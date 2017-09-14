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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 823982408241824282438244>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:А мали б допомагати тцк пакувати бусіки. Проблема в тому що їх не контролюють нормою на бусифікованих. В них аби день довечора. Бардак.

Полиция останавливает машины и далее бегут к машине ТЦК. А полиция смотрит в др. сторону и не замечают, что там уже вот вот начнётся бойня со стреляниной. Типа как шакалята - палкой махнули и в кусты..
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:58

  Xenon написав:
❗️Если лицо не находится по адресу, указанному в ТЦК, и физически не получило повестку, она всё равно будет считаться врученной, - постановление Кабмина

Также надлежащим оповещением является:
▪️личное вручение повестки - личная подпись, видеозапись вручения или видеозапись отказа от получения повестки;
▪️видеозапись отказа в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.



а шо на ліце напісано шо оно уполноважєне?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 13:59

  alex lem написав:Пошлете весь форум ногами мінне поле розміновувати? :wink:

Да Успіх --- добряк.
То в нього поки лісапеда (дембеля, крісла презедента і т.д.) нема, він такий суворий.
А отримає, буде всім лахфа.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:01

⛔️ В Украине начался ПРОТЕСТ дальнобойщиков из-за нового закона о мобилизации.

Сотни фур перекрыли трассу Киев-Одесса.
Пробка уже более 5 км
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:04

  Mimohod написав:
  flyman написав:якщо знятий з обліку, то ти не військовозобов"язаний, фарш назад не прокручується

В ТЦК э дві печатки. Сині такі. На одній написано "Знятий з обліку" на другій "Виключений з обліку". Відчуйте різницю.

я про ту що "виключений", і навіть без печатки, але по закону, а не "знятий для реєстрації по новій адресі".
Мені цікаво, як раніше що перереєструватися потрібно було ходити до воєнкомату, а потім це диджіталізували, чи як? А переміщені особи, вони мають приїхати на окуповану територію відмітитися? А ті що за кордоном, яку адресу писати і номер телефона в ЄС/США/Канаді для листування/спілкування з воєнкомом. Що каже канадський бігунець-українЕць? Вже обновив дані?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:07

  Xenon написав:
⛔️ В Украине начался ПРОТЕСТ дальнобойщиков из-за нового закона о мобилизации.

Сотни фур перекрыли трассу Киев-Одесса.
Пробка уже более 5 км
Вчера знакомые возвращались из Молдовы в Днепр. Перевозчик отменил рейс, т.к. водители отказываются ехать. Едут только молдавские перевозчики. Из Запорожья 16 числа перевозчик сделал последний рейс в Молдавию и там водители остались с бусиками и автобусами. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:08

  flyman написав:а шо на ліце напісано шо оно уполноважєне?

Дійсно, по пам'яті -- вказано, що саме уповноважені.

Перевищення повноважень підпадає під КПК. Маємо злочинну вимогу-наказ посадовця.
Але))
Для невиконання вона повинна бути ЯВНО злочинною, явно злочинним наказом.

А це ну дуже слизьке поняття для даного випадку. Саме для даного випадку.
Тобто хто кого зможе переконати))
Хто витягне)) потягне))

Тобто знов напіврішення.
Могли раз вже вводять оцю перевірку доків, то надати повноваження всім! всл ТЦК.
Або залишити тіко поліції. Нехай би вона перевіряла (навіть по Оберігу) і ... виписувала повістку. І отримувала увесь гнів)) народу.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 18 тра, 2024 14:09, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:14

Все буде! Трошки терпіння)))

  Игорь Алексеевич написав:
  Xenon написав:ще я добре пам'ятаю кінець 80х початок 90х, коли були славнозвісні "бригади", от в їх складі було досить багато хлопців хто пройшли афган.

А чи не буде такого самого зара - коли вчорашні бійці отримуючі по 50-100к , повернуться додому, де нема вже роботи на такі зп.
Зато є сусід, який сидів вдома і в якого є ларьок або кавалірка що приносить дохід.
То чьомби не пояснити сусіду, що частину прибутку він "добровільно-примусово" буде віддавати ))
+200% будет именно так. Только в 90х все были качками в спорт. костюмах и с ножами. А будут худощавые и с гранатами.
+100500! :mrgreen:

Знайдуться сусіди накшталт Василя-Рівне, Будівельника з синами, Песікота ...

Та, навіть, десь в барі за столиком буде чоловік Флер бормотати: "я мав бронь, я був дуже важливим в тилу..."

Пипець котяткам - вже більше срати не будуть! :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зарегался в приложухе, данные все и так на меня были )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:21

detroytred наші намагаються розвиватися. Бачив в русні на телезі наш зупинений безекіпажний дрон з двома ракетами повітря-повітря. Типу морем підкрастися і збивати літаки чи хелікоптери. Не вийшло. Не здивуюсь що старлінк не діє, виключений руским агентом Маском. :(
По нпз найкраще вибивати установки первісної переробки. АТ, АВТ. Це грубо як самогонний арпарат і від температури кипіння на різних рівнях з нафти відділяються різні фракції.
alex lem
 
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