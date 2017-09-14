Полиция останавливает машины и далее бегут к машине ТЦК. А полиция смотрит в др. сторону и не замечают, что там уже вот вот начнётся бойня со стреляниной. Типа как шакалята - палкой махнули и в кусты..
|
|
|
Додано: Суб 18 тра, 2024 13:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Полиция останавливает машины и далее бегут к машине ТЦК. А полиция смотрит в др. сторону и не замечают, что там уже вот вот начнётся бойня со стреляниной. Типа как шакалята - палкой махнули и в кусты..
Додано: Суб 18 тра, 2024 13:58
а шо на ліце напісано шо оно уполноважєне?
Додано: Суб 18 тра, 2024 13:59
Додано: Суб 18 тра, 2024 14:01
Додано: Суб 18 тра, 2024 14:04
я про ту що "виключений", і навіть без печатки, але по закону, а не "знятий для реєстрації по новій адресі".
Мені цікаво, як раніше що перереєструватися потрібно було ходити до воєнкомату, а потім це диджіталізували, чи як? А переміщені особи, вони мають приїхати на окуповану територію відмітитися? А ті що за кордоном, яку адресу писати і номер телефона в ЄС/США/Канаді для листування/спілкування з воєнкомом. Що каже канадський бігунець-українЕць? Вже обновив дані?
Додано: Суб 18 тра, 2024 14:07
Вчера знакомые возвращались из Молдовы в Днепр. Перевозчик отменил рейс, т.к. водители отказываются ехать. Едут только молдавские перевозчики. Из Запорожья 16 числа перевозчик сделал последний рейс в Молдавию и там водители остались с бусиками и автобусами.
Додано: Суб 18 тра, 2024 14:08
Дійсно, по пам'яті -- вказано, що саме уповноважені.
Перевищення повноважень підпадає під КПК. Маємо злочинну вимогу-наказ посадовця.
Але))
Для невиконання вона повинна бути ЯВНО злочинною, явно злочинним наказом.
А це ну дуже слизьке поняття для даного випадку. Саме для даного випадку.
Тобто хто кого зможе переконати))
Хто витягне)) потягне))
Тобто знов напіврішення.
Могли раз вже вводять оцю перевірку доків, то надати повноваження всім! всл ТЦК.
Або залишити тіко поліції. Нехай би вона перевіряла (навіть по Оберігу) і ... виписувала повістку. І отримувала увесь гнів)) народу.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 18 тра, 2024 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 тра, 2024 14:14
Все буде! Трошки терпіння)))
+100500!
Знайдуться сусіди накшталт Василя-Рівне, Будівельника з синами, Песікота ...
Та, навіть, десь в барі за столиком буде чоловік Флер бормотати: "я мав бронь, я був дуже важливим в тилу..."
Пипець котяткам - вже більше срати не будуть!
Додано: Суб 18 тра, 2024 14:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Зарегался в приложухе, данные все и так на меня были )
Додано: Суб 18 тра, 2024 14:21
detroytred наші намагаються розвиватися. Бачив в русні на телезі наш зупинений безекіпажний дрон з двома ракетами повітря-повітря. Типу морем підкрастися і збивати літаки чи хелікоптери. Не вийшло. Не здивуюсь що старлінк не діє, виключений руским агентом Маском.
По нпз найкраще вибивати установки первісної переробки. АТ, АВТ. Це грубо як самогонний арпарат і від температури кипіння на різних рівнях з нафти відділяються різні фракції.
Зараз переглядають цей форум: flyman, vitaliiangel і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|