗ - дорога, важко відновлювана і потрібна для економіки річ. А ще - легкозаймиста. Альтернативу важко знайти.
Звичайно з тими можливостями що ми маємо (це легкі літачки з невеликою боєвою частиною), це найкращий варіант. Добре що в наших є яйця не слухатися заборони дядька Сема обстрілювати НПЗ. Треба й далі вибивати установки переробки нафти.
А що рфія експортує (і отримує від цього гроші) більше (і наскільки) --- сиру нафту, нафтопродукти, газ, спг?
Тобто по чому ефективніше тоді бити? НПЗ, Нафтопроводах, терміналах, вишках. Чи можна привезти на цивільному судні катер і запустити його по морській платформі? Або там, де сжижують газ, портову інфраструктуру (я не в темі). Цікавлюсь.
Xenon написав:ще я добре пам'ятаю кінець 80х початок 90х, коли були славнозвісні "бригади", от в їх складі було досить багато хлопців хто пройшли афган.
А чи не буде такого самого зара - коли вчорашні бійці отримуючі по 50-100к , повернуться додому, де нема вже роботи на такі зп. Зато є сусід, який сидів вдома і в якого є ларьок або кавалірка що приносить дохід. То чьомби не пояснити сусіду, що частину прибутку він "добровільно-примусово" буде віддавати ))
+200% будет именно так. Только в 90х все были качками в спорт. костюмах и с ножами. А будут худощавые и с гранатами.
Успіх писав, що годують як кабанів, ще й котам залишаються кільця ковбаси