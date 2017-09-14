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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82388239824082418242 ... 8244>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:39

  Успіх написав:
  detroytred написав:Перед Успіхом великий шлях!
  _Mykola_ написав:Ого, яка кар'єра перед Успіхом є
  detroytred написав:Успіх не гірший за Зе!
  Vadim_ написав:Може в презеденти?
Я ваш вирок!© :lol: :lol: :lol: :mrgreen:

Та може у нього хоть вистачить совісті не дозволяти купувати для ЗСУ крашанки па17 і притягнути до кримінальної відповідальності папередників і інших злодіїв :shock:
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 18 тра, 2024 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:40

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Якщо саме в паливі, то коли кількість перейде в якість? Бо втрати-оновлення 15% -- це ні про що. Бо перерозподілом регулюється: закуплять за кордоном; менше витратять палива на розкіш, але оборонка отримає, як і раніше.
Мета? Ударів по НПЗ і саме отакої потужності ударів.

Я думаю ціль - загальне виснаження економіки. В цьому плані НПЗ - дорога, важко відновлювана і потрібна для економіки річ. А ще - легкозаймиста. Альтернативу важко знайти.

Можна глянути росходи населення оркостану та оркодержави на усяку хфігню...
Витрачати свої зброю (зброю! яка вкрай необхідна для відбиття військової навали на Україну) на сумнівне виснаження їх економіки (який отой рівень виснаження?) - ???
Саме це питання мене і зацікавило.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:45

  Mimohod написав:В ТЦК э дві печатки. Сині такі. На одній написано "Знятий з обліку" на другій "Виключений з обліку". Відчуйте різницю.

На "Виключений з обліку" ставиться кругла печатка Міністерство оброни бла бла бла з указанням статті згідно якої виключений.
Востаннє редагувалось UA в Суб 18 тра, 2024 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:46

  zxzx777 написав:Це мені нагадує масовий психоз з примусовим щепленням всіх.
Напівлегальними методами від влади.
На роботі багатьох наказом/списком усунили від роботи.
А тут читаю судове рішення. Людина через 4 місяці оскаржила, повернулася на роботу, ще й зарплату отримала за вимушений прогул.

Через два роки ще краще,тим паче коли пройшов всі інстанції та окремим рішенням задоволення правничої допомоги та моральної шкоди.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:47

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Якщо саме в паливі, то коли кількість перейде в якість? Бо втрати-оновлення 15% -- це ні про що. Бо перерозподілом регулюється: закуплять за кордоном; менше витратять палива на розкіш, але оборонка отримає, як і раніше.
Мета? Ударів по НПЗ і саме отакої потужності ударів.

Я думаю ціль - загальне виснаження економіки. В цьому плані НПЗ - дорога, важко відновлювана і потрібна для економіки річ. А ще - легкозаймиста. Альтернативу важко знайти.

Звичайно з тими можливостями що ми маємо (це легкі літачки з невеликою боєвою частиною), це найкращий варіант. Добре що в наших є яйця не слухатися заборони дядька Сема обстрілювати НПЗ. Треба й далі вибивати установки переробки нафти.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:49

  Успіх написав:
  detroytred написав:Перед Успіхом великий шлях!
  _Mykola_ написав:Ого, яка кар'єра перед Успіхом є
  detroytred написав:Успіх не гірший за Зе!
  Vadim_ написав:Може в презеденти?
Я ваш вирок!© :lol: :lol: :lol: :mrgreen:

Пошлете весь форум ногами мінне поле розміновувати? :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:53

У ЦПД повідомили про практично повне знищення Вовчанська

https://ua.news/ua/ukraine/u-tspd-povid ... vovchanska

Ещё один город призрак. :( Где теперь людям жить? :(
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:54

  Игорь Алексеевич написав: И что возмущает, что рядом стоит полиция, но они смотрят не на ситуацию с избиением, а уткнулись в смартфоны и смотрят ТИк Токи

А мали б допомагати тцк пакувати бусіки. Проблема в тому що їх не контролюють нормою на бусифікованих. В них аби день довечора. Бардак.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:56

  alex lem написав:
  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Якщо саме в паливі, то коли кількість перейде в якість? Бо втрати-оновлення 15% -- це ні про що. Бо перерозподілом регулюється: закуплять за кордоном; менше витратять палива на розкіш, але оборонка отримає, як і раніше.
Мета? Ударів по НПЗ і саме отакої потужності ударів.

Я думаю ціль - загальне виснаження економіки. В цьому плані НПЗ - дорога, важко відновлювана і потрібна для економіки річ. А ще - легкозаймиста. Альтернативу важко знайти.

Звичайно з тими можливостями що ми маємо (це легкі літачки з невеликою боєвою частиною), це найкращий варіант. Добре що в наших є яйця не слухатися заборони дядька Сема обстрілювати НПЗ. Треба й далі вибивати установки переробки нафти.

А що рфія експортує (і отримує від цього гроші) більше (і наскільки) --- сиру нафту, нафтопродукти, газ, спг?

Тобто по чому ефективніше тоді бити? НПЗ, Нафтопроводах, терміналах, вишках.
Чи можна привезти на цивільному судні катер і запустити його по морській платформі?
Або там, де сжижують газ, портову інфраструктуру (я не в темі). Цікавлюсь.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:56

  Игорь Алексеевич написав:
  Xenon написав:ще я добре пам'ятаю кінець 80х початок 90х, коли були славнозвісні "бригади", от в їх складі було досить багато хлопців хто пройшли афган.

А чи не буде такого самого зара - коли вчорашні бійці отримуючі по 50-100к , повернуться додому, де нема вже роботи на такі зп.
Зато є сусід, який сидів вдома і в якого є ларьок або кавалірка що приносить дохід.
То чьомби не пояснити сусіду, що частину прибутку він "добровільно-примусово" буде віддавати ))
+200% будет именно так. Только в 90х все были качками в спорт. костюмах и с ножами. А будут худощавые и с гранатами.

Успіх писав, що годують як кабанів, ще й котам залишаються кільця ковбаси
flyman
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