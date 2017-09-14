detroytred написав:Тобто куди всі (всі, то всі)? В який бік? До вас чи до далекобійників?
пошли по пути закручивания гаек. Проблема в том что экономика рыночная и вместо 1000 дальнобойщиков власть не найдёт 1000 других, а это критический импорт, налоги. Закон вместо справедливости получился выстрелом в ногу. Не будет ни мобилизации ни налогоплательщиков. Далее либо бронь всем желающим на усмотрение местных властей (за 3-5куе), либо к протесту двльнобойщиков добавятся другие отрасли. Итальянскую забастовку запретить невозможно.
Почекайте. Поки розгалуження. Поки показали куди хотіли б піти. Поки штукатурка. Поки імітація.
Саме зара вирішується куди піти. Точніше -- чи можна ще повернути на шлях закручування гайок. По рішенню з оцими далекобійниками буде видно. Але те, що оце взагаоі могло статися, є ознакою того, що реалії не дозволяють піти по шляху реального закручування гайок. Це вже ознака.
Питання тільки наскільки вдасться втримати ситуацію? І як довго можна буде тримати хоча б штукатурку, ілюзію?
vitaliiangel написав:народ 24 года за кого голосует за пу или за роттенбергов? Да своим 10м сроком он стал царём. Хочешь делать бизнес на рф - поддерживай власть, прощай путину любую дурь. Попасть в опалу означает мгновенно потерять всё. Пригожин в курсе. Окружение приняло такие правила и по видимому всех всё устраивает.
Ротенбергам і не потрібні голоси. Народу. Навіщо вони їм? Їм потрібен пу. При якому їх капіталець зростає... Саме це потрібно ротенбергам.
Так я і кажу -- як мінімум, партнери. А ринки вимагають розширення.... і захисту, і протекціонізму. І саме це забезпечує ротенбергам хто??? Коли капітал ротенбергів поступається в конкурентроспроможності більш розвиненим капіталам Заходу. Хто їм забезпече в таких умовах збереження свого і ще й захист?
Правильно -- пу, диктатор (невеличкий, але диктатор), диктаторчик. Який просуває неринкові))) недемократичні))) методи та інструменти. Бо з іншими (цивілізованими) ротенберги програють конкуренцію з трєском.
В нас же захищаються від західного капіталу .... корупцієй. Вона і є бар'єром. Захистом.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 18 тра, 2024 16:37, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Щоправда, на центральному ринку було дещо меньше продавців
Я двічі пройшовся по своїх потребах через ринок у своєму місті, а сьогодні там якби найбільший, то спеціально видивлявся чоловіків 1860 вкрай мало. Ну а плюсанутого резерва зпіонерили в школярів - можна буде домашку контролювати:
Також у коді є рядки, в яких прописується подання домашніх завдань, пропущені заняття, оцінки від класного керівника або повідомлення батьків, що їхні діти перебувають в укритті. Варто також зазначити, у ЗМІ звернули увагу на те, що сервер на якому робився застосунок належить чеській компанії з розробки програмного забезпечення з 10 офісами, три з яких — російська. https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... konfuz/amp
Mimohod написав:В ТЦК э дві печатки. Сині такі. На одній написано "Знятий з обліку" на другій "Виключений з обліку". Відчуйте різницю.
Где то прочел о существовании решения Верховного Суда, которое вернуло исключенного с учета по достижении граничного возраста в состояние обязанного быть на учете после увеличения границы изменением в законе. Судебный акт не видел. Так что разница может оказаться достаточно временной и условной.
Приклади: справа №820/3113/17 справа №814/4386/15 Як завжди, через революційну потребу, "юридично бездоганні".
detroytred написав:Саме зара вирішується куди піти. Точніше -- чи можна ще повернути на шлях закручування гайок.
либо коррупция либо закручивание гаек. вместе никак. Если б при сталине можно было откупиться от репрессий, репрессированных бы не было (точнее был бы минимум из тех, у которых откупиться нечем). Так и у нас. Пока можно откупиться от мобилизации, толку не будет. Через месяц разрешат местным властям выдавать бронь на своё усмотрение, они установят тарифы и 70% военнообязанных себе купят бронь. Ни разу Украина не побеждала коррупцию. И в этот раз не победит.
detroytred написав:Саме зара вирішується куди піти. Точніше -- чи можна ще повернути на шлях закручування гайок.
либо коррупция либо закручивание гаек. вместе никак. Если б при сталине можно было откупиться от репрессий, репрессированных бы не было (точнее был бы минимум из тех, у которых откупиться нечем). Так и у нас. Пока можно откупиться от мобилизации, толку не будет. Через месяц разрешат местным властям выдавать бронь на своё усмотрение, они установят тарифы и 70% военнообязанных себе купят бронь. Ни разу Украина не побеждала коррупцию. И в этот раз не победит.
Реальна мета – завершити перемовини щодо приєднання до ЄС в 2027-2028 роках та розраховувати отримати повноцінне членство вже у 2029 році, коли будуть проходити нові вибори до Європейського парламенту та формування нового складу Єврокомісії.
Такий прогноз ґрунтується на порівнянні з процесом "великого розширення" Європейського Союзу, коли у 2004 році до нього доєдналися відразу 10 нових членів, у тому числі держави Центральної Європи та Балтії. Тоді на перемовини про вступ Литві знадобилося три роки, а Польщі – чотири. Процес перемовин з Литвою розпочався у 1999 році, а з Польщею – ще у 1998 році, обидві країни завершили процедуру у 2002 році, одночасно з ще вісьмома країнами регіону. https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 8/7142850/