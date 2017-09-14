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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82408241824282438244>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Далекобійники влаштували страйк на трасі Київ-Одеса, через відсутність броні від мобілізації.

Лишь бы себе и моя хата с краю.
Ничего не меняется.

Нифига вам не будет, сидите как я без работы, хитродупые
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тобто по чому ефективніше тоді бити? НПЗ, Нафтопроводах, терміналах, вишках.
Чи можна привезти на цивільному судні катер і запустити його по морській платформі?
Або там, де сжижують газ, портову інфраструктуру (я не в темі). Цікавлюсь.

РФ експортує і сиру нафту і продукти переробки. Якщо вона експортуватиме лише сиру, а продукти переробки імпортуватиме - це значне ослаблення її експортного потенціалу.
Та й сама по собі логістична задача непроста.
Крім того, можливості по відновленню нафтопереробки в неї сильно обмежені. Частина установок західного виробництва, проектуються вони під конкретний завод і сорти нафти. Швидко відновлюють тільки там, де ушкодження незначні.
Тому я вважаю, що бити по нафтопереробці - це саме те. Це їх слабке місце.
Звичайно, їхні танки ніколи не стануть без пального. Але поставити їх перед вибором - що купляти - пальне для авіації чи шахеди - це вже перемога, ІМХО.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Нифига вам не будет, сидите как я без работы, хитродупые

Можу вам запропонувати роботу з непоганою зарплатою. Майже як в айті...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:27

  sashaqbl написав:
  Бетон написав:Нифига вам не будет, сидите как я без работы, хитродупые

Можу вам запропонувати роботу з непоганою зарплатою. Майже як в айті...

штурмовать посадку не буду?
- будеш! :mrgreen:
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:29

  sashaqbl написав:
  Бетон написав:Нифига вам не будет, сидите как я без работы, хитродупые

Можу вам запропонувати роботу з непоганою зарплатою. Майже як в айті...

Вчера показывали по ТВ, курсы трактористок. И мадам была счастлива, что она с мерса пересела на трактор.)) Типа хорошая з.плата, соц. паёк)) И чего она раньше мучилась в бизнесе. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:30

  Mimohod написав:В ТЦК э дві печатки. Сині такі. На одній написано "Знятий з обліку" на другій "Виключений з обліку". Відчуйте різницю.

Где то прочел о существовании решения Верховного Суда, которое вернуло исключенного с учета по достижении граничного возраста в состояние обязанного быть на учете после увеличения границы изменением в законе. Судебный акт не видел. Так что разница может оказаться достаточно временной и условной.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:31

Ні, ну присниться ж така маячня))

  alex lem написав:Не здивуюсь що старлінк не діє, виключений руским агентом Маском.

Приснилось, що десь на Марсі Старлінки вже півроку, як фіговенько стали працювати...
А останній місяць-два - то бувають добрячі "перебої"...

Ну й насниться ж таке?))
Такого ж бути не може!
Це ж сам Ілон Маск створив!
Ще й абонемент плата в місяць, як у мого тата пенсія!🤦

Ну ж не може така дорога річ з такою дорогою абонкою - працювати куйово?!!! :shock:

Ні, ні - це все брЄд!!! :mrgreen:
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... eDS-cq0Rqc
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:31

  tumos написав:
  Mimohod написав:В ТЦК э дві печатки. Сині такі. На одній написано "Знятий з обліку" на другій "Виключений з обліку". Відчуйте різницю.

Где то прочел о существовании решения Верховного Суда, которое вернуло исключенного с учета по достижении граничного возраста в состояние обязанного быть на учете после увеличения границы изменением в законе. Судебный акт не видел. Так что разница может оказаться достаточно временной и условной.

Скоро увеличат до 70, а потом до 100 :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:32

  Xenon написав:
⛔️ В Украине начался ПРОТЕСТ дальнобойщиков из-за нового закона о мобилизации.

Сотни фур перекрыли трассу Киев-Одесса.
Пробка уже более 5 км

Оце таки ...
Під час війни відкритий демонстративний "страйк", блокування логістики.

Якщо дальнобійники (і слєдоватєльно будь-які інші) покажуть, що під час війни вони можуть отак демонстративно диктувати військово-політичній владі, то це...
Одна справа, коли народ пообурювався в інфопросторі і відмінили бронь гловам, фавбетам т.д.
І зовсім інше, коли демонстративно отак...
Бо кожна галузь, село, двір тоді -- *а чим я гірше? І я зможу*.

Але ще гірше, що підлеглі центральній владі чиновники відчують повну слабкість влади...


Привіт Валєрію Хфедоричу...
Схоже він визначив шлях країни -- що понад усе.
Це не осудження когось (бо всі шляхи визначення мають своє право на існування).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:41

  sashaqbl написав:Звичайно, їхні танки ніколи не стануть без пального. Але поставити їх перед вибором - що купляти - пальне для авіації чи шахеди - це вже перемога, ІМХО.

Во! Я ж про це саме -- чи дійдуть вони до цього вибору і коли, або просто зменшать витрати на "м'ясо" в населення, на тротуари, криголами і т.д.?

А те, що сам напрямок правильний, питань нема.
detroytred
 
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