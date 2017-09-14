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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8241824282438244>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:44

Справедливість там, де дотримуються правила "як всі, то всі!

  Бетон написав:хитродупые
  detroytred написав:*а чим я гірше?
А чим я, і всі фронтовики гірші?
Тобто, далекобійники і далі хочуть баранку крутити, а Успіхи і далі в окопах гнити???!
27міс в окопах - мало????!

І справа не тільки в далекобійниках...

Як всі - то всі!©

Що, думаєте як нас дембельнуть - то з демомілізованих не буде кому за фуру сісти?
Чи електриком/сантехніком працювати ?

Чи "взад" пересісти колишньому трактористу на трактор/комбайн???!

Мають бути усі рівні і "рівніших" бути не може!!!

Як всі - то всі!!!©
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:46

  tumos написав:
  Mimohod написав:В ТЦК э дві печатки. Сині такі. На одній написано "Знятий з обліку" на другій "Виключений з обліку". Відчуйте різницю.

Где то прочел о существовании решения Верховного Суда, которое вернуло исключенного с учета по достижении граничного возраста в состояние обязанного быть на учете после увеличения границы изменением в законе. Судебный акт не видел. Так что разница может оказаться достаточно временной и условной.

Разве что исключение было получено в какой-то незаконный способ. Снятый - это при выписке из места регистрации, долгое время ТЦК были привязаны к адресу прописки. Там и штраф что после снятия из ТЦК в течении 10 дней надо стать на учёт в другом ТЦК по месту новой прописки.
Исключен из учёта должен рассказать хорошо знающий Детройт. И судебное постановление Верховного суда что это не гарантия, меня бы на его месте заинтересовало )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:48

  Andrey2512 написав:Зарегался в приложухе, данные все и так на меня были )

тепер вони знають що ти реально є
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:52

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Так саме на це я вище вказав -- підлеглі владі відчують її слабкість...

З тим, що ви не гірші за будь-яких інших, питань нема.
Але поки владі вдавалося і вдається контролювати вас (не гірших).
Але хтось показує, що він кращий... - не згоден, не підлягає контролю.

Тепер ключове питання: ви (узагальнено ви) з якого боку будете дивитись? -
1. Ви не гірший них і тож могете, як вони отак вимагати ...
2. Вони не кращі вас, тому теж повинні, як ви підкорюватись...

Тому й кажу -- Валерій Хфедорич....

Тобто куди всі (всі, то всі)? В який бік? До вас чи до далекобійників?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:56

  detroytred написав:Успіх
Так саме на це я вище вказав -- підлеглі владі відчують її слабкість...

З тим, що ви не гірші за будь-яких інших, питань нема.
Але поки владі вдавалося і вдається контролювати вас (не гірших).
Але хтось показує, що він кращий... - не згоден, не підлягає контролю.

Тепер ключове питання: ви (узагальнено ви) з якого боку будете дивитись? -
1. Ви не гірший них і тож могете, як вони отак вимагати ...
2. Вони не кращі вас, тому теж повинні, як ви підкорюватись...

Тому й кажу -- Валерій Хфедорич....

Тобто куди всі? В який бік? До вас чи до далекобійників?

Дадуть делекобійникам вищий сорт. Так що без паніки.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:58

  Xenon написав:
⛔️ В Украине начался ПРОТЕСТ дальнобойщиков из-за нового закона о мобилизации.

Сотни фур перекрыли трассу Киев-Одесса.
Пробка уже более 5 км

Музична пауза від булбабандерівців
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 14:58

  alex lem написав:detroytred наші намагаються розвиватися. Бачив в русні на телезі наш зупинений безекіпажний дрон з двома ракетами повітря-повітря. Типу морем підкрастися і збивати літаки чи хелікоптери. Не вийшло. Не здивуюсь що старлінк не діє, виключений руским агентом Маском. :(
По нпз найкраще вибивати установки первісної переробки. АТ, АВТ. Це грубо як самогонний арпарат і від температури кипіння на різних рівнях з нафти відділяються різні фракції.

125-я бригада территориальной обороны Украины, растянувшаяся примерно на 27-мильном участке границы Харьковской области с Россией, использовала разведывательные дроны для ежедневного наблюдения за тем, как Москва неуклонно наращивает силы для возможного нападения. Но в то утро, 10 мая, бригада потеряла все видеотрансляции из-за российских радиоэлектронных помех.


Ее устройства Starlink — спутниковый интернет, который используют украинские военные для базовой связи, — вышли из строя, впервые после российского вторжения в феврале 2022 года.

«В какой-то момент мы остались полностью слепы», — рассказал командир подразделения дронов в бригаде. The Post согласилась идентифицировать его по позывному «Артист» в соответствии с украинским военным протоколом.

«Это была самая большая проблема, мы не видели, как они передвигались, мы работали только по рации или по телефонам, где они еще работали», — рассказал 53-летний сержант Артист. По его словам, питание для дронов «просто исчезло»

https://www.washingtonpost.com/world/2024/05/17/kharkive-defenses-ukraine-russia-reinvasion/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 15:01

  flyman написав:Дадуть делекобійникам вищий сорт. Так що без паніки.

Заберуть фури на потреби онлайнказино
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 15:04

  flyman написав:сорт. Так що без паніки.

"Без паніки, майор Кардош!"
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Без_паніки,_майор_Кардош!

Справа не у паниці, а в тому, що наші люди дійсно здивували...
Під час війни не просто обурення, намети під Радою тощо, прапори і т.д.
А блокування фурами! стратегічного логістичного напрямку...

Вважав, що в нас можливо все.
Але тепер прийдеться вважати, що більше, ніж все)))
Тобто здивували, так здивували.
Особливо контррозвідка та Ко... , яка саджають бабців за лайки в інеті...

Сфоткав тцк, сповістив прихід в будинок -- перешкоджання діяльності ЗСУ під час війни, перекрив фурами логіст. напрямок, да ще й з вимогами - ?))))
Це комедія комедій, трагікомедія. Сюр сюрів.
detroytred
 
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