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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 82418242824382448245>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 16:24

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Тобто куди всі (всі, то всі)? В який бік? До вас чи до далекобійників?
пошли по пути закручивания гаек. Проблема в том что экономика рыночная и вместо 1000 дальнобойщиков власть не найдёт 1000 других, а это критический импорт, налоги. Закон вместо справедливости получился выстрелом в ногу. Не будет ни мобилизации ни налогоплательщиков. Далее либо бронь всем желающим на усмотрение местных властей (за 3-5куе), либо к протесту двльнобойщиков добавятся другие отрасли. Итальянскую забастовку запретить невозможно.

Почекайте.
Поки розгалуження. Поки показали куди хотіли б піти. Поки штукатурка. Поки імітація.

Саме зара вирішується куди піти. Точніше -- чи можна ще повернути на шлях закручування гайок.
По рішенню з оцими далекобійниками буде видно.
Але те, що оце взагаоі могло статися, є ознакою того, що реалії не дозволяють піти по шляху реального закручування гайок. Це вже ознака.

Питання тільки наскільки вдасться втримати ситуацію? І як довго можна буде тримати хоча б штукатурку, ілюзію?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 16:31

  vitaliiangel написав:народ 24 года за кого голосует за пу или за роттенбергов? Да своим 10м сроком он стал царём. Хочешь делать бизнес на рф - поддерживай власть, прощай путину любую дурь. Попасть в опалу означает мгновенно потерять всё. Пригожин в курсе. Окружение приняло такие правила и по видимому всех всё устраивает.

Ротенбергам і не потрібні голоси. Народу. Навіщо вони їм?
Їм потрібен пу.
При якому їх капіталець зростає...
Саме це потрібно ротенбергам.

Так я і кажу -- як мінімум, партнери.
А ринки вимагають розширення.... і захисту, і протекціонізму.
І саме це забезпечує ротенбергам хто???
Коли капітал ротенбергів поступається в конкурентроспроможності більш розвиненим капіталам Заходу.
Хто їм забезпече в таких умовах збереження свого і ще й захист?

Правильно -- пу, диктатор (невеличкий, але диктатор), диктаторчик. Який просуває неринкові))) недемократичні))) методи та інструменти.
Бо з іншими (цивілізованими) ротенберги програють конкуренцію з трєском.

В нас же захищаються від західного капіталу .... корупцієй. Вона і є бар'єром. Захистом.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 18 тра, 2024 16:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 16:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну що, форумні аналітики та давителі клавіатури, ситуація по місту, зранку і до обіду

Успіх, я тебе засмучу ... а все як і було :)

Авто їздять, люди ходять. ТЦКашників не бачив

Щоправда, на центральному ринку було дещо меньше продавців
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 16:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Щоправда, на центральному ринку було дещо меньше продавців

Я двічі пройшовся по своїх потребах через ринок у своєму місті, а сьогодні там якби найбільший, то спеціально видивлявся чоловіків 1860 вкрай мало.
Ну а плюсанутого резерва зпіонерили в школярів - можна буде домашку контролювати:
Також у коді є рядки, в яких прописується подання домашніх завдань, пропущені заняття, оцінки від класного керівника або повідомлення батьків, що їхні діти перебувають в укритті.
Варто також зазначити, у ЗМІ звернули увагу на те, що сервер на якому робився застосунок належить чеській компанії з розробки програмного забезпечення з 10 офісами, три з яких — російська.
https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... konfuz/amp
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 16:58

  tumos написав:
  Mimohod написав:В ТЦК э дві печатки. Сині такі. На одній написано "Знятий з обліку" на другій "Виключений з обліку". Відчуйте різницю.

Где то прочел о существовании решения Верховного Суда, которое вернуло исключенного с учета по достижении граничного возраста в состояние обязанного быть на учете после увеличения границы изменением в законе. Судебный акт не видел. Так что разница может оказаться достаточно временной и условной.


Приклади:
справа №820/3113/17
справа №814/4386/15
Як завжди, через революційну потребу, "юридично бездоганні".
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 17:04

  pesikot написав:Ну що, форумні аналітики та давителі клавіатури, ситуація по місту, зранку і до обіду

Успіх, я тебе засмучу ... а все як і було :)

Авто їздять, люди ходять. ТЦКашників не бачив

Щоправда, на центральному ринку було дещо меньше продавців

Якщо ви їх не бачили, то може й на краще? :wink: Мені досить бачити в телезі що в мене робиться. Де вони їздили-ходили. Пертися в райфайзн 20.05 за ,,дешевим,, доляром якось нема бажання. :D
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 17:05

  detroytred написав:Саме зара вирішується куди піти. Точніше -- чи можна ще повернути на шлях закручування гайок.
либо коррупция либо закручивание гаек. вместе никак. Если б при сталине можно было откупиться от репрессий, репрессированных бы не было (точнее был бы минимум из тех, у которых откупиться нечем). Так и у нас. Пока можно откупиться от мобилизации, толку не будет. Через месяц разрешат местным властям выдавать бронь на своё усмотрение, они установят тарифы и 70% военнообязанных себе купят бронь. Ни разу Украина не побеждала коррупцию. И в этот раз не победит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 17:15

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Саме зара вирішується куди піти. Точніше -- чи можна ще повернути на шлях закручування гайок.
либо коррупция либо закручивание гаек. вместе никак. Если б при сталине можно было откупиться от репрессий, репрессированных бы не было (точнее был бы минимум из тех, у которых откупиться нечем). Так и у нас. Пока можно откупиться от мобилизации, толку не будет. Через месяц разрешат местным властям выдавать бронь на своё усмотрение, они установят тарифы и 70% военнообязанных себе купят бронь. Ни разу Украина не побеждала коррупцию. И в этот раз не победит.

зато візьмуть в ЄС та НАТО
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 17:22

  flyman написав:зато візьмуть в ЄС та НАТО

Коли Україна може розраховувати на вступ до ЄС?

Реальна мета – завершити перемовини щодо приєднання до ЄС в 2027-2028 роках та розраховувати отримати повноцінне членство вже у 2029 році, коли будуть проходити нові вибори до Європейського парламенту та формування нового складу Єврокомісії.

Такий прогноз ґрунтується на порівнянні з процесом "великого розширення" Європейського Союзу, коли у 2004 році до нього доєдналися відразу 10 нових членів, у тому числі держави Центральної Європи та Балтії. Тоді на перемовини про вступ Литві знадобилося три роки, а Польщі – чотири. Процес перемовин з Литвою розпочався у 1999 році, а з Польщею – ще у 1998 році, обидві країни завершили процедуру у 2002 році, одночасно з ще вісьмома країнами регіону.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 8/7142850/
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 17:31

  Andrey2512 написав:Зарегался в приложухе, данные все и так на меня были )


Через який банк вдалось зайти?
Пробував ощ, сиб, рафй -- не працюють. З особливим цинізмом у оща -- написало “невірний код підтв.”
Bobua
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