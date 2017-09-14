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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8242824382448245>
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 17:43

Интересная статья о российских потерях - https://www.bbc.com/russian/articles/c19dke344z0o.
Естественно, речь идёт исключительно о поименно установленных 53 586. При этом отмечается, что реальное число погибших российских военных может превышать 107 тысяч человек.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 17:45

  ЛАД написав:Интересная статья о российских потерях - https://www.bbc.com/russian/articles/c19dke344z0o.
Естественно, речь идёт исключительно о поименно установленных 53 586. При этом отмечается, что реальное число погибших российских военных может превышать 107 тысяч человек.

Русская служба BBC - это толпа зашкваренных "хороших" русских

Врут, как дышут
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 17:50

И к вопросу о доверии ко всяким роликам в интернете - "«Я увидела свое лицо». Как ИИ сделал из украинки россиянку и использовал ее для рекламы России в Китае" - https://www.bbc.com/russian/articles/c51n1048wwzo

И о "легитимности" президента после 21.05 - https://www.bbc.com/russian/articles/ce5l83vv1gvo.
«В ближайшие дни внутри страны эта тема если и будет нарастать, то разве что в каких-то маргинальных средах. В Украине об этом будут говорить в своих ютуб-эфирах информационные спекулянты – хайпожоры, которые считают себя политическими экспертами. Они прямо сейчас рассуждают, есть ли фортификации на Харьковщине, сидя в условных Черновцах, а завтра с таким же уровнем экспертности будут комментировать легитимность Зеленского. Вот они на неделю-две увеличат резонанс вокруг этой темы, а потом она сама умрет».
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 17:54

  Игорь Алексеевич написав:
  Xenon написав:
⛔️ В Украине начался ПРОТЕСТ дальнобойщиков из-за нового закона о мобилизации.

Сотни фур перекрыли трассу Киев-Одесса.
Пробка уже более 5 км
Вчера знакомые возвращались из Молдовы в Днепр. Перевозчик отменил рейс, т.к. водители отказываются ехать. Едут только молдавские перевозчики. Из Запорожья 16 числа перевозчик сделал последний рейс в Молдавию и там водители остались с бусиками и автобусами. :roll:

Зробили всіх?
Я тебе ничего не должен....
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 17:55

  pesikot написав:Ну що, форумні аналітики та давителі клавіатури, ситуація по місту, зранку і до обіду

Успіх, я тебе засмучу ... а все як і було :)

Авто їздять, люди ходять. ТЦКашників не бачив

Щоправда, на центральному ринку було дещо меньше продавців

Київ. На авто трохи меньше як для суботи.
Пішки 1860 таки значно меньше
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 17:57

  Бетон написав:Далекобійники влаштували страйк на трасі Київ-Одеса, через відсутність броні від мобілізації.

Лишь бы себе и моя хата с краю.
Ничего не меняется.

Нифига вам не будет, сидите как я без работы, хитродупые

как то ві однобоко, і з заздрістю
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:00

легальність і легітимність

  ЛАД написав:И к вопросу о доверии ко всяким роликам в интернете - "«Я увидела свое лицо». Как ИИ сделал из украинки россиянку и использовал ее для рекламы России в Китае" - https://www.bbc.com/russian/articles/c51n1048wwzo

И о "легитимности" президента после 21.05 - https://www.bbc.com/russian/articles/ce5l83vv1gvo.
«В ближайшие дни внутри страны эта тема если и будет нарастать, то разве что в каких-то маргинальных средах. В Украине об этом будут говорить в своих ютуб-эфирах информационные спекулянты – хайпожоры, которые считают себя политическими экспертами. Они прямо сейчас рассуждают, есть ли фортификации на Харьковщине, сидя в условных Черновцах, а завтра с таким же уровнем экспертности будут комментировать легитимность Зеленского. Вот они на неделю-две увеличат резонанс вокруг этой темы, а потом она сама умрет».

Навіщо слухати ютубер-експертів, коли є першоджерело - Конституція. Якщо нема дислексії, то прочитав і зрозумів.

Ще раджу розібратися, що таке легальність, а що легітимність.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:02

  Успіх написав:
  alex lem написав:Не здивуюсь що старлінк не діє, виключений руским агентом Маском.

Приснилось, що десь на Марсі Старлінки вже півроку, як фіговенько стали працювати...
А останній місяць-два - то бувають добрячі "перебої"...

Ну й насниться ж таке?))
Такого ж бути не може!
Це ж сам Ілон Маск створив!
Ще й абонемент плата в місяць, як у мого тата пенсія!🤦

Ну ж не може така дорога річ з такою дорогою абонкою - працювати куйово?!!! :shock:

Ні, ні - це все брЄд!!! :mrgreen:
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... eDS-cq0Rqc

Долярчику, ви все це з чого пишете?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:04

  Vadim_ написав:
  Успіх написав:
  alex lem написав:Не здивуюсь що старлінк не діє, виключений руским агентом Маском.

Приснилось, що десь на Марсі Старлінки вже півроку, як фіговенько стали працювати...
А останній місяць-два - то бувають добрячі "перебої"...

Ну й насниться ж таке?))
Такого ж бути не може!
Це ж сам Ілон Маск створив!
Ще й абонемент плата в місяць, як у мого тата пенсія!🤦

Ну ж не може така дорога річ з такою дорогою абонкою - працювати куйово?!!! :shock:

Ні, ні - це все брЄд!!! :mrgreen:
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... eDS-cq0Rqc

Долярчику, ви все це з чого пишете?


чатжепете, режим "долярчик"
https://inkorr.com/najsilnisa-za-20-rokiv-magnitna-bura-vivela-z-ladu-suputniki-starlink-225209
Востаннє редагувалось flyman в Суб 18 тра, 2024 18:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 18:06

  ЛАД написав:Интересная статья о российских потерях - https://www.bbc.com/russian/articles/c19dke344z0o.
Естественно, речь идёт исключительно о поименно установленных 53 586. При этом отмечается, что реальное число погибших российских военных может превышать 107 тысяч человек.

Shaman
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