Справа не у паниці, а в тому, що наші люди дійсно здивували... Під час війни не просто обурення, намети під Радою тощо, прапори і т.д. А блокування фурами! стратегічного логістичного напрямку...
Вважав, що в нас можливо все. Але тепер прийдеться вважати, що більше, ніж все))) Тобто здивували, так здивували. Особливо контррозвідка та Ко... , яка саджають бабців за лайки в інеті...
Сфоткав тцк, сповістив прихід в будинок -- перешкоджання діяльності ЗСУ під час війни, перекрив фурами логіст. напрямок, да ще й з вимогами - ?)))) Це комедія комедій, трагікомедія. Сюр сюрів.
Це ж не масове зібрання під час ВС. Просто так сталося, що зупинилися двигуни, чисто випадково чи з якої незрозумілої причини. Може на солнці яка вспишка та магнітна буря. От їхав, а тут раз, і щось відчув не так з фурою. Треба оглянути, почухати потилицю. А що в іншого щось сталося з фурою, то вже його проблема. Буває ж на базарі, став щось купити біла ларька, а за тобою зразу черга. Хіба скажеш, що це вона по змові зібралася на масовий протест.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 18 тра, 2024 15:23, всього редагувалось 1 раз.
смотря какие цели войны. при одних есть смысл бить по гражд.инфраструктуре, при других нету. Я думаю никаких политических целей нет. Дедушка играет в морской бой от скуки. Есть мнение что от всех других вопросов он отстранён, а военную аттрибутику он любит (видно по пышным довоенным парадам, где он представлял себя в роли сталина-победителя). Поэтому цели войны уже 7 раз менялись и всё что происходит зависит только от настроения генералиссимуса. Бить надо по бизнесам ковальчука/роттенберга/сечина, сами они не обеднеют но такие удары портят их имидж, может им надоест и они успокоят дедушку.
sashaqbl написав:І незрозуміло, чому була майже місячна перерва,
как вариант беспилотники летающие на 1000км товар штучный. В месяц мы их производим 2-3шт
смотря какие цели войны. при одних есть смысл бить по гражд.инфраструктуре, при других нету. Я думаю никаких политических целей нет. Дедушка играет в морской бой от скуки. Есть мнение что от всех других вопросов он отстранён, а военную аттрибутику он любит (видно по пышным довоенным парадам, где он представлял себя в роли сталина-победителя). Поэтому цели войны уже 7 раз менялись и всё что происходит зависит только от настроения генералиссимуса. Бить надо по бизнесам ковальчука/роттенберга/сечина, сами они не обеднеют но такие удары портят их имидж, может им надоест и они успокоят дедушку.
sashaqbl написав:І незрозуміло, чому була майже місячна перерва,
как вариант беспилотники летающие на 1000км товар штучный. В месяц мы их производим 2-3шт
Питання: що первинне -- бажання Круппа робити зі своєї сталі (збільшувати свій капітал отаким чином) більше танків чи спочатку бажання Гітлера мати більше танків? Хто в кому нуждається?)) Підказка -- хто кого з пивного бару витяг?
Хто кого обслуговує? Капітал політиків чи політики капітал? Відповідь є ключовою. Для визначеня що залежить від пу, а що від ротенбергів... Імхо. Часи коли обслуговували бажання царів даааааааааавно минули. Зара, як мінімум, партнери, як максимум політики на службі в капіталу. Тому ставка на дєдушка помре і будуть зміни -- не пройде.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 18 тра, 2024 15:53, всього редагувалось 3 разів.