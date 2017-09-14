Далекобійники влаштували страйк на трасі Київ-Одеса, через відсутність броні від мобілізації.
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Лишь бы себе и моя хата с краю.
Ничего не меняется.
Нифига вам не будет, сидите как я без работы, хитродупые
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Додано: Суб 18 тра, 2024 14:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Далекобійники влаштували страйк на трасі Київ-Одеса, через відсутність броні від мобілізації.
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Лишь бы себе и моя хата с краю.
Ничего не меняется.
Нифига вам не будет, сидите как я без работы, хитродупые
Додано: Суб 18 тра, 2024 14:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
РФ експортує і сиру нафту і продукти переробки. Якщо вона експортуватиме лише сиру, а продукти переробки імпортуватиме - це значне ослаблення її експортного потенціалу.
Та й сама по собі логістична задача непроста.
Крім того, можливості по відновленню нафтопереробки в неї сильно обмежені. Частина установок західного виробництва, проектуються вони під конкретний завод і сорти нафти. Швидко відновлюють тільки там, де ушкодження незначні.
Тому я вважаю, що бити по нафтопереробці - це саме те. Це їх слабке місце.
Звичайно, їхні танки ніколи не стануть без пального. Але поставити їх перед вибором - що купляти - пальне для авіації чи шахеди - це вже перемога, ІМХО.
Додано: Суб 18 тра, 2024 14:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 18 тра, 2024 14:27
Додано: Суб 18 тра, 2024 14:29
Вчера показывали по ТВ, курсы трактористок. И мадам была счастлива, что она с мерса пересела на трактор.)) Типа хорошая з.плата, соц. паёк)) И чего она раньше мучилась в бизнесе.
Додано: Суб 18 тра, 2024 14:30
Где то прочел о существовании решения Верховного Суда, которое вернуло исключенного с учета по достижении граничного возраста в состояние обязанного быть на учете после увеличения границы изменением в законе. Судебный акт не видел. Так что разница может оказаться достаточно временной и условной.
Додано: Суб 18 тра, 2024 14:31
Ні, ну присниться ж така маячня))
Приснилось, що десь на Марсі Старлінки вже півроку, як фіговенько стали працювати...
А останній місяць-два - то бувають добрячі "перебої"...
Ну й насниться ж таке?))
Такого ж бути не може!
Це ж сам Ілон Маск створив!
Ще й абонемент плата в місяць, як у мого тата пенсія!🤦
Ну ж не може така дорога річ з такою дорогою абонкою - працювати куйово?!!!
Ні, ні - це все брЄд!!!
Додано: Суб 18 тра, 2024 14:31
Скоро увеличат до 70, а потом до 100
Додано: Суб 18 тра, 2024 14:32
Оце таки ...
Під час війни відкритий демонстративний "страйк", блокування логістики.
Якщо дальнобійники (і слєдоватєльно будь-які інші) покажуть, що під час війни вони можуть отак демонстративно диктувати військово-політичній владі, то це...
Одна справа, коли народ пообурювався в інфопросторі і відмінили бронь гловам, фавбетам т.д.
І зовсім інше, коли демонстративно отак...
Бо кожна галузь, село, двір тоді -- *а чим я гірше? І я зможу*.
Але ще гірше, що підлеглі центральній владі чиновники відчують повну слабкість влади...
Привіт Валєрію Хфедоричу...
Схоже він визначив шлях країни -- що понад усе.
Це не осудження когось (бо всі шляхи визначення мають своє право на існування).
Додано: Суб 18 тра, 2024 14:41
Во! Я ж про це саме -- чи дійдуть вони до цього вибору і коли, або просто зменшать витрати на "м'ясо" в населення, на тротуари, криголами і т.д.?
А те, що сам напрямок правильний, питань нема.
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