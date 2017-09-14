Интересная статья о российских потерях - https://www.bbc.com/russian/articles/c19dke344z0o. Естественно, речь идёт исключительно о поименно установленных 53 586. При этом отмечается, что реальное число погибших российских военных может превышать 107 тысяч человек.
ЛАД написав:Интересная статья о российских потерях - https://www.bbc.com/russian/articles/c19dke344z0o. Естественно, речь идёт исключительно о поименно установленных 53 586. При этом отмечается, что реальное число погибших российских военных может превышать 107 тысяч человек.
Русская служба BBC - это толпа зашкваренных "хороших" русских
«В ближайшие дни внутри страны эта тема если и будет нарастать, то разве что в каких-то маргинальных средах. В Украине об этом будут говорить в своих ютуб-эфирах информационные спекулянты – хайпожоры, которые считают себя политическими экспертами. Они прямо сейчас рассуждают, есть ли фортификации на Харьковщине, сидя в условных Черновцах, а завтра с таким же уровнем экспертности будут комментировать легитимность Зеленского. Вот они на неделю-две увеличат резонанс вокруг этой темы, а потом она сама умрет».
⛔️ В Украине начался ПРОТЕСТ дальнобойщиков из-за нового закона о мобилизации.
Сотни фур перекрыли трассу Киев-Одесса. Пробка уже более 5 км
Вчера знакомые возвращались из Молдовы в Днепр. Перевозчик отменил рейс, т.к. водители отказываются ехать. Едут только молдавские перевозчики. Из Запорожья 16 числа перевозчик сделал последний рейс в Молдавию и там водители остались с бусиками и автобусами.
«В ближайшие дни внутри страны эта тема если и будет нарастать, то разве что в каких-то маргинальных средах. В Украине об этом будут говорить в своих ютуб-эфирах информационные спекулянты – хайпожоры, которые считают себя политическими экспертами. Они прямо сейчас рассуждают, есть ли фортификации на Харьковщине, сидя в условных Черновцах, а завтра с таким же уровнем экспертности будут комментировать легитимность Зеленского. Вот они на неделю-две увеличат резонанс вокруг этой темы, а потом она сама умрет».
Навіщо слухати ютубер-експертів, коли є першоджерело - Конституція. Якщо нема дислексії, то прочитав і зрозумів.
Ще раджу розібратися, що таке легальність, а що легітимність.
ЛАД написав:Интересная статья о российских потерях - https://www.bbc.com/russian/articles/c19dke344z0o. Естественно, речь идёт исключительно о поименно установленных 53 586. При этом отмечается, что реальное число погибших российских военных может превышать 107 тысяч человек.