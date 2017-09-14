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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8241824282438244
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 15:16

Все буде УСПІХ!©®™))

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https://youtu.be/od9dmtBABS0?si=wlhcsZlc_S2_hxzr
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 15:18

  detroytred написав:
  flyman написав:сорт. Так що без паніки.

"Без паніки, майор Кардош!"
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Без_паніки,_майор_Кардош!

Справа не у паниці, а в тому, що наші люди дійсно здивували...
Під час війни не просто обурення, намети під Радою тощо, прапори і т.д.
А блокування фурами! стратегічного логістичного напрямку...

Вважав, що в нас можливо все.
Але тепер прийдеться вважати, що більше, ніж все)))
Тобто здивували, так здивували.
Особливо контррозвідка та Ко... , яка саджають бабців за лайки в інеті...

Сфоткав тцк, сповістив прихід в будинок -- перешкоджання діяльності ЗСУ під час війни, перекрив фурами логіст. напрямок, да ще й з вимогами - ?))))
Це комедія комедій, трагікомедія. Сюр сюрів.

Це ж не масове зібрання під час ВС. Просто так сталося, що зупинилися двигуни, чисто випадково чи з якої незрозумілої причини. Може на солнці яка вспишка та магнітна буря. От їхав, а тут раз, і щось відчув не так з фурою. Треба оглянути, почухати потилицю. А що в іншого щось сталося з фурою, то вже його проблема.
Буває ж на базарі, став щось купити біла ларька, а за тобою зразу черга. Хіба скажеш, що це вона по змові зібралася на масовий протест.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 18 тра, 2024 15:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 15:23

Флай
Отож.
Пояснення навіть немасової)), а одиночної бабці в суді були такі само -- випадково лайкнула...
Отримала реальний термін.

До того ж отой лайк за великим рахунком нічому не заважав, не перешкоджав))
Навіть матеріальних збитків, матеріальної шкоди не ніс.

Дива...
Цікаво все попереду - як розрулять.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 15:24

  detroytred написав:Флай
Отож.
Пояснення немасової)), а одиночної бабці в суді були такі само -- випадково лайкнула...
Отримала реальний термін.

До того ж отой лайк за великим рахунком нічому не заважав, не перешкоджав))
Навіть матеріальних збитків, матеріальної шкоди не ніс.

Дива...
Цікаво все попереду - як розрулять.

Бабка тепер політічєская, в"язень совісти. Як Стус, або Чорновіл чи Хмара.
Опасна розгойдуванням човна і литтям води на млин.
Як казав Петлюра: внутрішні гниди страшніші за внєшні воші.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 15:32

  detroytred написав:Сенс отакої витрати ракет їми?
смотря какие цели войны. при одних есть смысл бить по гражд.инфраструктуре, при других нету. Я думаю никаких политических целей нет. Дедушка играет в морской бой от скуки. Есть мнение что от всех других вопросов он отстранён, а военную аттрибутику он любит (видно по пышным довоенным парадам, где он представлял себя в роли сталина-победителя). Поэтому цели войны уже 7 раз менялись и всё что происходит зависит только от настроения генералиссимуса. Бить надо по бизнесам ковальчука/роттенберга/сечина, сами они не обеднеют но такие удары портят их имидж, может им надоест и они успокоят дедушку.
  sashaqbl написав:І незрозуміло, чому була майже місячна перерва,
как вариант беспилотники летающие на 1000км товар штучный. В месяц мы их производим 2-3шт
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 15:44

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Сенс отакої витрати ракет їми?
смотря какие цели войны. при одних есть смысл бить по гражд.инфраструктуре, при других нету. Я думаю никаких политических целей нет. Дедушка играет в морской бой от скуки. Есть мнение что от всех других вопросов он отстранён, а военную аттрибутику он любит (видно по пышным довоенным парадам, где он представлял себя в роли сталина-победителя). Поэтому цели войны уже 7 раз менялись и всё что происходит зависит только от настроения генералиссимуса. Бить надо по бизнесам ковальчука/роттенберга/сечина, сами они не обеднеют но такие удары портят их имидж, может им надоест и они успокоят дедушку.
  sashaqbl написав:І незрозуміло, чому була майже місячна перерва,
как вариант беспилотники летающие на 1000км товар штучный. В месяц мы их производим 2-3шт

Питання: що первинне -- бажання Круппа робити зі своєї сталі (збільшувати свій капітал отаким чином) більше танків чи спочатку бажання Гітлера мати більше танків?
Хто в кому нуждається?))
Підказка -- хто кого з пивного бару витяг?

Хто кого обслуговує?
Капітал політиків чи політики капітал?
Відповідь є ключовою. Для визначеня що залежить від пу, а що від ротенбергів...
Імхо. Часи коли обслуговували бажання царів даааааааааавно минули. Зара, як мінімум, партнери, як максимум політики на службі в капіталу. Тому ставка на дєдушка помре і будуть зміни -- не пройде.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 18 тра, 2024 15:53, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 15:46

І таке буває))

  vitaliiangel написав:летающие
А що там з нашим літаючим тушканчиком?
Пішов тиловим пацюком в ЗСУ?

В Занзібар вже не беруть?))
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 15:54

Василь-Рівне вручив, Барабашов розжалував

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:Успіх оволодів не один раз бусоль і став взводним, тепер буде салаг нагинати в позу зю і черенком кулєбової лопати водити по затвору гармати

Успіх не має вищої освіти і ахвіцерського звання, та не може ж посаду взводного обійняти.
То ж ахвіцера напевно треба?

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Востаннє редагувалось Kate0000 в Суб 18 тра, 2024 15:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 15:54

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:летающие
А що там з нашим літаючим тушканчиком?
Пішов тиловим пацюком в ЗСУ?

В Занзібар вже не беруть?))

он обиделся что его здесь не любят и ушел на другие форумы.
  Xenon написав:
⛔️ В Украине начался ПРОТЕСТ дальнобойщиков из-за нового закона о мобилизации.

Сотни фур перекрыли трассу Киев-Одесса.
Пробка уже более 5 км

дальнобойщикам хорошо, а гинекологам в качестве протеста шо перекрывать?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 16:01

))

Віталій
Навпаки!
Забастують гінекологи, то баби усіх завадаючих їх роботі на шматки порвуть.
Страшні в гніві створіння... їх навіть в армію не беруть (не брали), бо голими руками можуть.

То просто оті гінекологи не кмітливі, не допетрять своїх переваг, на відміну від далекобійників.
detroytred
 
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