Mimohod написав:В ТЦК э дві печатки. Сині такі. На одній написано "Знятий з обліку" на другій "Виключений з обліку". Відчуйте різницю.
Где то прочел о существовании решения Верховного Суда, которое вернуло исключенного с учета по достижении граничного возраста в состояние обязанного быть на учете после увеличения границы изменением в законе. Судебный акт не видел. Так что разница может оказаться достаточно временной и условной.
Разве что исключение было получено в какой-то незаконный способ. Снятый - это при выписке из места регистрации, долгое время ТЦК были привязаны к адресу прописки. Там и штраф что после снятия из ТЦК в течении 10 дней надо стать на учёт в другом ТЦК по месту новой прописки. Исключен из учёта должен рассказать хорошо знающий Детройт. И судебное постановление Верховного суда что это не гарантия, меня бы на его месте заинтересовало )))
alex lem написав:detroytred наші намагаються розвиватися. Бачив в русні на телезі наш зупинений безекіпажний дрон з двома ракетами повітря-повітря. Типу морем підкрастися і збивати літаки чи хелікоптери. Не вийшло. Не здивуюсь що старлінк не діє, виключений руским агентом Маском. По нпз найкраще вибивати установки первісної переробки. АТ, АВТ. Це грубо як самогонний арпарат і від температури кипіння на різних рівнях з нафти відділяються різні фракції.
125-я бригада территориальной обороны Украины, растянувшаяся примерно на 27-мильном участке границы Харьковской области с Россией, использовала разведывательные дроны для ежедневного наблюдения за тем, как Москва неуклонно наращивает силы для возможного нападения. Но в то утро, 10 мая, бригада потеряла все видеотрансляции из-за российских радиоэлектронных помех.
Ее устройства Starlink — спутниковый интернет, который используют украинские военные для базовой связи, — вышли из строя, впервые после российского вторжения в феврале 2022 года.
«В какой-то момент мы остались полностью слепы», — рассказал командир подразделения дронов в бригаде. The Post согласилась идентифицировать его по позывному «Артист» в соответствии с украинским военным протоколом.
«Это была самая большая проблема, мы не видели, как они передвигались, мы работали только по рации или по телефонам, где они еще работали», — рассказал 53-летний сержант Артист. По его словам, питание для дронов «просто исчезло»